https://sputniknews.com.tr/20230426/ingiltere-ukraynaya-seyreltilmis-uranyumlu-mermiler-de-dahil-binlerce-muhimmat-sagladik-1070193208.html
İngiltere: Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mermiler de dahil binlerce mühimmat sağladık
İngiltere: Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mermiler de dahil binlerce mühimmat sağladık
İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, ülkesinin Ukrayna'ya hibe edilen Challenger 2 ana muharebe tanklarında kullanılması için seyreltilmiş... 26.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-26T01:37+0300
2023-04-26T01:37+0300
2023-04-26T01:37+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ingiltere
seyreltilmiş uranyum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067645623_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_5f40146c52af5ca137f9aa74e04aa589.jpg
İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, Londra'nın Kiev yönetimine sunduğu askeri yardımlara dair bilgilendirmede bulundu.Alt parlamento kanadı Avam Kamarası'nda ilgili soruya verdiği yazılı cevapta Heappey, "Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu zırh delici mermiler de dahil olmak üzere binlerce Challenger 2 mühimmatı gönderdik" ifadelerine yer verdi.Heappey, operasyonel güvenlik gerekçelerini öne sürerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen seyreltilmiş uranyum mermilerinin sayısına ilişkin bilgi sunmadı.Bakan ayrıca Londra'nın bu mermilerin kullanıldığı yerleri izlemediğini itiraf ederek ülkesinin çatışma sonrasında Ukrayna'nın seyreltilmiş uranyum mermilerinin kalıntılarını temizlemesine yardım etmek zorunda olmadığını savundu.
https://sputniknews.com.tr/20230412/polonya-abrams-tanklari-icin-seyreltilmis-uranyumlu-mermiler-uretmek-istiyor-1069599488.html
ukrayna
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067645623_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_57c5c97fc57e42471e703b8148c168a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ingiltere, seyreltilmiş uranyum
ukrayna, ingiltere, seyreltilmiş uranyum
İngiltere: Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu mermiler de dahil binlerce mühimmat sağladık
Abone ol
İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, ülkesinin Ukrayna'ya hibe edilen Challenger 2 ana muharebe tanklarında kullanılması için seyreltilmiş uranyumlu mermiler de dahil binlerce mühimmat tedarik ettiğini ifade etti.
İngiltere Silahlı Kuvvetler Bakanı James Heappey, Londra'nın Kiev yönetimine sunduğu askeri yardımlara dair bilgilendirmede bulundu.
Alt parlamento kanadı Avam Kamarası'nda ilgili soruya verdiği yazılı cevapta Heappey, "Ukrayna'ya seyreltilmiş uranyumlu zırh delici mermiler de dahil olmak üzere binlerce Challenger 2 mühimmatı gönderdik" ifadelerine yer verdi.
Heappey, operasyonel güvenlik gerekçelerini öne sürerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından ateşlenen seyreltilmiş uranyum mermilerinin sayısına ilişkin bilgi sunmadı.
Bakan ayrıca Londra'nın bu mermilerin kullanıldığı yerleri izlemediğini itiraf ederek ülkesinin çatışma sonrasında Ukrayna'nın seyreltilmiş uranyum mermilerinin kalıntılarını temizlemesine yardım etmek zorunda olmadığını savundu.