https://sputniknews.com.tr/20230331/finlandiyanin-onay-sureci-tamam-yalniz-kalan-isvec-temmuzda-nato-uyeliginden-artik-emin-degil-1068996432.html
Finlandiya'nın onay süreci tamam, yalnız kalan İsveç 'temmuzda NATO üyeliğinden artık emin değil'
Finlandiya'nın onay süreci tamam, yalnız kalan İsveç 'temmuzda NATO üyeliğinden artık emin değil'
Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı sonrası Mayıs 2022'de NATO'ya birlikte başvurup birlikte üyelik isteğini açıklayan Finlandiya ile İsveç'in onay süreci eşzamanlı... 31.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-31T12:31+0300
2023-03-31T12:31+0300
2023-03-31T12:31+0300
macaristan
viktor orban
isveç
finlandiya
türkiye
nato
üyelik
onay
ab
tobias billström
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Stockholm'a PKK'nin desteklenmesi ve Kuran yakma eylemleri gerekçesiyle kırmızı kart gösteren Türkiye'nin üstüne Macaristan'ın sürüncemede bırakma taktiği uygulamasının ardından, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, temmuz ayına kadar NATO'ya katılabileceklerinden artık emin olmadıklarını belirtti.Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün 27 Mart'ta Macaristan parlamentosunda ve dün TBMM'de onaylanması üzerine 'kardeş ülke Finlandiya için sevindiklerine' dair tweet atan Billstrom, İsveç medyasına şöyle konuştu:Oysa aynı Billström, daha geçen hafta "İsveç'in temmuz ayında Litvanya'nın Vilnius kentinde yapılacak NATO zirvesine kadar üye olacağını söylemeye lüzum yok" diyordu.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İsveç'in ittifaka katılımını sağlamanın 'amacı' olduğunu söyledi.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, başta hem Finlandiya hem de İsveç'in üyeliğini destekleme sözü verdi, ardından şubat ayında "Önce her iki ülkenin Macaristan hakkında, Macaristan'da hukukun üstünlüğü hakkında, demokrasi hakkında, buradaki yaşam hakkında apaçık yalanlar yaymadaki rollerine ciddi tartışmalar yapmam gerekiyor" itirazını yükseltti. Ankara'nın yolundan giden Orban, Finlandiya'nın üyeliğine muhalefetinden vazgeçerken, İsveç'le çıkmaz çözülmedi.Geçen hafta Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 'Batı'nın Macaristan'daki demokratik ve kültürel meselelere yönelik eleştirilerinin, özellikle NATO'nun genişlemesi sözkonusu olduğunda işbirliğini engellediğini' söyledi."Finlandiyalı ve İsveçli politikacıların siyasi sistemimizin demokratik doğasını sorgulaması gerçekten kabul edilemez" vurgusunu yapan Szijjarto, 'İsveç'in NATO üyeliğinin ne zaman onaylanacağını tahmin etmenin zor olduğunu' sözlerine ekledi.Başbakan Orban'ın baş danışmanı Balazs Orban, Finlandiya'ya parlamento onayının hemen öncesinde "Bazı milletvekilleri, İsveçli hükümet yetkililerinin Macaristan demokrasisinin durumunu sürekli sorgulama, dolayısıyla da seçmenlerimizi, milletvekillerimizi ve bir bütün olarak ülkemizi aşağılama alışkanlığı nedeniyle kaygılı" tweetini attı. 'İsveç'in iç siyasetiyle ilgili görüşlerini dile getirmeyen Macaristan İsveç'ten de aynı nezaketi beklediği, bu sorunların devam etmeyeceğine dair Finlandiya'dan güvence aldıkları, ancak İsveç'le durumun farklı olduğunu' dile getiren baş danışman, pazar günü Facebook'ta şu paylaşımı yaptı:Halihazırda Macaristan parlamentosunun programında İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün oylanmasıyla ilgili bir planlama yer almıyor. Macaristan'ın muhafazakar hükümetini keskin dille kınayan AB üyesi ülkelerden olan İsveç ile Finlandiya, AB'nin, Orban'ın 'LGBT ve göçmen haklarını bastırması ve yargı bağımsızlığını baltalaması' gerekçesiyle Budapeşte'ye fonları kesmesini desteklemişti.
