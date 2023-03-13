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https://sputniknews.com.tr/20230313/korktugu-basina-gelmedi-greta-insanligin-sonu-tweetini-sildi-1068183882.html
Korktuğu başına gelmedi: Greta 'insanlığın sonu' tweetini sildi
Korktuğu başına gelmedi: Greta 'insanlığın sonu' tweetini sildi
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, bundan 5 yıl önce sosyal medya platformundan yayınladığı ve 2023'e kadar fosil yakıtlardan vazgeçilmediği takdirde... 13.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-13T13:44+0300
2023-03-13T13:44+0300
yaşam
greta thunberg
kıyamet
kıyamet günü
iklim
iklim değişikliği
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ABD'li analist Jack Posobiec, Greta Thunberg'in 21 Haziran 2018 tarihli paylaşımını yeniden gündeme getirdi.Ünlü iklim aktivistinin paylaşımından bir ekran görüntüsünü yayınlayan Posobiec, "Selam Greta! Bunu neden sildin?" diye sordu.Thunberg bir makaleye yer verdiği tweetine şu notu düşmüştü:Greta'nın tweeti neden sildiği henüz bilinmiyor. Paylaşımda bağlantısı yer alan internet sitesi ise artık yayında değil.Paylaşımını neden sildiği sorusuna cevap Greta'dan gelmeyince, çeşitli cumhuriyetçi aktivistler konuya 'açıklık getirdi'.ABD'li cumhuriyetçi aktivist Brigitte Gabriel, konuya ilişkin, "Greta Thunberg, kendisinin bir sahtekar olduğunu ortaya çıkardığı için bu tweeti sildi. Tüm dünyanın bunu gördüğünden emin olun" dedi.Thunberg daha önce de benzer öngörülerde bulunmuştu. 2019'da Birleşmiş Milletler'de yaptığı bir konuşmada Thunberg, 2030 yılına kadar karbon emisyonları en az yüzde 50 azaltılamazsa, 'insan kontrolünün ötesinde geri dönüşü olmayan zincirleme reaksiyonların' gerçekleşeceğini iddia etmişti.2020 yılında ise Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan genç aktivist, 'insanlığın fosil yakıtlardan tamamen vazgeçmek için 8 yılı olduğunu' açıklamıştı.
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greta thunberg, kıyamet, kıyamet günü, iklim, iklim değişikliği
greta thunberg, kıyamet, kıyamet günü, iklim, iklim değişikliği

Korktuğu başına gelmedi: Greta 'insanlığın sonu' tweetini sildi

13:44 13.03.2023
© REUTERS / Guglielmo MangiapaneGreta Thunberg
Greta Thunberg - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
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İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, bundan 5 yıl önce sosyal medya platformundan yayınladığı ve 2023'e kadar fosil yakıtlardan vazgeçilmediği takdirde iklim değişikliğinin 'insanlığı yok edeceğini' ileri sürdüğü paylaşımını sildi.
ABD'li analist Jack Posobiec, Greta Thunberg'in 21 Haziran 2018 tarihli paylaşımını yeniden gündeme getirdi.
Ünlü iklim aktivistinin paylaşımından bir ekran görüntüsünü yayınlayan Posobiec, "Selam Greta! Bunu neden sildin?" diye sordu.
Thunberg bir makaleye yer verdiği tweetine şu notu düşmüştü:
"Üst düzey bir iklim bilimci, önümüzdeki 5 yıl içerisinde fosil yakıt tüketmeyi bırakmazsak iklim değişikliğinin insanlığı yok edeceği konusunda uyarıyor."
Greta'nın tweeti neden sildiği henüz bilinmiyor. Paylaşımda bağlantısı yer alan internet sitesi ise artık yayında değil.
Paylaşımını neden sildiği sorusuna cevap Greta'dan gelmeyince, çeşitli cumhuriyetçi aktivistler konuya 'açıklık getirdi'.
ABD'li cumhuriyetçi aktivist Brigitte Gabriel, konuya ilişkin, "Greta Thunberg, kendisinin bir sahtekar olduğunu ortaya çıkardığı için bu tweeti sildi. Tüm dünyanın bunu gördüğünden emin olun" dedi.
Thunberg daha önce de benzer öngörülerde bulunmuştu. 2019'da Birleşmiş Milletler'de yaptığı bir konuşmada Thunberg, 2030 yılına kadar karbon emisyonları en az yüzde 50 azaltılamazsa, 'insan kontrolünün ötesinde geri dönüşü olmayan zincirleme reaksiyonların' gerçekleşeceğini iddia etmişti.
2020 yılında ise Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan genç aktivist, 'insanlığın fosil yakıtlardan tamamen vazgeçmek için 8 yılı olduğunu' açıklamıştı.
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