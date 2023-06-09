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Üyeliğine aylardır onay çıkmayan İsveç, NATO'ya topraklarında asker bulundurma izni verdi
Üyeliğine aylardır onay çıkmayan İsveç, NATO'ya topraklarında asker bulundurma izni verdi
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO birliklerinin ülkede geçici olarak konuşlandırılmasına izin verdiklerini bildirdi. 09.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-09T22:34+0300
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Kristersson ve Savunma Bakanı Pal Jonson'ın Dagens Nyheter gazetesine yazdıkları ortak makalede, Rusya'nın kendileri için tehdit oluşturmaya devam ettiği iddia ederek, İsveç hükümetinin, ordunun, gelecekteki ortak operasyonlara olanak sağlamak üzere NATO'ya üye devletlerle hazırlıklar yürütebilmesini karara bağladığı aktarıldı.Makalede, "Rusya bizim için hala bir tehdit. Kriz veya savaş durumunda, diğer ulusların askeri kaynaklarını hızla bölgemize getirebilmeliyiz. İsveç hükümeti olarak ittifaka üye olmadan NATO birliklerinin ülkemizde geçici olarak bulunmalarına izin verdik." ifadeleri kullanıldı.Makalede, şunlar kaydedildi:Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Finlandiya ile komşusu İsveç, onlarca yıllık askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek 18 Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvuru yapmıştı.Finlandiya nisanda NATO'nun 31. üyesi olurken, İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan'dan henüz onay çıkmadı.
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isveç, nato, rusya
isveç, nato, rusya

Üyeliğine aylardır onay çıkmayan İsveç, NATO'ya topraklarında asker bulundurma izni verdi

22:34 09.06.2023
© AAİsveç Bayrağı
İsveç Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2023
© AA
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO birliklerinin ülkede geçici olarak konuşlandırılmasına izin verdiklerini bildirdi.
Kristersson ve Savunma Bakanı Pal Jonson'ın Dagens Nyheter gazetesine yazdıkları ortak makalede, Rusya'nın kendileri için tehdit oluşturmaya devam ettiği iddia ederek, İsveç hükümetinin, ordunun, gelecekteki ortak operasyonlara olanak sağlamak üzere NATO'ya üye devletlerle hazırlıklar yürütebilmesini karara bağladığı aktarıldı.
Makalede, "Rusya bizim için hala bir tehdit. Kriz veya savaş durumunda, diğer ulusların askeri kaynaklarını hızla bölgemize getirebilmeliyiz. İsveç hükümeti olarak ittifaka üye olmadan NATO birliklerinin ülkemizde geçici olarak bulunmalarına izin verdik." ifadeleri kullanıldı.
Makalede, şunlar kaydedildi:
"Moskova, jeopolitik hedeflerine ulaşmak için çok büyük askeri ve siyasi riskler alıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşı, Avrupa'da modern zamanlarda gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi güvenlik riski altındayız. Rusya yakın gelecekte de komşuları için tehdit oluşturmaya devam edecek. Putin'in toprak hırsının sınırlarının nerede olduğunu söylemek imkansız. Yakın çevremizdeki ciddi durumun ışığında böyle bir karar aldık."
Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Finlandiya ile komşusu İsveç, onlarca yıllık askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek 18 Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvuru yapmıştı.
Finlandiya nisanda NATO'nun 31. üyesi olurken, İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan'dan henüz onay çıkmadı.
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