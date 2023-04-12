https://sputniknews.com.tr/20230412/polonya-abrams-tanklari-icin-seyreltilmis-uranyumlu-mermiler-uretmek-istiyor-1069599488.html

Polonya Abrams tankları için seyreltilmiş uranyumlu mermiler üretmek istiyor

Polonya Abrams tankları için seyreltilmiş uranyumlu mermiler üretmek istiyor

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, ülkeye ABD yapımı Abrams tankları için seyreltilmiş uranyum mühimmatın üretimini yerleştirmek istediklerini söyledi. 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T22:59+0300

2023-04-12T22:59+0300

2023-04-12T22:59+0300

ukrayna krizi

polonya

abrams

seyreltilmiş uranyum

mateusz morawiecki

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ABD’nin Anniston kentindeki Abrams üretim fabrikasını ziyaret eden Morawiecki, “Polonya’da, Abrams tankları için seyreltilmiş uranyumlu mühimmat, süper modern mühimmat üretimini yerleştirmeye çalışıyoruz” dedi.Morawiecki, Polonya’da seyreltilmiş uranyumlu mermi üretimini organize etme ihtiyacını Ukrayna ordusu için mühimmat eksikliğine bağladı.Ayrıca Polonya’da Abrams tankları için Avrupa bakım merkezini açmayı teklif eden Morawiecki, böylece ülkesinin başlıca operatörlerinden biri haline geleceğini belirterek “Romanya da Abrams tanklarını almak istiyor. Polonya’da, tüm Avrupa için Abrams tanklarının bakım ve servis merkezlerini yerleştirmek benim için önemli” ifadelerini kullandı.Daha önce İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Annabel Goldie, Ukrayna’ya Challenger 2 ana muharebe tanklarının yanı sıra seyreltilmiş uranyumlu zırh delici mermiler sağlayacakları yönünde açıklama yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230324/batidan-kieve-radyasyon-yayan-seyreltilmis-uranyumlu-silah-abd-verir-ama-nato-bu-karari-veremez-1068721120.html

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polonya, abrams, seyreltilmiş uranyum, mateusz morawiecki