Belçika polisi aşırı sağcı parti liderini tokatladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
MKE'deki patlamaya ilişkin konuşan DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Bu kurumda ilk kez yaşanmıyor
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AB'nin tartışmalı sığınmacı politikası ne anlatıyor?
09:11
107 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
e-devlet'te veri hırsızlığı iddiaları
12:46
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Birçok ürünümüzün içinde yapay zeka var'
14:05
55 dk
ANLAT BANA
Gazeteci Ülker: Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası’nı en az 1-2 sene bağımsız yönetir
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Türkiye dış politikasını bekleyen Ortadoğu
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
'Çocukları cehennem gibi kavramlar üzerinden korkutmak kişilik bozukluklarına kapı açar'
18:34
73 dk
Z RAPORU
CHP'de değişim mesajları
20:45
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Terziler: Türkiye sağlık turizminde sayılı ülkeler listesine girdi
07:08
110 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Şimşek'in hocası Prof. Dr. Uygur: IMF düşünülmeli
09:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
30 DAKİKA
Yolsuzluk yapan başkan suçu kime attı?
10:30
31 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:02
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Seçim sonrası partiler ilk grup toplantılarını yapıyor
12:47
50 dk
VERİ MAÇ
Futbola değil programa veda
14:04
30 dk
ANKARA FARKI
CHP'de Kurultay süreci
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:03
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti
20:46
41 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
6 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230613/belcika-polisi-asiri-sagci-parti-liderini-tokatladi-1072405000.html
Belçika polisi aşırı sağcı parti liderini tokatladı
Belçika polisi aşırı sağcı parti liderini tokatladı
Belçika'daki aşırı sağcı ve ırkçı politikaları savunan Vlaams Belang (Flaman Menfaati) partisinin lideri Tom Van Grieken, gösteri sırasında çıkan tartışmada... 13.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-13T23:06+0300
2023-06-13T23:06+0300
dünya
avrupa
tokat
belçika
polis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0d/1072404843_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0c117a3a526755392aa073d370fe7a6.jpg
Belçika'da aşırı sağcı parti lideri Van Grieken ve bir grup Vlaams Belang mensubu, başkent Brüksel'de sağlık çalışanlarının düzenlediği protestoya ellerindeki pankartlarla katılmak istedi.Polis, grubun protestocuların arasına pankartlarla katılmasını engellemeye çalıştı. Bu sırada partililerle polis arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir polis memuru, ırkçı partinin liderine tokat attı.Olaydan sonra Brüksel polisinden yapılan açıklamada, grubun gösteriye dahil olmasının protestocuları rahatsız ettiği, polisin göstericilerle partililer arasında olası bir kavgayı önlemeye çalıştığı belirtildi.Van Grieken, partisinin polis tarafından hedef alındığını savundu. Partiden yapılan açıklamada, "Belçika'da sağlık sektörünün sorunlarını aktaran gösteriye katılmak ne zamandan beri sorun oldu?" denildi.Federal sistemle yönetilen Belçika'nın kuzeydeki gelir düzeyi yüksek Flaman bölgesinin aşırı sağ partisi Vlaams Belang, göçmen karşıtı ve ırkçı politikalar izliyor. Parti, iktidarı ele geçirmeleri halinde Flaman Bölgesi'nin bağımsızlığını ilan etmeyi hedefliyor.Ülkede 2014'te yapılan federal genel seçimde yüzde 12,6 oy alan parti, 2019'daki son seçimde oylarını yüzde 18,5'e yükselterek ikinci sırada yer almıştı.Belçika'nın diğer siyasi partileri Vlaams Belang ile ortaklık kurmamış, hükümet ülkedeki muhafazakar, sosyalist, liberal ve çevreci siyasi partilerin yedisinin bir araya gelmesiyle kurulmuştu.
tokat
belçika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0d/1072404843_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_28bd808e981b5a4c9436d5b029efc2ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, tokat, belçika, polis
avrupa, tokat, belçika, polis

Belçika polisi aşırı sağcı parti liderini tokatladı

23:06 13.06.2023
© AFP 2023 / NICOLAS MAETERLINCK Tom Van Grieken
 Tom Van Grieken - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2023
© AFP 2023 / NICOLAS MAETERLINCK
Abone olTelegram
Belçika'daki aşırı sağcı ve ırkçı politikaları savunan Vlaams Belang (Flaman Menfaati) partisinin lideri Tom Van Grieken, gösteri sırasında çıkan tartışmada bir polis memuru tarafından tokatlandı.
Belçika'da aşırı sağcı parti lideri Van Grieken ve bir grup Vlaams Belang mensubu, başkent Brüksel'de sağlık çalışanlarının düzenlediği protestoya ellerindeki pankartlarla katılmak istedi.
Polis, grubun protestocuların arasına pankartlarla katılmasını engellemeye çalıştı. Bu sırada partililerle polis arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında bir polis memuru, ırkçı partinin liderine tokat attı.
Olaydan sonra Brüksel polisinden yapılan açıklamada, grubun gösteriye dahil olmasının protestocuları rahatsız ettiği, polisin göstericilerle partililer arasında olası bir kavgayı önlemeye çalıştığı belirtildi.
Van Grieken, partisinin polis tarafından hedef alındığını savundu. Partiden yapılan açıklamada, "Belçika'da sağlık sektörünün sorunlarını aktaran gösteriye katılmak ne zamandan beri sorun oldu?" denildi.
Federal sistemle yönetilen Belçika'nın kuzeydeki gelir düzeyi yüksek Flaman bölgesinin aşırı sağ partisi Vlaams Belang, göçmen karşıtı ve ırkçı politikalar izliyor. Parti, iktidarı ele geçirmeleri halinde Flaman Bölgesi'nin bağımsızlığını ilan etmeyi hedefliyor.
Ülkede 2014'te yapılan federal genel seçimde yüzde 12,6 oy alan parti, 2019'daki son seçimde oylarını yüzde 18,5'e yükselterek ikinci sırada yer almıştı.
Belçika'nın diğer siyasi partileri Vlaams Belang ile ortaklık kurmamış, hükümet ülkedeki muhafazakar, sosyalist, liberal ve çevreci siyasi partilerin yedisinin bir araya gelmesiyle kurulmuştu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала