https://sputniknews.com.tr/20230614/almanya-saglik-bakani-grevdeki-eczacilar-ofisimin-onunde-paramizi-caliyor-diye-slogan-atiyor-1072452047.html

Almanya Sağlık Bakanı: Grevdeki eczacılar ofisimin önünde 'Paramızı çalıyor' diye slogan atıyor

Almanya Sağlık Bakanı: Grevdeki eczacılar ofisimin önünde 'Paramızı çalıyor' diye slogan atıyor

Almanya'da anketlere göre halkın hak verdiği grev nedeniyle bugün ülke çapında binlerce eczane kepenk açmazken, eczacıların ücret artışı taleplerini geri... 14.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-14T19:47+0300

2023-06-14T19:47+0300

2023-06-14T20:14+0300

dünya

almanya

karl lauterbach

eczacı

eczane

nöbetçi eczane

grev

protesto

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Almanya çapında düzenlenen gösteriler kapsamında başkent Berlin'deki Postdam Meydanı'nda toplanan grevdeki eczacılar, ekonomi bakanlığının yanısıra sağlık bakanlığına da yürüdü. Bunun üzerine Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, kendisini de hedef alan grevle ilgili "Ofisimin önünde büyük bir eczacı grevi var. '... biz çokuz, sesimizi yükseltiyoruz, çünkü o bizim paramızı çalıyor...' diye slogan atıyorlar" paylaşımını yaptı.Almanya genelinde nöbetçiler hariç eczacılar düşük ücret, gereksiz ve uzun süren bürokrasi, ilaç tedariki sıkıntısı gibi nedenler yüzünden bugün greve gitti. Artan maliyetlere ve enflasyona rağmen son 10 yılda herhangi bir ücret ayarlaması yapılmadığına dikkat çeken eczacılar, ücret artışı ve daha fazla personel talep ediyor.Yüzde 50 zam talebiHükümetle yaptıkları görüşmelerden olumlu sonuç alamayan eczacılar, özellikle reçeteli ilaçlarda ücretin paket başına 8.35'den12 euroya çıkarılmasını talep ediyor. Federal Eczacılar Odası Başkanı Thomas Benkert, "Çoğu eczanenin ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için temel ücrette bir artış olması gerek" dedi. 'Pandemide cebinizi doldurdunuz'Eczacılara hak vermeyen Lauterbach, pandemi dönemindeki maske, test kiti, dezenfektan ve aşı satışlarındaki rekorlarını gerekçe göstererek ücret artışına kesinlikle karşı çıkıyor.Eczacılar Birliği'nin verilerine göre, eczaneler 2022 yılında 64.87 milyar euro gelir elde etti ki, bu önceki yıldan 2.4 milyar euro daha fazla. Eczane sayısı azalıyorOrtalama bir eczane sahibi 2022 yılında brüt olarak yaklaşık 163 bin euro kazandı. Bunun dışında çalışan eczacılar aylık brüt ortalama 3896 euro kazanabiliyor, ancak bu, zorunlu acil servisler ve gece vardiyaları gibi hizmetler için alınan ücretleri içermiyor.Almanya'da 2013 yılında 20 bin 262 olan eczane sayısı artık 18 bin 68'e indi.

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almanya, karl lauterbach, eczacı, eczane, nöbetçi eczane, grev, protesto