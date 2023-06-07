https://sputniknews.com.tr/20230607/herson-bolgesinde-35-yerlesim-yeri-sular-altinda-kaldi-1072152270.html
Herson bölgesinde 35 yerleşim yeri sular altında kaldı
Herson bölgesinde 35 yerleşim yeri sular altında kaldı
Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Herson bölgesinde 35 yerleşim yerinin sular altında kaldığını açıkladı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T22:08+0300
2023-06-07T22:08+0300
2023-06-07T22:08+0300
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Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kahovskaya hidroelektrik santrali barajının yıkılmasının ardından bölgedeki 35 yerleşim yerinin sular altında kaldığını belirtti.Bunların Novaya Kahovka, Tavriysk, Golaya Pristan ve Alyoşkiy kentleri ve bunlara bağlı köy ve kasabalar olduğu bilgisini paylaşan Saldo, “En zor saatleri geride bıraktık. Bölge sakinlerine yardım sağlama sistemi kuruldu ve iyi çalışıyor” ifadelerini kullandı.Yaklaşık 1500 kişinin sular altında kalan yerleşim yerlerinden tahliye edildiğini ve 2 bin 700 kişinin kalabileceği 48 geçici barınma merkezinin kurulduğu vurgulayan Saldo, "Şu an itibariyle kayıplarla ilgili bir veri yok” diye ekledi.Saldo ayrıca, Novaya Kahovka yakınlarındaki bölgenin üst kesimlerinde suyun alçalmaya başladığını, alt kesimlerde Alyoşkiy ve Golaya Pristan yakınlarında su baskınları beklendiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230607/ukrayna-birlikleri-sivillerin-tahliyesi-sirasinda-novaya-kahovkayi-bombaladi-1072151761.html
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rusya, ukrayna, novaya kahovka , kahovka hidroelektrik santrali, herson
Herson bölgesinde 35 yerleşim yeri sular altında kaldı
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Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Herson bölgesinde 35 yerleşim yerinin sular altında kaldığını açıkladı.
Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kahovskaya hidroelektrik santrali barajının yıkılmasının ardından bölgedeki 35 yerleşim yerinin sular altında kaldığını belirtti.
Bunların Novaya Kahovka, Tavriysk, Golaya Pristan ve Alyoşkiy kentleri ve bunlara bağlı köy ve kasabalar olduğu bilgisini paylaşan Saldo, “En zor saatleri geride bıraktık. Bölge sakinlerine yardım sağlama sistemi kuruldu ve iyi çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 1500 kişinin sular altında kalan yerleşim yerlerinden tahliye edildiğini ve 2 bin 700 kişinin kalabileceği 48 geçici barınma merkezinin kurulduğu vurgulayan Saldo, "Şu an itibariyle kayıplarla ilgili bir veri yok” diye ekledi.
Saldo ayrıca, Novaya Kahovka yakınlarındaki bölgenin üst kesimlerinde suyun alçalmaya başladığını, alt kesimlerde Alyoşkiy ve Golaya Pristan yakınlarında su baskınları beklendiğini kaydetti.