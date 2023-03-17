Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230317/finlandiyanin-natoya-katilimina-iliskin-protokol-tbmm-baskanligina-sunuldu-1068414767.html
Finlandiya'nın NATO’ya Katılımına İlişkin Protokol TBMM Başkanlığına sunuldu
Finlandiya'nın NATO’ya Katılımına İlişkin Protokol TBMM Başkanlığına sunuldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO’ya Katılımına İlişkin Protokolü TBMM Başkanlığına sundu. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T21:23+0300
2023-03-17T21:45+0300
dünya
nato
türkiye
finlandiya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067730739_0:335:3045:2047_1920x0_80_0_0_46885b7b5b6023b453427dfc6c30494e.jpg
Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Katılımına İlişkin Protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonu’na havale edildi.Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Katılımına İlişkin Protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.Söz konusu Protokol'ün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonu’na havale edildi.
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067730739_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_75d1907eef9440959e5a196cda8e0061.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
nato, türkiye, finlandiya
nato, türkiye, finlandiya

Finlandiya'nın NATO’ya Katılımına İlişkin Protokol TBMM Başkanlığına sunuldu

21:23 17.03.2023 (güncellendi: 21:45 17.03.2023)
© AATBMM Genel Kurulu, TBMM
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO’ya Katılımına İlişkin Protokolü TBMM Başkanlığına sundu.
Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Katılımına İlişkin Protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonu’na havale edildi.

Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Katılımına İlişkin Protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.
Söz konusu Protokol'ün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonu’na havale edildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала