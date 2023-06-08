https://sputniknews.com.tr/20230608/rus-buyukelci-abdde-kahovka-barajiyla-ilgili-dezenformasyon-kampanyasi-yurutuluyor-1072200040.html

Rus Büyükelçi: ABD'de Kahovka barajıyla ilgili dezenformasyon kampanyası yürütülüyor

Rus Büyükelçi: ABD'de Kahovka barajıyla ilgili dezenformasyon kampanyası yürütülüyor

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD medyasında Kahovka Hidroelektrik Santrali’nde olanlara ilişkin yanlış bilgilendirme kampanyası yürütüldüğünü... 08.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-08T21:47+0300

2023-06-08T21:47+0300

2023-06-08T21:47+0300

ukrayna krizi

kahovka hidroelektrik santrali

novaya kahovka

rusya

abd

ukrayna

anatoliy antonov

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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD medyasında Kahovka Hidroelektrik Santrali’nde yaşananlara ilişkin halkı yanlış bilgilendirme kampanyası yürütüldüğünü, Washington’u Kiev rejiminin sorumluluğunu Rusya'ya yüklemeye çalıştığını belirtti.Antonov, “Kahovka Hidroelektrik Santrali ile ilgili yerel medyada kasıtlı bir dezenformasyon kampanyası yürütülüyor. Rusya'nın bu önemli altyapı tesisini kendisinin havaya uçurduğuna dair birçok iddia yer alıyor. Yetkililer söylemlerini, Ukrayna ihtilafı sırasında meydana gelen tüm olaylardan her halükarda Rusya Federasyonu'nu sorumlu tutan çerçeve üzerine inşa ediyorlar. Bu yaklaşımın kabul edilebilir bir yanı yok. Aylardır santrali kasıtlı olarak bombalayan Kiev rejimini ‘aklama’ çabasından başka bir şey değil” ifadelerini kullandı.Ukrayna’nın uluslararası insancıl hukuku bir kez daha ağır şekilde ihlal ettiğine vurgu yapan Antonov, “Bu terörist saldırı ekolojik bir felakete, yerleşim yerlerinin ve tarım arazilerinin büyük çapta sular altında kalmasına yol açtı. Kuzey Kırım Kanalı'nın işleyişini tehlikeye attı. Uzmanlar, bu trajedinin Zaporojye Nükleer Santrali’nin soğutma devresi üzerindeki etkilerini henüz ortaya koymadı” dedi.Washington’un Kiev rejiminin tüm eylemlerini onayladığını ve Rusların maruz kaldığı tüm saldırıları teşvik ettiğini belirten Antonov, şöyle devam etti: “Bu, dünyada ciddi sarsıntılara yol açan, yanlış tasarlanmış, kusurlu bir duruş örneğidir. Ancak görünüşe göre bu ABD için yeterli değil ve Ukrayna'nın terör eylemleri destek görmeye devam edecek. Amerikan mantığında ana fikir, Kiev'e yardımın sürdürülmesi ve hayali zaferini sağlamaktır. Açıkçası, bu hedefe ulaşmak için sadece askeri uzmanlar değil, aynı zamanda siyaset teknolojisi uzmanları da dahil ediliyor.”

https://sputniknews.com.tr/20230607/rusyadan-agite-kievin-kahovka-hese-yonelik-saldirisini-kinama-cagrisi-1072153700.html

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kahovka hidroelektrik santrali, novaya kahovka , rusya, abd, ukrayna, anatoliy antonov