https://sputniknews.com.tr/20230404/isvecte-polisin-kuran-yakma-eylemlerine-getirdigi-yasak-mahkeme-tarafindan-bozuldu-1069149452.html
İsveç'te polisin Kuran yakma eylemlerine getirdiği yasak mahkeme tarafından bozuldu
İsveç'te polisin Kuran yakma eylemlerine getirdiği yasak mahkeme tarafından bozuldu
İsveç'te bir yandan ocaktaki Kuran yakma eylemleriyle bağlantılı terör eylemleri planladıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alınırken, diğer yandan bir... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T12:01+0300
2023-04-04T12:01+0300
2023-04-04T12:01+0300
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isveç, kuran-ı kerim
İsveç'te polisin Kuran yakma eylemlerine getirdiği yasak mahkeme tarafından bozuldu
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Ayrıntılar geliyor
İsveç'te bir yandan ocaktaki Kuran yakma eylemleriyle bağlantılı terör eylemleri planladıkları gerekçesiyle 5 kişi gözaltına alınırken, diğer yandan bir mahkeme, polisin şubatta aldığı Kuran yakma eylemlerini yasaklama kararını geri çevirdi.