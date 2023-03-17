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https://sputniknews.com.tr/20230317/abd-turkiyenin-finlandiya-kararini-memnuniyetle-karsiladi-1068415927.html
ABD, Türkiye'nin Finlandiya kararını memnuniyetle karşıladı
ABD, Türkiye'nin Finlandiya kararını memnuniyetle karşıladı
ABD Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün TBMM'deki onay sürecini başlatmaya karar vermesini memnuniyetle karşıladı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T22:19+0300
2023-03-17T22:21+0300
dünya
abd
jake sullivan
recep tayyip erdoğan
nato
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.Sullivan, "ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye göndereceğini açıklamasını memnuniyetle karşılıyor ve bu sürecin bir an önce sonuçlanmasını dört gözle bekliyor" ifadesini kullandı.Türkiye'nin, İsveç'in de NATO'ya katılımını onaylamasını istediklerini belirten Sullivan, ayrıca Macaristan'ı da hem Finlandiya hem de İsveç için onay sürecini gecikmeden tamamlamaya davet etti.Sullivan, Finlandiya ve İsveç'in NATO değerlerini paylaşan, ittifakı güçlendirecek ve Avrupa'nın güvenliğine katkı yapacak güçlü ortaklar olduğuna işaret ederek, "ABD, her iki ülkenin de bir an önce NATO üyesi olması gerektiğine inanıyor" ifadesine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230317/finlandiyanin-natoya-katilimina-iliskin-protokol-tbmm-baskanligina-sunuldu-1068414767.html
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abd, jake sullivan, recep tayyip erdoğan, nato, finlandiya
abd, jake sullivan, recep tayyip erdoğan, nato, finlandiya

ABD, Türkiye'nin Finlandiya kararını memnuniyetle karşıladı

22:19 17.03.2023 (güncellendi: 22:21 17.03.2023)
© İHA-AW850464Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© İHA-AW850464
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ABD Türkiye'nin, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün TBMM'deki onay sürecini başlatmaya karar vermesini memnuniyetle karşıladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Sullivan, "ABD, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü TBMM'ye göndereceğini açıklamasını memnuniyetle karşılıyor ve bu sürecin bir an önce sonuçlanmasını dört gözle bekliyor" ifadesini kullandı.
Türkiye'nin, İsveç'in de NATO'ya katılımını onaylamasını istediklerini belirten Sullivan, ayrıca Macaristan'ı da hem Finlandiya hem de İsveç için onay sürecini gecikmeden tamamlamaya davet etti.
Sullivan, Finlandiya ve İsveç'in NATO değerlerini paylaşan, ittifakı güçlendirecek ve Avrupa'nın güvenliğine katkı yapacak güçlü ortaklar olduğuna işaret ederek, "ABD, her iki ülkenin de bir an önce NATO üyesi olması gerektiğine inanıyor" ifadesine yer verdi.
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
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Finlandiya'nın NATO’ya Katılımına İlişkin Protokol TBMM Başkanlığına sunuldu
21:23
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