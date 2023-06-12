https://sputniknews.com.tr/20230612/isvec-hukumeti-ilk-kez-bir-pkk-destekcisini-turkiyeye-iade-edecegini-acikladi-1072342978.html

İsveç hükümeti, ilk kez 'bir PKK destekçisini' Türkiye'ye iade edeceğini açıkladı

İsveç hükümeti, ilk kez 'bir PKK destekçisini' Türkiye'ye iade edeceğini açıkladı

11-12 Temmuz’da Litvanya’da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi üyeliğine Türkiye'nin vetosunu kaldırmayı hedefleyen İsveç hükümeti, Türkiye'de uyuşturucu... 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T17:07+0300

2023-06-12T17:07+0300

2023-06-12T17:59+0300

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İsveç devlet televizyonu SVT ve Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan İsveç Adalet Bakanlığı yetkilisi Ashraf Ahmed, İsveç hükümetinin 35 yaşındaki bir Türkiye vatandaşının Ankara'ya iade edilmesine karar verdiğini doğruladı. Adalet Bakanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Ashraf Ahmed, "İsveç Yüksek Mahkemesi, söz konusu kişinin Türkiye'ye iadesine, 12 Haziran'da karar vermişti. Hükümet de bu kararı onadı" dedi. Ahmed, Ankara'nın, iade konusu kişinin Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığı cezasını çekmesini istediğini söyledi. Türkiye'de 2013 yılında 'içinde uyuşturucu bulunan bir çanta taşıdığı' gerekçesiyle 4 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılan erkeğin şartlı tahliye edildikten sonra İsveç'e gittiği, 5 yıldır İsveç'te yaşadığı, Türkiye'den savcılık talebi üzerine Ağustos 2022'de tutuklandığı belirtildi. Aftonbladet gazetesine göre, sözkonusu kişi, ifadesinde, 'PKK'ye destek açıklamaları ve FETÖ gizli haberleşme programı ByLock'u indirmesi' gerekçesiyle Türkiye'ye iade edilmemeyi istemişti.İsveç'te bu vakada Yüksek Mahkeme'nin iade kararını hükümetin uygulama kararının yanısıra 9 Haziran'da ilk defa bir kişiye PKK finansmanından soruşturma açıldığı haberi geldi. Bir Türkiye vatandaşına PKK’ye maddi destek verme suçlamasıyla soruşturma açıldığını, buna ek olarak yasadışı silah bulundurma suçlaması yöneltildiğini duyuran savcılık, bunun ülke tarihinde bir ilk olduğunu açıkladı.

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pkk, iade, türkiye, nato