https://sputniknews.com.tr/20230317/finlandiyanin-natoya-katilimina-iliskin-protokol-tbmm-baskanligina-sunuldu-1068414767.html
Finlandiya'nın NATO’ya Katılımına İlişkin Protokol TBMM Başkanlığına sunuldu
Finlandiya'nın NATO’ya Katılımına İlişkin Protokol TBMM Başkanlığına sunuldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO’ya Katılımına İlişkin Protokolü TBMM Başkanlığına sundu. 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T21:23+0300
2023-03-17T21:23+0300
2023-03-17T21:45+0300
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Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Katılımına İlişkin Protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonu’na havale edildi.Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Katılımına İlişkin Protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.Söz konusu Protokol'ün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonu’na havale edildi.
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nato, türkiye, finlandiya
Finlandiya'nın NATO’ya Katılımına İlişkin Protokol TBMM Başkanlığına sunuldu
21:23 17.03.2023 (güncellendi: 21:45 17.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO’ya Katılımına İlişkin Protokolü TBMM Başkanlığına sundu.
Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Katılımına İlişkin Protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ardından TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonu’na havale edildi.
Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması’na (NATO) Katılımına İlişkin Protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sunuldu.
Söz konusu Protokol'ün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi, TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından imzalanarak TBMM Dışişleri Komisyonu’na havale edildi.