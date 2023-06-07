https://sputniknews.com.tr/20230607/rusyadan-agite-kievin-kahovka-hese-yonelik-saldirisini-kinama-cagrisi-1072153700.html

Rusya’dan AGİT’e Kiev’in Kahovka HES’e yönelik saldırısını kınama çağrısı

Rusya’dan AGİT’e Kiev’in Kahovka HES’e yönelik saldırısını kınama çağrısı

Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerinde Rusya’yı temsil eden heyetin başkanı Gavrilov, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nı... 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T22:33+0300

2023-06-07T22:33+0300

2023-06-07T22:33+0300

ukrayna krizi

konstantin gavrilov

rusya

kahovka hidroelektrik santrali

ukrayna

avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)

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Viyana'da yapılan askeri güvenlik ve silah kontrolü müzakerelerine katılan Rus heyetinin başkanı Konstantin Gavrilov, (AGİT) Kiev’in Kahovka Hidroelektrik Santrali’ne (HES) yönelik eylemlerini kınamaya çağırdı.AGİT'in güvenlik işlerinin görüşüldüğü organ olan Güvenlik İşbirliği Forumu’nun genel toplantısında konuşan Gavrilov, “AGİT Genel Sekreteri’ni, Güvenlik İşbirliği Forumu’nun Bulgaristan Başkanlığını ve Örgüte katılan devletleri, Ukrayna makamlarının giderek daha fazla insanlık dışı nitelik kazanan ve Avrupa ile küresel güvenlik için ciddi bir tehdit oluşturan suç eylemlerini kınamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.Gavrilov, Rus tarafının ‘Kahovka Hidroelektrik Santraline yapılan barbarca saldırının tüm ayrıntılarının ortaya çıkarılmasında ısrar ettiğini’ sözlerine ekledi.

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konstantin gavrilov, rusya, kahovka hidroelektrik santrali, ukrayna, avrupa güvenlik ve işbirliği teşkilatı (agit)