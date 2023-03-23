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SON DAKİKA | İsveç: NATO üyeliğimizi onaylamayı erteleyen Macaristan'dan açıklama talep ediyoruz
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230323/isvec-nato-uyeligimizi-onaylamayi-erteleyen-macaristandan-aciklama-talep-ediyoruz-1068672718.html
İsveç Başbakanı: NATO üyeliğimizi onaylamayı erteleyen Macaristan'dan açıklama talep ediyoruz
İsveç Başbakanı: NATO üyeliğimizi onaylamayı erteleyen Macaristan'dan açıklama talep ediyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'i ayırıp Finlandiya'nın NATO üyeliğinin TBMM'deki onay sürecini başlatma kararının izinden giden Macaristan'a... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T16:12+0300
2023-03-23T16:26+0300
ukrayna krizi
nato
isveç
macaristan
türkiye
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, neden Finlandiya'nın değil de İsveç'in NATO üyelik sürecini onaylamayı geciktirdiği konusunda Macaristan'dan açıklama isteyeceğini söyledi.Kamu yayıncısı Sveriges Radio'ya konuşan Kristersson, "Neden şimdi İsveç'i Finlandiya'dan ayırdıklarını soracağım. Bunlar daha önce almadığımız sinyaller, bu yüzden bugün kesinlikle Macaristan Başbakanı Viktor Orban'nın gündemine getireceğim" dedi. İsveç Başbakanı'nın çıkışması öncesi, Macaristan parlamentosunun resmi programına göre Finlandiya'nın NATO'ya katılım anlaşmasının 27 Mart'ta oylanacağı, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylamanın ise ertelendiği haberi geldi. Macar başbakanlık kaynakları İsveç için oylamanın parlamentonun bahar oturumunda yapılabileceğini söyledi.
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nato, isveç, macaristan, türkiye
nato, isveç, macaristan, türkiye

İsveç Başbakanı: NATO üyeliğimizi onaylamayı erteleyen Macaristan'dan açıklama talep ediyoruz

16:12 23.03.2023 (güncellendi: 16:26 23.03.2023)
© AFP 2023 / HENRIK MONTGOMERYİsveç Başbakanı Ulf Kristersson
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / HENRIK MONTGOMERY
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'i ayırıp Finlandiya'nın NATO üyeliğinin TBMM'deki onay sürecini başlatma kararının izinden giden Macaristan'a, İsveç Başbakanı'ndan tepki geldi.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, neden Finlandiya'nın değil de İsveç'in NATO üyelik sürecini onaylamayı geciktirdiği konusunda Macaristan'dan açıklama isteyeceğini söyledi.
Kamu yayıncısı Sveriges Radio'ya konuşan Kristersson, "Neden şimdi İsveç'i Finlandiya'dan ayırdıklarını soracağım. Bunlar daha önce almadığımız sinyaller, bu yüzden bugün kesinlikle Macaristan Başbakanı Viktor Orban'nın gündemine getireceğim" dedi.
İsveç Başbakanı'nın çıkışması öncesi, Macaristan parlamentosunun resmi programına göre Finlandiya'nın NATO'ya katılım anlaşmasının 27 Mart'ta oylanacağı, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylamanın ise ertelendiği haberi geldi. Macar başbakanlık kaynakları İsveç için oylamanın parlamentonun bahar oturumunda yapılabileceğini söyledi.
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