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macaristan, viktor orban, isveç, finlandiya, türkiye, nato, üyelik, onay, ab, tobias billström
macaristan, viktor orban, isveç, finlandiya, türkiye, nato, üyelik, onay, ab, tobias billström
Finlandiya'nın onay süreci tamam, yalnız kalan İsveç 'temmuzda NATO üyeliğinden artık emin değil'
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Rusya'nın Ukrayna'ya harekatı sonrası Mayıs 2022'de NATO'ya birlikte başvurup birlikte üyelik isteğini açıklayan Finlandiya ile İsveç'in onay süreci eşzamanlı yürümedi. İlkinin ittifaka üye ülkelerin parlamentolarından onay alma sürecini tamamlamasına izin veren Macaristan ve Türkiye'nin geçit vermediği ikincisi, hayal kırıklığını dile getirdi.
Stockholm'a PKK'nin desteklenmesi ve Kuran yakma eylemleri gerekçesiyle kırmızı kart gösteren Türkiye'nin üstüne Macaristan'ın sürüncemede bırakma taktiği uygulamasının ardından, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, temmuz ayına kadar NATO'ya katılabileceklerinden artık emin olmadıklarını belirtti.
Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün 27 Mart'ta Macaristan parlamentosunda ve dün TBMM'de onaylanması üzerine 'kardeş ülke Finlandiya için sevindiklerine' dair tweet atan Billstrom, İsveç medyasına şöyle konuştu:
Son günlerde söylenenleri not ettim, özellikle de Macaristan tarafından söylenenleri ki, bu, kelimelerinizi değiştirmek için her zaman bir neden bulabileceğiniz anlamına geliyor. Bence bu bağlamda 'umalım ki' demek daha iyi olur.
Oysa aynı Billström, daha geçen hafta "İsveç'in temmuz ayında Litvanya'nın Vilnius kentinde yapılacak NATO zirvesine kadar üye olacağını söylemeye lüzum yok" diyordu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İsveç'in ittifaka katılımını sağlamanın 'amacı' olduğunu söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, başta hem Finlandiya hem de İsveç'in üyeliğini destekleme sözü verdi, ardından şubat ayında "Önce her iki ülkenin Macaristan hakkında, Macaristan'da hukukun üstünlüğü hakkında, demokrasi hakkında, buradaki yaşam hakkında apaçık yalanlar yaymadaki rollerine ciddi tartışmalar yapmam gerekiyor" itirazını yükseltti.
Ankara'nın yolundan giden Orban, Finlandiya'nın üyeliğine muhalefetinden vazgeçerken, İsveç'le çıkmaz çözülmedi.
Geçen hafta Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 'Batı'nın Macaristan'daki demokratik ve kültürel meselelere yönelik eleştirilerinin, özellikle NATO'nun genişlemesi sözkonusu olduğunda işbirliğini engellediğini' söyledi.
"Finlandiyalı ve İsveçli politikacıların siyasi sistemimizin demokratik doğasını sorgulaması gerçekten kabul edilemez" vurgusunu yapan Szijjarto, 'İsveç'in NATO üyeliğinin ne zaman onaylanacağını tahmin etmenin zor olduğunu' sözlerine ekledi.
Başbakan Orban'ın baş danışmanı Balazs Orban, Finlandiya'ya parlamento onayının hemen öncesinde "Bazı milletvekilleri, İsveçli hükümet yetkililerinin Macaristan demokrasisinin durumunu sürekli sorgulama, dolayısıyla da seçmenlerimizi, milletvekillerimizi ve bir bütün olarak ülkemizi aşağılama alışkanlığı nedeniyle kaygılı" tweetini attı.
'İsveç'in iç siyasetiyle ilgili görüşlerini dile getirmeyen Macaristan İsveç'ten de aynı nezaketi beklediği, bu sorunların devam etmeyeceğine dair Finlandiya'dan güvence aldıkları, ancak İsveç'le durumun farklı olduğunu' dile getiren baş danışman, pazar günü Facebook'ta şu paylaşımı yaptı:
Son yıllarda İsveç hükümet yetkilileri, bakanlar, başbakan ve politikacılar, Macaristan demokrasisinin durumunu sorgulamayı adeta kendilerine eğlence edindi. Hani bir söz vardır: Kondüktöre dikleneceksen, tamamen doğru düzgün bir biletinin olması iyi olur.
Halihazırda Macaristan parlamentosunun programında İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün oylanmasıyla ilgili bir planlama yer almıyor.
Macaristan'ın muhafazakar hükümetini keskin dille kınayan AB üyesi ülkelerden olan İsveç ile Finlandiya, AB'nin, Orban'ın 'LGBT ve göçmen haklarını bastırması ve yargı bağımsızlığını baltalaması' gerekçesiyle Budapeşte'ye fonları kesmesini desteklemişti.