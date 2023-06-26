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https://sputniknews.com.tr/20230626/almanyada-asgari-ucret-zammi-hayal-kirikligi-yaratti-ocaktan-itibaren-1241-sent-olacak-1072882982.html
Almanya'da asgari ücret zammı, hayal kırıklığı yarattı: Ocaktan itibaren 12.41 euroya çıkacak
Almanya'da asgari ücret zammı, hayal kırıklığı yarattı: Ocaktan itibaren 12.41 euroya çıkacak
Almanya'da hükümet tarafından atanan komisyonun yasal saatlik asgari ücrete 41 sent zam önermesi hayal kırıklığı yarattı. Komisyon'daki sendika temsilcileri... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T16:48+0300
2023-06-26T16:56+0300
asgari ücret
almanya
komisyon
ekonomi
olaf scholz
hubertus heil
sendika
işveren
ekonomist
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Kiev'e milyarlarca euroluk yardım yapan Almanya'ya AB'nin Ukrayna gerekçesiyle çıkardığı Rusya yaptırımları yüksek enflasyon, çarkların durması ve ekonomik durgunluk olarak geri dönerken, faturayı emekçiler ödüyor. Almanya'nın Asgari Ücret Komisyonu, toplumsal örgütlerin 12'den 14 euroya çıkarılmasını istediği asgari ücretin sadece 41 sent artırılmasını önerdi.Komisyon'un önerisine göre genel yasal asgari ücret 1 Ocak 2024'te 12.00'den 12.41 euroya ve bir yıl sonra 12.82 euroya yükseltilecek.Ancak Asgari Ücret Komisyonu'nun önerisi ilk kez oybirliğiyle çıkmadı. Bu sefer teklifte uzlaşma sağlanamadı. Komisyon'daki sendika temsilcileri, yetersiz buldukları zamlara karşı çıkıp ret oyu kullandı. Alman Sendikalar Konfederasyonu'ndan Stefan Koerzell, ilkin yüzde 3.4'lük, ardından 3.3'lük artışın 2 yıllık reel ücret kayıpları anlamına geldiğini söyledi. Koerzell, asgari ücretin en azından 13.50 euroya çıkması gerektiğini belirtti.Komisyon Başkanı Christiane Schönefeld, işverenlerle sendikaların pozisyonlarının birbirinden çok uzak olduğunu aktardı.Mayıs 2023 resmi enflasyonunun yüzde 6.1 olarak açıklandığı Almanya'da asgari ücret zammı, çalışanların yaklaşık yüzde 22'sini, yani 6 milyon çalışanı doğrudan etkileyecek.Analistler, önerilen zammın enflasyonu telafi etmeye yetmediğini yönünde görüş bildirdi. Oysa asgari ücret zammı, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz'un en önemli seçim vaatlerinden biriydi.Şirketler, sendikalar ve ilgili bilimlerden uzman temsilcilerden oluşan Komisyon'un önerisiyle ilgili Çalışma Bakanı Hubertus Heil'den 'uygulamaya niyetli olduğu' açıklaması geldi.Heil, "Çalışanlar ve sendikaların kesinlikle daha yüksek bir asgari ücret isteyeceklerini biliyorum" diyerek asgari ücret yasasına atıfta bulundu. Buna göre, federal hükümet yalnızca Komisyon'un önerisini uygulayabilir veya uygulamayabilir.Alternatifin 1 Ocak'ta asgari ücret artışı yapılmaması olduğunu söyleyen Çalışma Bakanı, 'enflasyon gelişmesi karşısında bunun sorumsuzluk olacağını' dile getirdi. Almanya'da her iki yılda bir komisyon, asgari ücretin gelecekteki düzeyi hakkında bir tavsiye yayımlarken hem toplu pazarlıktaki gelişmeleri hem de ekonomik durumu dikkate alıyor.Almanya'da yasal alt ücret sınırı uygulamasına 2015 yılında geçildiğinde 8.50 eurodan başlanmıştı. Ekim 2022'de 10.45'ten 12 euroya yükseltildi.Komisyon, daha önceki