https://sputniknews.com.tr/20230612/isvec-hukumeti-ilk-kez-bir-pkk-destekcisini-turkiyeye-iade-edecegini-acikladi-1072342978.html
İsveç hükümeti, ilk kez 'bir PKK destekçisini' Türkiye'ye iade edeceğini açıkladı
İsveç hükümeti, ilk kez 'bir PKK destekçisini' Türkiye'ye iade edeceğini açıkladı
11-12 Temmuz’da Litvanya’da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi üyeliğine Türkiye'nin vetosunu kaldırmayı hedefleyen İsveç hükümeti, Türkiye'de uyuşturucu... 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T17:07+0300
2023-06-12T17:07+0300
2023-06-12T17:59+0300
dünya
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İsveç devlet televizyonu SVT ve Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan İsveç Adalet Bakanlığı yetkilisi Ashraf Ahmed, İsveç hükümetinin 35 yaşındaki bir Türkiye vatandaşının Ankara'ya iade edilmesine karar verdiğini doğruladı. Adalet Bakanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Ashraf Ahmed, "İsveç Yüksek Mahkemesi, söz konusu kişinin Türkiye'ye iadesine, 12 Haziran'da karar vermişti. Hükümet de bu kararı onadı" dedi. Ahmed, Ankara'nın, iade konusu kişinin Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığı cezasını çekmesini istediğini söyledi. Türkiye'de 2013 yılında 'içinde uyuşturucu bulunan bir çanta taşıdığı' gerekçesiyle 4 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılan erkeğin şartlı tahliye edildikten sonra İsveç'e gittiği, 5 yıldır İsveç'te yaşadığı, Türkiye'den savcılık talebi üzerine Ağustos 2022'de tutuklandığı belirtildi. Aftonbladet gazetesine göre, sözkonusu kişi, ifadesinde, 'PKK'ye destek açıklamaları ve FETÖ gizli haberleşme programı ByLock'u indirmesi' gerekçesiyle Türkiye'ye iade edilmemeyi istemişti.İsveç'te bu vakada Yüksek Mahkeme'nin iade kararını hükümetin uygulama kararının yanısıra 9 Haziran'da ilk defa bir kişiye PKK finansmanından soruşturma açıldığı haberi geldi. Bir Türkiye vatandaşına PKK’ye maddi destek verme suçlamasıyla soruşturma açıldığını, buna ek olarak yasadışı silah bulundurma suçlaması yöneltildiğini duyuran savcılık, bunun ülke tarihinde bir ilk olduğunu açıkladı.
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pkk, iade, türkiye, nato
İsveç hükümeti, ilk kez 'bir PKK destekçisini' Türkiye'ye iade edeceğini açıkladı
17:07 12.06.2023 (güncellendi: 17:59 12.06.2023) Abone ol
11-12 Temmuz’da Litvanya’da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi üyeliğine Türkiye'nin vetosunu kaldırmayı hedefleyen İsveç hükümeti, Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığından mahkumiyeti bulunan ve kendisini 'PKK destekçisi' olarak sunan bir kişiyi Ankara'ya iade edeceğini duyurdu.
İsveç devlet televizyonu SVT ve Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan İsveç Adalet Bakanlığı yetkilisi Ashraf Ahmed, İsveç hükümetinin 35 yaşındaki bir Türkiye vatandaşının Ankara'ya iade edilmesine karar verdiğini doğruladı.
Adalet Bakanlığı Hukuk Kurulu Başkanı Ashraf Ahmed, "İsveç Yüksek Mahkemesi, söz konusu kişinin Türkiye'ye iadesine, 12 Haziran'da karar vermişti. Hükümet de bu kararı onadı" dedi.
Ahmed, Ankara'nın, iade konusu kişinin Türkiye'de uyuşturucu kaçakçılığı cezasını çekmesini istediğini söyledi.
Türkiye'de 2013 yılında 'içinde uyuşturucu bulunan bir çanta taşıdığı' gerekçesiyle 4 yılı aşkın hapis cezasına çarptırılan erkeğin şartlı tahliye edildikten sonra İsveç'e gittiği, 5 yıldır İsveç'te yaşadığı, Türkiye'den savcılık talebi üzerine Ağustos 2022'de tutuklandığı belirtildi.
Aftonbladet gazetesine göre, sözkonusu kişi, ifadesinde, 'PKK'ye destek açıklamaları ve FETÖ gizli haberleşme programı ByLock'u indirmesi' gerekçesiyle Türkiye'ye iade edilmemeyi istemişti.
İsveç'te bu vakada Yüksek Mahkeme'nin iade kararını hükümetin uygulama kararının yanısıra 9 Haziran'da ilk defa bir kişiye PKK finansmanından soruşturma açıldığı haberi geldi.
Bir Türkiye vatandaşına PKK’ye maddi destek verme suçlamasıyla soruşturma açıldığını, buna ek olarak yasadışı silah bulundurma suçlaması yöneltildiğini duyuran savcılık, bunun ülke tarihinde bir ilk olduğunu açıkladı.