https://sputniknews.com.tr/20230625/almanyada-ilk-kez-asiri-sagci-kaymakam-secildi-1072855058.html

Almanya'da ilk kez aşırı sağcı kaymakam seçildi

Almanya'da ilk kez aşırı sağcı kaymakam seçildi

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) ilk kez bir kaymakamlık seçimini kazandı. 25.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-25T22:27+0300

2023-06-25T22:27+0300

2023-06-25T22:27+0300

dünya

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seçim

aşırı sağcı

kaymakam

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AfD'nin adayı olan Robert Sesselmann, Thüringen eyaletine bağlı Sonneberg'teki seçimleri kazanarak Almanya'nın ilk aşırı sağcı kaymakamı oldu.Aynı zamda Thrüringen eyalet meclisi üyesi olan Sesselmann oyların 52.8'ini alırken Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) adayı olan Jürgen Köpper ise diğer partilerin desteğine rağmen yüzde 47.2'de kaldı.Böylece AfD kuruluşundan 10 yıl sonra ilk üst düzey bir makamı da kazanmış oldu.Thüringen Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bence Alman birliğinin ruhunu yeniden tanımlamalıyız, Doğu Almanları yanımıza almalıyız ve onlara gülündüğü hissini vermemeliyiz" dedi.Thüringen İçişleri Bakanı Georg Maier, seçim sonucunu tüm demokratik güçler için bir alarm sinyali olarak nitelendirerek, "Parti ve siyasi çıkarları bir kenara bırakma ve demokrasiyi birlikte savunma zamanıdır" ifadelerini kullandı.Yankı uyandırdıBavyera sınırındaki bölgede yapılan yerel seçimler ülke çapında yankı uyandırdı.57 bin nüfuslu ve yaklaşık 48 bin seçmene sahip Sonneberg ülkenin en küçük seçim bölgelerinden biri.Sesselmann ve AfD seçim kampanyasını ağırlıklı olarak tartışmalı ısınma yasası, yüksek enflasyon ya da artan mülteci sayısı gibi federal konular üzerinden yürütmüştü.Almanya'da kaymakamlar eyalet ile belediyeler arasında yer alan idari bölümün yöneticisi olarak görev yapıyorlar ve seçimle göreve geliyorlar.Almanya'da 400'ün üzerinde ilçe bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230613/belcika-polisi-asiri-sagci-parti-liderini-tokatladi-1072405000.html

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avrupa, almanya, seçim, aşırı sağcı, kaymakam