açıklamasında, 'Almanya'da hem şirketler hem de çalışanlar için büyük zorluklar oluşturan zayıf ekonomik büyüme ve ısrarla yükselen enflasyonun olduğu bir dönemde karar aldığını' ifade etmişti. Almanya, Avrupa Birliği'nde (AB) aylık asgari 2387 ücret ödenmesini zorunlu kılan Lüksemburg'un ardından ikinci en yüksek asgari ücret veren ülke. Almanya'da önerilen artış onaylanırsa, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinde işçiler ayda en az 2054 euro kazanacak.Eurostat verilerine göre Lüksemburg, Almanya, Belçika, Hollanda, İrlanda ve Fransa dahil yalnızca 6 AB ülkesinde aylık 1500 euro üstü ulusal asgari ücret var.Yüksek enflasyon sarmalı ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımları, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde insanların satın alma gücünü önemli ölçüde azalttı. İş dünyasında da çarkların yavaşlamasıyla birlikte moraller bozuk. ING'nin Küresel Makro Başkanı Carsten Brzeski, "Enflasyondaki keskin artış, düşük gelirlileri özellikle sert şekilde vuruyor, bu nedenle asgari ücret zammı haklı bir talep, ancak bu sefer önerilen artış çok küçük. Artan hayat pahalılığını telafi etmek için çok yetersiz" değerlendirmesini yaptı. Commerzbank Başekonomisti Joerg Kraemer de bu seferki teklifin, düşük maaş aralıklarında işçilik maliyetlerinin keskin bir şekilde artmasına neden olan ekimdeki yüzde 15'lik artışa kıyasla çok az olduğunu söyledi.Ancak Kraemer ve Berenberg Başekonomisti Holger Schimieding, enflasyonun dizginlenebilmesi için asgari ücret zammının düşük tutulması gerektiğini savundu.
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asgari ücret, almanya, komisyon, olaf scholz, hubertus heil, sendika, işveren, ekonomist
asgari ücret, almanya, komisyon, olaf scholz, hubertus heil, sendika, işveren, ekonomist

Almanya'da asgari ücret zammı, hayal kırıklığı yarattı: Ocaktan itibaren 12.41 euroya çıkacak

16:48 26.06.2023 (güncellendi: 16:56 26.06.2023)
© AFP 2023 / THOMAS COEXEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AFP 2023 / THOMAS COEX
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Almanya'da hükümet tarafından atanan komisyonun yasal saatlik asgari ücrete 41 sent zam önermesi hayal kırıklığı yarattı. Komisyon'daki sendika temsilcileri, ilk kez zam teklifine karşı ret oyu kullandı.
Kiev'e milyarlarca euroluk yardım yapan Almanya'ya AB'nin Ukrayna gerekçesiyle çıkardığı Rusya yaptırımları yüksek enflasyon, çarkların durması ve ekonomik durgunluk olarak geri dönerken, faturayı emekçiler ödüyor.
Almanya'nın Asgari Ücret Komisyonu, toplumsal örgütlerin 12'den 14 euroya çıkarılmasını istediği asgari ücretin sadece 41 sent artırılmasını önerdi.
Komisyon'un önerisine göre genel yasal asgari ücret 1 Ocak 2024'te 12.00'den 12.41 euroya ve bir yıl sonra 12.82 euroya yükseltilecek.
Ancak Asgari Ücret Komisyonu'nun önerisi ilk kez oybirliğiyle çıkmadı. Bu sefer teklifte uzlaşma sağlanamadı. Komisyon'daki sendika temsilcileri, yetersiz buldukları zamlara karşı çıkıp ret oyu kullandı.
Alman Sendikalar Konfederasyonu'ndan Stefan Koerzell, ilkin yüzde 3.4'lük, ardından 3.3'lük artışın 2 yıllık reel ücret kayıpları anlamına geldiğini söyledi. Koerzell, asgari ücretin en azından 13.50 euroya çıkması gerektiğini belirtti.
