https://sputniknews.com.tr/20230612/isvecte-yuksek-mahkeme-polisin-kuran-yakma-yasagini-kaldirdi-1072339753.html

İsveç'te Yüksek Mahkeme, polisin 'Kuran yakma yasağını' kaldırdı

İsveç'te Yüksek Mahkeme, polisin 'Kuran yakma yasağını' kaldırdı

İsveç polisinin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek 'Kuran yakılmasını yasaklayan' kararı, Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildi. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T16:09+0300

2023-06-12T16:09+0300

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Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada, Şubat'ta Kuran yakmak isteyen iki kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polisin kararını 4 Nisan'da iptal eden İdare Mahkemesi'nin bu kararının onaylandığı duyuruldu.Mahkeme, polisten 'Kuran yakılmasını yasaklayan' kararını kaldırmasını istedi.İsveç'te Şubat'ta Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği'nde, Afrika kökenli Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu eylemlere izin vermemişti.Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.İsveç İdare Mahkemesi, güvenlik riski endişelerinin gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak, polisin kararını iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230404/isvecte-polisin-kuran-yakma-eylemlerine-getirdigi-yasak-mahkeme-tarafindan-bozuldu-1069149452.html

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