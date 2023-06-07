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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/rusyadan-agite-kievin-kahovka-hese-yonelik-saldirisini-kinama-cagrisi-1072153700.html
Rusya’dan AGİT’e Kiev’in Kahovka HES’e yönelik saldırısını kınama çağrısı
Rusya’dan AGİT’e Kiev’in Kahovka HES’e yönelik saldırısını kınama çağrısı
Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Gavrilov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nı... 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T22:33+0300
2023-06-07T22:33+0300
ukrayna krizi
konstantin gavrilov
rusya
kahovka hidroelektrik santrali
ukrayna
avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
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Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerine katılan Rus heyetinin başkanı Konstantin Gavrilov, (AGİT) Kiev’in Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne (HES) yönelik eylemlerini kınamaya çağırdı.AGİT'in güvenlik işlerinin görüşüldüğü organ olan Güvenlik İşbirliği Forumu’nun genel toplantısında konuşan Gavrilov, “AGİT Genel Sekreteri’ni, Güvenlik İşbirliği Forumu’nun Bulgaristan Başkanlığını ve Örgüte katılan devletleri, Ukrayna makamlarının giderek daha fazla insanlık dışı nitelik kazanan ve Avrupa ile küresel güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturan suç eylemlerini kınamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.Gavrilov, Rus tarafının ‘Kahovka Hidroelektrik Santraline yapılan barbarca saldırının tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılmasında ısrar ettiğini’ sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230607/herson-bolgesinde-35-yerlesim-yeri-sular-altinda-kaldi-1072152270.html
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konstantin gavrilov, rusya, kahovka hidroelektrik santrali, ukrayna, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)
konstantin gavrilov, rusya, kahovka hidroelektrik santrali, ukrayna, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

Rusya’dan AGİT’e Kiev’in Kahovka HES’e yönelik saldırısını kınama çağrısı

22:33 07.06.2023
© SputnikKahovka HES
Kahovka HES - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
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Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Gavrilov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nı (AGİT) Kiev’in Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne (HES) yönelik eylemlerini kınamaya çağırdı.
Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerine katılan Rus heyetinin başkanı Konstantin Gavrilov, (AGİT) Kiev’in Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne (HES) yönelik eylemlerini kınamaya çağırdı.
AGİT'in güvenlik işlerinin görüşüldüğü organ olan Güvenlik İşbirliği Forumu’nun genel toplantısında konuşan Gavrilov, “AGİT Genel Sekreteri’ni, Güvenlik İşbirliği Forumu’nun Bulgaristan Başkanlığını ve Örgüte katılan devletleri, Ukrayna makamlarının giderek daha fazla insanlık dışı nitelik kazanan ve Avrupa ile küresel güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturan suç eylemlerini kınamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
Gavrilov, Rus tarafının ‘Kahovka Hidroelektrik Santraline yapılan barbarca saldırının tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılmasında ısrar ettiğini’ sözlerine ekledi.
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