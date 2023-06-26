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Almanya, Litvanya'ya yaklaşık 4 bin kalıcı asker gönderme hazırlığında
Almanya, Litvanya'ya yaklaşık 4 bin kalıcı asker gönderme hazırlığında
Almanya Savunma Bakanı Pistorius, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için Litvanya'ya kalıcı olarak yaklaşık 4 bin asker gönderebileceklerini söyledi. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
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boris pistorius
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Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Litvanya'da yaptığı açıklamada, "Almanya, Litvanya'da kalıcı olarak sağlam bir tugay konuşlandırmaya hazır. Ancak bunun için gerekli altyapının ve eğitim tesislerinin oluşturulması gerekli" dedi.Tugayın yaklaşık 4 bin askerden oluşacağını aktaran Pistorius, daimi konuşlanmanın NATO'nun halen üzerinde çalışılan bölgesel ve operasyonel planlarıyla uyumlu olmasının merkezi bir önem taşıdığını vurguladı.Pistorius, Soğuk Savaş'ın sonuna kadar Almanya'nın NATO'nun doğu kanadında yer aldığını belirterek, "Acil durumlarda yanımızda duracak ve Almanya'daki özgürlük ve güvenliğimiz için bizimle birlikte mücadele edecek NATO ortaklarımıza her zaman güvenebilecek olanlar bizlerdik" ifadesini kullandı.Polonya ve Baltık ülkelerinin özellikle tehlikeye açık durumda olduklarına dikkati çeken Pistoruis, "NATO üyesi bir devlet ve Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak, doğu kanadının korunması için ayağa kalkma sorumluluğumuzu ve yükümlülüğümüzü kabul ediyoruz" diye konuştu.Alman ordusu, 2017'den bu yana Rusya ve Belarus'la sınırı olan Litvanya'da yaklaşık 800 askerle görev yapıyor.Almanya hükümeti, Haziran 2022'de, Rusya'nın Ukrayna operasyonuna tepki olarak, 'bir saldırı durumunda Litvanya'yı savunmak üzere' tam bir muharip tugayı hazır bulundurma sözü vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230626/isvecin-natoya-katilimi-konusunda-ust-duzey-toplanti-yapilacak-1072883627.html
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avrupa, boris pistorius, litvanya, asker
avrupa, boris pistorius, litvanya, asker

Almanya, Litvanya'ya yaklaşık 4 bin kalıcı asker gönderme hazırlığında

16:55 26.06.2023
© AP Photo / Massoud HossainiNATO'daki Alman askerleri
NATO'daki Alman askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Massoud Hossaini
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Almanya Savunma Bakanı Pistorius, NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için Litvanya'ya kalıcı olarak yaklaşık 4 bin asker gönderebileceklerini söyledi.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Litvanya'da yaptığı açıklamada, "Almanya, Litvanya'da kalıcı olarak sağlam bir tugay konuşlandırmaya hazır. Ancak bunun için gerekli altyapının ve eğitim tesislerinin oluşturulması gerekli" dedi.
Tugayın yaklaşık 4 bin askerden oluşacağını aktaran Pistorius, daimi konuşlanmanın NATO'nun halen üzerinde çalışılan bölgesel ve operasyonel planlarıyla uyumlu olmasının merkezi bir önem taşıdığını vurguladı.
Pistorius, Soğuk Savaş'ın sonuna kadar Almanya'nın NATO'nun doğu kanadında yer aldığını belirterek, "Acil durumlarda yanımızda duracak ve Almanya'daki özgürlük ve güvenliğimiz için bizimle birlikte mücadele edecek NATO ortaklarımıza her zaman güvenebilecek olanlar bizlerdik" ifadesini kullandı.
Polonya ve Baltık ülkelerinin özellikle tehlikeye açık durumda olduklarına dikkati çeken Pistoruis, "NATO üyesi bir devlet ve Avrupa'nın en büyük ekonomisi olarak, doğu kanadının korunması için ayağa kalkma sorumluluğumuzu ve yükümlülüğümüzü kabul ediyoruz" diye konuştu.
Alman ordusu, 2017'den bu yana Rusya ve Belarus'la sınırı olan Litvanya'da yaklaşık 800 askerle görev yapıyor.
Almanya hükümeti, Haziran 2022'de, Rusya'nın Ukrayna operasyonuna tepki olarak, 'bir saldırı durumunda Litvanya'yı savunmak üzere' tam bir muharip tugayı hazır bulundurma sözü vermişti.
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