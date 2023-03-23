https://sputniknews.com.tr/20230323/isvec-nato-uyeligimizi-onaylamayi-erteleyen-macaristandan-aciklama-talep-ediyoruz-1068672718.html

İsveç Başbakanı: NATO üyeliğimizi onaylamayı erteleyen Macaristan'dan açıklama talep ediyoruz

İsveç Başbakanı: NATO üyeliğimizi onaylamayı erteleyen Macaristan'dan açıklama talep ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'i ayırıp Finlandiya'nın NATO üyeliğinin TBMM'deki onay sürecini başlatma kararının izinden giden Macaristan'a... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T16:12+0300

2023-03-23T16:12+0300

2023-03-23T16:26+0300

ukrayna krizi

nato

isveç

macaristan

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/10/1065809245_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_9294dacce76f1250c78cef7ecf7ba328.jpg

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, neden Finlandiya'nın değil de İsveç'in NATO üyelik sürecini onaylamayı geciktirdiği konusunda Macaristan'dan açıklama isteyeceğini söyledi.Kamu yayıncısı Sveriges Radio'ya konuşan Kristersson, "Neden şimdi İsveç'i Finlandiya'dan ayırdıklarını soracağım. Bunlar daha önce almadığımız sinyaller, bu yüzden bugün kesinlikle Macaristan Başbakanı Viktor Orban'nın gündemine getireceğim" dedi. İsveç Başbakanı'nın çıkışması öncesi, Macaristan parlamentosunun resmi programına göre Finlandiya'nın NATO'ya katılım anlaşmasının 27 Mart'ta oylanacağı, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin oylamanın ise ertelendiği haberi geldi. Macar başbakanlık kaynakları İsveç için oylamanın parlamentonun bahar oturumunda yapılabileceğini söyledi.

isveç

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, isveç, macaristan, türkiye