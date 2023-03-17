https://sputniknews.com.tr/20230317/cumhurbaskani-erdogan-konusuyor-1068407610.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine onay sürecini başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine onay sürecini başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ""Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine onay sürecini başlatıyoruz" dedi. 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T17:27+0300

2023-03-17T17:27+0300

2023-03-17T17:55+0300

politika

recep tayyip erdoğan

finlandiya

nato

sauli niinistö

üyelik

haberler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği için TBMM'de onay sürecinin başlatılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine onay sürecini başlatıyoruz. Finlandiya'nın mutabakata uygun samimi adımlar attığını gördük." dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Türkiye ve Finlandiya tarihi olarak iyi ilişkiler içinde bulunan iki dost ülkedir. 1924 yılında imzalanan anlaşmayla tesis edilen ilişkiler daha da güçlenmiştir.Finlandiya hükümeti ile halkının gösterdiği dayanışma için bir kez daha teşekkür ediyorum. Görüşmelerimizde Türkiye-Finlandiya ilişkilerini geliştirmekteki ortak niyeti teyit ettik. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz 2 milyar doları geride bıraktı. Orat hedefimiz ilk etapta 3 milyar Dolar daha sonra da 5 milyar dolara ulaşmak. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmeye hazırız.Türkiye dünyanın eli en kanlı yapıları ile mücadele ediyor. Bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütünün yeri olmadığına inanıyoruz. Ülkemizin bekasına kasteden örgütlerin kökünü kazımakta kararlıyız. NATO'nun genişleme sürecini bu gerçekler çerçevesinde değerlendiriyoruz. Finlandiya ve İsveç'in katılım müzakerelerinin başlatılmasına Madrid'de yapılan zirvede onay vermiştik. İmzalanan 3'lü mutabakat ile Türkiye'nin haklı isteklerini kayıt altına almıştık. Finlandiya'nın samimi adımlar attığını gördük. Ülkemizin hassasiyetlerine gösterdikleri önem nedeni ile Finlandiya'nın NATO'ya katılım onay sürecini başlatıyoruz.'İsveç teröre kucak açtı'Bizim İsveç'e karşı farklı bir yaklaşımımız yok. Ancak İsveç teröristlere kucak açtı. Stockholm caddesi sürekli olarak Türkiye'deki PKK YPG uzantılarının gösterileri oluyor. 120 civarında teröristin listesini verdik bize verin dedik bu teröristleri. Sayın Başbakan iyi bir insan ama bu teröristleri bize vermediler veremediler. Vermeyince bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Finlandiya'da bu tür şeyler yok. Bunun için de Finlandiya'ya olumlu yaklaşımımızı bugünkü imza ile gösterdik. Yazıyı parlamentomuzu gönderdim. Bundan sonrası komisyon oradan da Genel Kurula gidecek. Tememmiz seçim öncesi yetiştirmek. İki ülkeye hayırlı olsun."Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise ''Çok üzücü bir afet felaket yaşandı bunun neticesinde de insanlar ortak fayda iyilik için çalışmanın önemini gördüler. Bunun örneklerini uluslararası arenada çoğaltabiliriz. Teşekkürlerimi iletmek isterim bence siz her yerde herkesle görüşebilen konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de sadece siz bunu yapan tek kişiniz. NATO üyeliğimiz konusunda ifade ettiğiniz haberleri almak bizi çok memnun ediyor. Bugün atılan imza TBMM'nin onay sürecini başlattığına dair çok önemli bir gösterge. Bir komşumuz da var İsveç. Kendileri iyi insanlar iyi bir halk. Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği İsveç olmadan tamamlanamaz. Çünkü ortak çıkarlarımız var. İki komşu ülkeyiz Baltın Denizi'nde kıyımız var.'' şeklinde konuştu.

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recep tayyip erdoğan, finlandiya, nato, sauli niinistö, üyelik, haberler