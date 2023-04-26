https://sputniknews.com.tr/20230426/ingiltere-ukraynaya-seyreltilmis-uranyumlu-mermiler-de-dahil-binlerce-muhimmat-sagladik-1070193208.html

İngiltere: Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mermiler de dahil binlerce mühimmat sağladık

İngiltere: Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mermiler de dahil binlerce mühimmat sağladık

İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, ülkesinin Ukrayna'ya hibe edilen Challenger 2 ana muharebe tanklarında kullanılması için seyreltilmiş... 26.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-26T01:37+0300

2023-04-26T01:37+0300

2023-04-26T01:37+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ingiltere

seyreltilmiş uranyum

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İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, Londra'nın Kiev yönetimine sunduğu askeri yardımlara dair bilgilendirmede bulundu.Alt parlamento kanadı Avam Kamarası'nda ilgili soruya verdiği yazılı cevapta Heappey, "Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu zırh delici mermiler de dahil olmak üzere binlerce Challenger 2 mühimmatı gönderdik" ifadelerine yer verdi.Heappey, operasyonel güvenlik gerekçelerini öne sürerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen seyreltilmiş uranyum mermilerinin sayısına ilişkin bilgi sunmadı.Bakan ayrıca Londra'nın bu mermilerin kullanıldığı yerleri izlemediğini itiraf ederek ülkesinin çatışma sonrasında Ukrayna'nın seyreltilmiş uranyum mermilerinin kalıntılarını temizlemesine yardım etmek zorunda olmadığını savundu.

https://sputniknews.com.tr/20230412/polonya-abrams-tanklari-icin-seyreltilmis-uranyumlu-mermiler-uretmek-istiyor-1069599488.html

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