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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230608/rus-buyukelci-abdde-kahovka-barajiyla-ilgili-dezenformasyon-kampanyasi-yurutuluyor-1072200040.html
Rus Büyükelçi: ABD'de Kahovka barajıyla ilgili dezenformasyon kampanyası yürütülüyor
Rus Büyükelçi: ABD'de Kahovka barajıyla ilgili dezenformasyon kampanyası yürütülüyor
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD medyasında Kahovka Hidroelektrik Santrali’nde olanlara ilişkin yanlış bilgilendirme kampanyası yürütüldüğünü... 08.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-08T21:47+0300
2023-06-08T21:47+0300
ukrayna krizi
kahovka hidroelektrik santrali
novaya kahovka
rusya
abd
ukrayna
anatoliy antonov
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD medyasında Kahovka Hidroelektrik Santrali’nde yaşananlara ilişkin halkı yanlış bilgilendirme kampanyası yürütüldüğünü, Washington’u Kiev rejiminin sorumluluğunu Rusya'ya yüklemeye çalıştığını belirtti.Antonov, “Kahovka Hidroelektrik Santrali ile ilgili yerel medyada kasıtlı bir dezenformasyon kampanyası yürütülüyor. Rusya'nın bu önemli altyapı tesisini kendisinin havaya uçurduğuna dair birçok iddia yer alıyor. Yetkililer söylemlerini, Ukrayna ihtilafı sırasında meydana gelen tüm olaylardan her halükarda Rusya Federasyonu'nu sorumlu tutan çerçeve üzerine inşa ediyorlar. Bu yaklaşımın kabul edilebilir bir yanı yok. Aylardır santrali kasıtlı olarak bombalayan Kiev rejimini ‘aklama’ çabasından başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.Ukrayna’nın uluslararası insancıl hukuku bir kez daha ağır şekilde ihlal ettiğine vurgu yapan Antonov, “Bu terörist saldırı ekolojik bir felakete, yerleşim yerlerinin ve tarım arazilerinin büyük çapta sular altında kalmasına yol açtı. Kuzey Kırım Kanalı'nın işleyişini tehlikeye attı. Uzmanlar, bu trajedinin Zaporojye Nükleer Santrali’nin soğutma devresi üzerindeki etkilerini henüz ortaya koymadı” dedi.Washington’un Kiev rejiminin tüm eylemlerini onayladığını ve Rusların maruz kaldığı tüm saldırıları teşvik ettiğini belirten Antonov, şöyle devam etti: “Bu, dünyada ciddi sarsıntılara yol açan, yanlış tasarlanmış, kusurlu bir duruş örneğidir. Ancak görünüşe göre bu ABD için yeterli değil ve Ukrayna'nın terör eylemleri destek görmeye devam edecek. Amerikan mantığında ana fikir, Kiev'e yardımın sürdürülmesi ve hayali zaferini sağlamaktır. Açıkçası, bu hedefe ulaşmak için sadece askeri uzmanlar değil, aynı zamanda siyaset teknolojisi uzmanları da dahil ediliyor.”
https://sputniknews.com.tr/20230607/rusyadan-agite-kievin-kahovka-hese-yonelik-saldirisini-kinama-cagrisi-1072153700.html
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kahovka hidroelektrik santrali, novaya kahovka , rusya, abd, ukrayna, anatoliy antonov
kahovka hidroelektrik santrali, novaya kahovka , rusya, abd, ukrayna, anatoliy antonov

Rus Büyükelçi: ABD'de Kahovka barajıyla ilgili dezenformasyon kampanyası yürütülüyor

21:47 08.06.2023
© AFP 2023 / ALEKSEY FILIPPOVKahovka Barajı - Patlama
Kahovka Barajı - Patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2023
© AFP 2023 / ALEKSEY FILIPPOV
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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD medyasında Kahovka Hidroelektrik Santrali’nde olanlara ilişkin yanlış bilgilendirme kampanyası yürütüldüğünü ifade etti.
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD medyasında Kahovka Hidroelektrik Santrali’nde yaşananlara ilişkin halkı yanlış bilgilendirme kampanyası yürütüldüğünü, Washington’u Kiev rejiminin sorumluluğunu Rusya'ya yüklemeye çalıştığını belirtti.
Antonov, “Kahovka Hidroelektrik Santrali ile ilgili yerel medyada kasıtlı bir dezenformasyon kampanyası yürütülüyor. Rusya'nın bu önemli altyapı tesisini kendisinin havaya uçurduğuna dair birçok iddia yer alıyor. Yetkililer söylemlerini, Ukrayna ihtilafı sırasında meydana gelen tüm olaylardan her halükarda Rusya Federasyonu'nu sorumlu tutan çerçeve üzerine inşa ediyorlar. Bu yaklaşımın kabul edilebilir bir yanı yok. Aylardır santrali kasıtlı olarak bombalayan Kiev rejimini ‘aklama’ çabasından başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.
Ukrayna’nın uluslararası insancıl hukuku bir kez daha ağır şekilde ihlal ettiğine vurgu yapan Antonov, “Bu terörist saldırı ekolojik bir felakete, yerleşim yerlerinin ve tarım arazilerinin büyük çapta sular altında kalmasına yol açtı. Kuzey Kırım Kanalı'nın işleyişini tehlikeye attı. Uzmanlar, bu trajedinin Zaporojye Nükleer Santrali’nin soğutma devresi üzerindeki etkilerini henüz ortaya koymadı” dedi.
Washington’un Kiev rejiminin tüm eylemlerini onayladığını ve Rusların maruz kaldığı tüm saldırıları teşvik ettiğini belirten Antonov, şöyle devam etti: “Bu, dünyada ciddi sarsıntılara yol açan, yanlış tasarlanmış, kusurlu bir duruş örneğidir. Ancak görünüşe göre bu ABD için yeterli değil ve Ukrayna'nın terör eylemleri destek görmeye devam edecek. Amerikan mantığında ana fikir, Kiev'e yardımın sürdürülmesi ve hayali zaferini sağlamaktır. Açıkçası, bu hedefe ulaşmak için sadece askeri uzmanlar değil, aynı zamanda siyaset teknolojisi uzmanları da dahil ediliyor.”
Kahovka HES - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
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