Komisyon Başkanı Christiane Schönefeld, işverenlerle sendikaların pozisyonlarının birbirinden çok uzak olduğunu aktardı.
Mayıs 2023 resmi enflasyonunun yüzde 6.1 olarak açıklandığı Almanya'da asgari ücret zammı, çalışanların yaklaşık yüzde 22'sini, yani 6 milyon çalışanı doğrudan etkileyecek.
Analistler, önerilen zammın enflasyonu telafi etmeye yetmediğini yönünde görüş bildirdi.
Oysa asgari ücret zammı, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz'un en önemli seçim vaatlerinden biriydi.
Şirketler, sendikalar ve ilgili bilimlerden uzman temsilcilerden oluşan Komisyon'un önerisiyle ilgili Çalışma Bakanı Hubertus Heil'den 'uygulamaya niyetli olduğu' açıklaması geldi.
Heil, "Çalışanlar ve sendikaların kesinlikle daha yüksek bir asgari ücret isteyeceklerini biliyorum" diyerek asgari ücret yasasına atıfta bulundu. Buna göre, federal hükümet yalnızca Komisyon'un önerisini uygulayabilir veya uygulamayabilir.
Alternatifin 1 Ocak'ta asgari ücret artışı yapılmaması olduğunu söyleyen Çalışma Bakanı, 'enflasyon gelişmesi karşısında bunun sorumsuzluk olacağını' dile getirdi.
Almanya'da her iki yılda bir komisyon, asgari ücretin gelecekteki düzeyi hakkında bir tavsiye yayımlarken hem toplu pazarlıktaki gelişmeleri hem de ekonomik durumu dikkate alıyor.
Almanya'da yasal alt ücret sınırı uygulamasına 2015 yılında geçildiğinde 8.50 eurodan başlanmıştı. Ekim 2022'de 10.45'ten 12 euroya yükseltildi.
Komisyon, daha önceki açıklamasında, 'Almanya'da hem şirketler hem de çalışanlar için büyük zorluklar oluşturan zayıf ekonomik büyüme ve ısrarla yükselen enflasyonun olduğu bir dönemde karar aldığını' ifade etmişti.
Almanya, Avrupa Birliği'nde (AB) aylık asgari 2387 ücret ödenmesini zorunlu kılan Lüksemburg'un ardından ikinci en yüksek asgari ücret veren ülke. Almanya'da önerilen artış onaylanırsa, Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisinde işçiler ayda en az 2054 euro kazanacak.
Eurostat verilerine göre Lüksemburg, Almanya, Belçika, Hollanda, İrlanda ve Fransa dahil yalnızca 6 AB ülkesinde aylık 1500 euro üstü ulusal asgari ücret var.
Yüksek enflasyon sarmalı ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artırımları, Avrupa'nın en büyük ekonomisinde insanların satın alma gücünü önemli ölçüde azalttı. İş dünyasında da çarkların yavaşlamasıyla birlikte moraller bozuk.
ING'nin Küresel Makro Başkanı Carsten Brzeski, "Enflasyondaki keskin artış, düşük gelirlileri özellikle sert şekilde vuruyor, bu nedenle asgari ücret zammı haklı bir talep, ancak bu sefer önerilen artış çok küçük. Artan hayat pahalılığını telafi etmek için çok yetersiz" değerlendirmesini yaptı.
Commerzbank Başekonomisti Joerg Kraemer de bu seferki teklifin, düşük maaş aralıklarında işçilik maliyetlerinin keskin bir şekilde artmasına neden olan ekimdeki yüzde 15'lik artışa kıyasla çok az olduğunu söyledi.
Ancak Kraemer ve Berenberg Başekonomisti Holger Schimieding, enflasyonun dizginlenebilmesi için asgari ücret zammının düşük tutulması gerektiğini savundu.
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