Herson bölgesinde 35 yerleşim yeri sular altında kaldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Onur Öymen: Genel başkan değişimi güç kazandırır
09:02
57 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Şampiyon Galatasaray derbiden de mutlu ayrıldı
14:06
50 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Yılmaz Ateş: Kılıçdaroğlu süratle ‘firavunlaşmaya’ doğru gidiyor
15:01
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
BRICS ve Küresel Güney'in meydan okuması
16:03
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Şarkılar bu kez Nurhan Damcıoğlu için çalındı
18:33
87 dk
Z RAPORU
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ilk toplantısı
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
6 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
SES Partisi lideri Bilgen: Hüda-Par'ın Cumhur İttifakı'nda olmasının ilk sebebi sandık güvenliğiydi
09:11
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Yeni Kabine dün ilk toplantısını yaptı
12:45
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Süper Lig'de ikinci kim olacak? Fenerbahçe mi, Beşiktaş mı?
14:06
45 dk
ANLAT BANA
Merkez Bankası Başkanlığı için Hafize Gaye Erkan düşünülüyor
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
NATO Vinilius Zirvesi'ne giderken
16:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
87 dk
Z RAPORU
Meclis'te başkanlık seçimi
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230607/herson-bolgesinde-35-yerlesim-yeri-sular-altinda-kaldi-1072152270.html
Herson bölgesinde 35 yerleşim yeri sular altında kaldı
Herson bölgesinde 35 yerleşim yeri sular altında kaldı
Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Herson bölgesinde 35 yerleşim yerinin sular altında kaldığını açıkladı. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T22:08+0300
2023-06-07T22:08+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
novaya kahovka
kahovka hidroelektrik santrali
herson
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072152069_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_3e04d8ffda4e799e354c9aa96f378bba.jpg
Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kahovskaya hidroelektrik santrali barajının yıkılmasının ardından bölgedeki 35 yerleşim yerinin sular altında kaldığını belirtti.Bunların Novaya Kahovka, Tavriysk, Golaya Pristan ve Alyoşkiy kentleri ve bunlara bağlı köy ve kasabalar olduğu bilgisini paylaşan Saldo, “En zor saatleri geride bıraktık. Bölge sakinlerine yardım sağlama sistemi kuruldu ve iyi çalışıyor” ifadelerini kullandı.Yaklaşık 1500 kişinin sular altında kalan yerleşim yerlerinden tahliye edildiğini ve 2 bin 700 kişinin kalabileceği 48 geçici barınma merkezinin kurulduğu vurgulayan Saldo, "Şu an itibariyle kayıplarla ilgili bir veri yok” diye ekledi.Saldo ayrıca, Novaya Kahovka yakınlarındaki bölgenin üst kesimlerinde suyun alçalmaya başladığını, alt kesimlerde Alyoşkiy ve Golaya Pristan yakınlarında su baskınları beklendiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230607/ukrayna-birlikleri-sivillerin-tahliyesi-sirasinda-novaya-kahovkayi-bombaladi-1072151761.html
rusya
ukrayna
novaya kahovka
herson
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/07/1072152069_101:0:1238:853_1920x0_80_0_0_eb62dd886072ee751a70c9d4661f0166.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, novaya kahovka , kahovka hidroelektrik santrali, herson
rusya, ukrayna, novaya kahovka , kahovka hidroelektrik santrali, herson

Herson bölgesinde 35 yerleşim yeri sular altında kaldı

22:08 07.06.2023
© SputnikHerson
Herson - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Herson bölgesinde 35 yerleşim yerinin sular altında kaldığını açıkladı.
Herson Bölgesi Vali Vekili Vladimir Saldo, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kahovskaya hidroelektrik santrali barajının yıkılmasının ardından bölgedeki 35 yerleşim yerinin sular altında kaldığını belirtti.
Bunların Novaya Kahovka, Tavriysk, Golaya Pristan ve Alyoşkiy kentleri ve bunlara bağlı köy ve kasabalar olduğu bilgisini paylaşan Saldo, “En zor saatleri geride bıraktık. Bölge sakinlerine yardım sağlama sistemi kuruldu ve iyi çalışıyor” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık 1500 kişinin sular altında kalan yerleşim yerlerinden tahliye edildiğini ve 2 bin 700 kişinin kalabileceği 48 geçici barınma merkezinin kurulduğu vurgulayan Saldo, "Şu an itibariyle kayıplarla ilgili bir veri yok” diye ekledi.
Saldo ayrıca, Novaya Kahovka yakınlarındaki bölgenin üst kesimlerinde suyun alçalmaya başladığını, alt kesimlerde Alyoşkiy ve Golaya Pristan yakınlarında su baskınları beklendiğini kaydetti.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
Ukrayna krizi
Ukrayna birlikleri, sivillerin tahliyesi sırasında Novaya Kahovka'yı bombaladı
21:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала