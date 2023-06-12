https://sputniknews.com.tr/20230612/isvecte-yuksek-mahkeme-polisin-kuran-yakma-yasagini-kaldirdi-1072339753.html
İsveç'te Yüksek Mahkeme, polisin 'Kuran yakma yasağını' kaldırdı
İsveç'te Yüksek Mahkeme, polisin 'Kuran yakma yasağını' kaldırdı
İsveç polisinin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek 'Kuran yakılmasını yasaklayan' kararı, Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildi. 12.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-12T16:09+0300
2023-06-12T16:09+0300
2023-06-12T16:15+0300
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Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada, Şubat'ta Kuran yakmak isteyen iki kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polisin kararını 4 Nisan'da iptal eden İdare Mahkemesi'nin bu kararının onaylandığı duyuruldu.Mahkeme, polisten 'Kuran yakılmasını yasaklayan' kararını kaldırmasını istedi.İsveç'te Şubat'ta Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği'nde, Afrika kökenli Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu eylemlere izin vermemişti.Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.İsveç İdare Mahkemesi, güvenlik riski endişelerinin gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak, polisin kararını iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230404/isvecte-polisin-kuran-yakma-eylemlerine-getirdigi-yasak-mahkeme-tarafindan-bozuldu-1069149452.html
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avrupa, isveç, mahkeme, kuran, kuran-ı kerim, karar, yakma, kitap yakma
avrupa, isveç, mahkeme, kuran, kuran-ı kerim, karar, yakma, kitap yakma
İsveç'te Yüksek Mahkeme, polisin 'Kuran yakma yasağını' kaldırdı
16:09 12.06.2023 (güncellendi: 16:15 12.06.2023) Abone ol
İsveç polisinin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek 'Kuran yakılmasını yasaklayan' kararı, Yüksek Mahkeme tarafından iptal edildi.
Yüksek Mahkeme'den yapılan açıklamada, Şubat'ta Kuran yakmak isteyen iki kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polisin kararını 4 Nisan'da iptal eden İdare Mahkemesi'nin bu kararının onaylandığı duyuruldu.
Mahkeme, polisten 'Kuran yakılmasını yasaklayan' kararını kaldırmasını istedi.
İsveç'te Şubat'ta Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği'nde, Afrika kökenli Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu eylemlere izin vermemişti.
Momika ve Makoundout, polisin kararını mahkemeye taşımıştı.
İsveç İdare Mahkemesi, güvenlik riski endişelerinin gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını savunarak, polisin kararını iptal etmişti. Bunun üzerine Stockholm polisi kararı Yüksek Mahkemeye taşımıştı.