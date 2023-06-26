https://sputniknews.com.tr/20230626/isvecin-natoya-katilimi-konusunda-ust-duzey-toplanti-yapilacak-1072883627.html

İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda üst düzey toplantı yapılacak

İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda üst düzey toplantı yapılacak

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 11-12 Temmuz'daki NATO Zirvesi öncesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanları, istihbarat başkanları ve milli... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T16:22+0300

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi'nin yapılacağı Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Griffin Storm 2023 Tatbikatı vesilesiyle düzenlenen basın toplantısında konuştu.Finlandiya'nın ardından İsveç'in de katılması halinde NATO'nun Baltık güvenliğinin güçleneceğini söyleyen Stoltenberg, İsveç'in ittifaka katılımı konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirtti.Stoltenberg, şöyle devam etti:Genel Sekreter Stoltenberg, toplantının tarihi konusunda bilgi vermedi.Son olarak Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer aldığı üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma'nın dördüncü toplantısı, 14 Haziran'da Ankara'da yapılmıştı.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya NATO heyeti başkanı olarak NATO Genel Sekreter Kabine Şefi Stian Jenssen, İsveç heyeti başkanı olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson ve Finlandiya heyeti başkanı olarak da Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara katılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230623/isvecin-natoya-katilimi-etrafindaki-entrika-vilnius-zirvesi-sona-erinceye-kadar-devam-edecek-1072790780.html

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