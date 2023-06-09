https://sputniknews.com.tr/20230609/uyeligine-aylardir-onay-cikmayan-isvec-natoya-topraklarinda-asker-bulundurma-izni-verdi-1072242671.html

Üyeliğine aylardır onay çıkmayan İsveç, NATO'ya topraklarında asker bulundurma izni verdi

Üyeliğine aylardır onay çıkmayan İsveç, NATO'ya topraklarında asker bulundurma izni verdi

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, NATO birliklerinin ülkede geçici olarak konuşlandırılmasına izin verdiklerini bildirdi. 09.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-09T22:34+0300

2023-06-09T22:34+0300

2023-06-09T22:34+0300

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Kristersson ve Savunma Bakanı Pal Jonson'ın Dagens Nyheter gazetesine yazdıkları ortak makalede, Rusya'nın kendileri için tehdit oluşturmaya devam ettiği iddia ederek, İsveç hükümetinin, ordunun, gelecekteki ortak operasyonlara olanak sağlamak üzere NATO'ya üye devletlerle hazırlıklar yürütebilmesini karara bağladığı aktarıldı.Makalede, "Rusya bizim için hala bir tehdit. Kriz veya savaş durumunda, diğer ulusların askeri kaynaklarını hızla bölgemize getirebilmeliyiz. İsveç hükümeti olarak ittifaka üye olmadan NATO birliklerinin ülkemizde geçici olarak bulunmalarına izin verdik." ifadeleri kullanıldı.Makalede, şunlar kaydedildi:Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının ardından Finlandiya ile komşusu İsveç, onlarca yıllık askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek 18 Mayıs 2022'de NATO üyeliği için başvuru yapmıştı.Finlandiya nisanda NATO'nun 31. üyesi olurken, İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan'dan henüz onay çıkmadı.

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