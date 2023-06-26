İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda üst düzey toplantı yapılacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Bir pop ikonu: Micheal Jackson
10:33
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
10 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Şair ceketli çocuk: Kazım Koyuncu
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
7 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk, Ukrayna'nın kaybettiğini yazan ismi doğruladı
15:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Rus senatör Kosaçev: Rusya, Çin veya Hindistan ile bir askeri ittifak oluşturulması konusunu görüşmüyor
10:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Narışkin: Batı’nın derin yanılgısı
11:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye, 3'üncü ve 4'üncü nükleer santrali nereye yapacak?
12:31
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
ÖZEL HABER
Nazilerin, ‘Açlık Planı'nın tam metni ilk kez ortaya çıktı
13:31
3 dk
HABERLER
Gazeteci Sina Koloğlu 'casus yazılım' dizisini anlattı
14:00
18 dk
ÖZEL HABER
Dış politika uzmanı Temur: Türkiye Avrasya’nın kalpgahında
14:45
5 dk
HABERLER
Gazeteci Toygun Atilla Varlık Fonu vurgununun detaylarını anlatıyor
15:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rus ve Çin petrol şirketleri ulusal para birimini geçti
15:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD’de eğitilen Ukraynalı pilot, çıktığı ilk muharebe uçuşunda öldü
16:40
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rosneft Başkanı Seçin: Avrupa enerji sektörü tamamen ABD’ye bağımlı hale geldi
17:41
2 dk
HABERLER
Turizm bölgesine akın edenleri neler bekliyor, çevre muhabiri Yusuf Yavuz anlatıyor
18:00
14 dk
ÖZEL HABER
Alman medyası: Amonyak boru hattını Ukrayna ordusu havaya uçurmuş olabilir
18:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin ihracatında Ruble ve Yuan artışı
19:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya ticaretinde AB’nin yerini Türkiye, Çin, Hindistan ve Azerbaycan
20:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
ÖZEL HABER
AB’den Kiev’e şartlı yardım: Yolsuzlukla mücadele edin
21:46
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
ÖZEL HABER
Elon Musk, Ukrayna'nın kaybettiğini yazan ismi doğruladı
22:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı ekonomist Soskin: Zelenskiy devlet başkanlığı görevinden alınmalı
23:41
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230626/isvecin-natoya-katilimi-konusunda-ust-duzey-toplanti-yapilacak-1072883627.html
İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda üst düzey toplantı yapılacak
İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda üst düzey toplantı yapılacak
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 11-12 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları, istihbarat başkanları ve milli... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T16:22+0300
2023-06-26T16:22+0300
dünya
nato
isveç
üyelik
türkiye
litvanya
vilnius
toplantı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/06/1059584472_2:0:839:471_1920x0_80_0_0_1a9d37fd26c704542694091bb81f97e8.jpg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin yapılacağı Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Griffin Storm 2023 Tatbikatı vesilesiyle düzenlenen basın toplantısında konuştu.Finlandiya'nın ardından İsveç'in de katılması halinde NATO'nun Baltık güvenliğinin güçleneceğini söyleyen Stoltenberg, İsveç'in ittifaka katılımı konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.Stoltenberg, şöyle devam etti:Genel Sekreter Stoltenberg, toplantının tarihi konusunda bilgi vermedi.Son olarak Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, 14 Haziran'da Ankara'da yapılmıştı.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230623/isvecin-natoya-katilimi-etrafindaki-entrika-vilnius-zirvesi-sona-erinceye-kadar-devam-edecek-1072790780.html
isveç
litvanya
vilnius
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/08/06/1059584472_106:0:734:471_1920x0_80_0_0_5fc7d11596ff7ae4a9bc47e2c6510fa1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, isveç, üyelik, türkiye, litvanya, vilnius, toplantı
nato, isveç, üyelik, türkiye, litvanya, vilnius, toplantı

İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda üst düzey toplantı yapılacak

16:22 26.06.2023
İsveç - Finlandiya - NATO - Türkiye
İsveç - Finlandiya - NATO - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
Abone olTelegram
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 11-12 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları, istihbarat başkanları ve milli güvenlik danışmanlarının Brüksel'de bir araya geleceğini bildirdi.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin yapılacağı Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Griffin Storm 2023 Tatbikatı vesilesiyle düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Finlandiya'nın ardından İsveç'in de katılması halinde NATO'nun Baltık güvenliğinin güçleneceğini söyleyen Stoltenberg, İsveç'in ittifaka katılımı konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Stoltenberg, şöyle devam etti:
"Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Ayrıca Finlandiya ve İsveç hükümetleri ile yakın temas halindeyim. Zirve öncesinde Brüksel'de üst düzey bir toplantı yapılması konusunda anlaşmaya vardık. Bu toplantıda dışişleri bakanları, istihbarat birimlerinin başkanları ve ulusal güvenlik danışmanları bulunacak. Amaç, İsveç'in NATO'ya katılımının tamamlanması konusunda ilerleme sağlamak."
Genel Sekreter Stoltenberg, toplantının tarihi konusunda bilgi vermedi.
Son olarak Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, 14 Haziran'da Ankara'da yapılmıştı.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılmıştı.
İsveç- NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
GÖRÜŞ
'İsveç'in NATO'ya katılımı etrafındaki entrika, Vilnius Zirvesi sona erinceye kadar devam edecek'
23 Haziran , 14:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала