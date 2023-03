https://sputniknews.com.tr/20230317/finlandiya-cumhurbaskani-erdogan-dunyanin-her-yerinde-herkesle-konusabilen-cok-az-kisiden-biri-1068410046.html

Finlandiya Cumhurbaşkanı: Erdoğan dünyanın her yerinde herkesle konuşabilen çok az kişiden biri

Finlandiya Cumhurbaşkanı: Erdoğan dünyanın her yerinde herkesle konuşabilen çok az kişiden biri

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "Bence siz dünyanın her yerinde herkesle görüşebilen, konuşabilen çok az... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T18:40+0300

2023-03-17T18:40+0300

2023-03-17T18:40+0300

dünya

finlandiya

türkiye

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068410201_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2a5f48f143b462969b68253680765a24.jpg

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Niinistö, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Türkiye'de yaşanan depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Niinistö, dün Kahramanmaraş'ı ziyaret etme fırsatı olduğunu belirterek, "Şunu söylemem gerekir ki, bu depremlerin sonucu şok edici. Ancak şunu da gördük ki yönetiminizden kişiler çok yoğun ve verimli bir şekilde çalışıyor. Birçok farklı ülkeden gelen kişiler, depremzedelere yardım sağlıyor." ifadesini kullandı.Niinistö, bölgede umut olduğuna da işaret ederek, bu felaketten sonra insanların birlikte çalışmanın önemi de daha iyi anladığını ve bu örneğin dünyanın başka yerlerinde de görülmesini umduğunu vurguladı.Jeopolitiğin şu anda çok tehlikeli bir pozisyonda olduğuna işaret eden Niinistö, "Sayın Cumhurbaşkanı size, şahsınıza teşekkürlerimi iletmek isterim, Bence siz her yerde herkesle, dünyanın her yerinde herkesle görüşebilen, konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de siz bunu yapan tek kişisiniz." diye konuştu.Niinistö, gerçekleştirdikleri ikili görüşmeleri "çok güzel" olarak nitelendirerek, "Halihazırda iyi olan ilişkilerimizi sürdürüyoruz." dedi.Görüştükleri konulardan birinin de Ukrayna olduğuna işaret eden Niinistö, "Umut ediyoruz, tahıl anlaşmasının uzatılması konusunda da daha iyi bir takvim işleyecek, sadece 60 gün uzatmayla sınırlı kalmayacak." değerlendirmesinde bulundu.'Vilnius Zirvesinde (NATO Liderler Zirvesi) umarım 32 üye ülke olur'Niinistö, görüştükleri bir başka önemli konunun da Finlandiya'nın NATO üyeliği olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Güvenlik kaygılarımızın giderilmesi hassasiyetine binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik." açıklamasına ilişkin şunları kaydetti:"NATO üyeliğimiz konusunda ifade ettiğiniz kararları almak bizleri çok memnun ediyor. Daha önce ilgili kararların alındığını ifade etmiştiniz. Bugün atılan imza da gerçekten, Finlandiya’nın NATO’ya üyeliği sürecinin tamamlanması süreci içerisinde, TBMM'nin onay sürecini başlattığına dair çok önemli bir gösterge. Tüm Finlandiyalılar için çok önemli bir haber bu. Aynı şekilde meclisimizin içinde milletvekillerimizin yüzde 95’i geçtiğimiz bahar döneminde NATO üyeliği başvurumuzu destekledi. Şimdi de bu önümüzdeki süreç içerisinde tamamlanmak üzere. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. "Niinistö, komşuları İsveç'in de bir NATO üyelik başvurusu bulunduğuna ve kendileriyle çok iyi ikili ilişkileri olduğuna işaret ederek, "Finlandiya'nın NATO üyeliği İsveç olmadan tamamlanamaz çünkü ortak çıkarlarımız var. İki komşu ülkeyiz. Baltık Denizinde sınırımız var. Vilnius Zirvesinde (NATO Liderler Zirvesi) umarım 32 üye ülke olur." mesajını verdi.'Finlandiya, Madrid’de geçen yaz üzerinde mutabık kaldığımız her şeyi yerine getirdi'Finlandiya'nın NATO üyelik yolundaki çalışmaları konusundaki bir soru üzerine Niinistö, şu yanıtı verdi:"Finlandiya, Madrid’de geçen yaz üzerinde mutabık kaldığımız her şeyi yerine getirdi. Burada akılda bulundurulması gereken unsurlardan birisi şu ki idari yetkililerimiz o tarihten itibaren, Madrid'den itibaren her zaman temasta kaldılar. Benim anladığım kadarıyla, karşılıklı anlayış seviyemiz daha da arttı. Şunu kastediyorum hukuk sistemini daha iyi bir şekilde anlayabildiler. Gerçekleştirilen faaliyetleri daha iyi anladılar mesela, terörle mücadele konusunda, terörle mücadele konusunun nasıl ele alındığını konusunda. Bence bu da Türk dostlarımızı ikna eden unsurlardan birisi oldu diye düşünüyorum.Takvim konusuna gelecek olursak, Sayın Cumhurbaşkanı (Erdoğan) başvurumuzu Meclise gönderen belgeyi imzaladığında, gerçekten bizim için önemli bir andı. Umuyoruz ki Meclisin yeterince vakti olur ve bu konuda verimli bir çalışma gerçekleştirirler."

finlandiya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

finlandiya, türkiye, recep tayyip erdoğan