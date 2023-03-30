Finlandiya’nın NATO üyeliğine HDP muhalefet şerhi düştü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
GÜNE BAŞLARKEN
Müzisyen Fatih Işık, ilk solo albümünü anlatıyor.
09:01
47 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
09:48
2 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
10:15
2 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Yuri Gagarin’in öldüğü uçağın fotoğrafları yayımlandı
12:09
2 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ankara'da seçim için kurulan ittifakların görüşme trafiği hızlandı
12:46
44 dk
ÖZEL HABER
Çin medyası: NATO’ya büyük rakip geliyor
13:35
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Türkiye Euro 2024 elemelerinde ilk yenilgisini aldı
14:06
48 dk
ANLAT BANA
İstanbullu spor yapıyor mu? Gençler ne istiyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
İsrail'de ötelenen yargı reformu ve bölgesel etkileri
16:04
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Bahçeli'nin 'ortak liste' vetosu dengeleri değiştirir mi?
17:03
84 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
102 dk
ÖZEL HABER
ABD, Türkiye'yi 'Demokrasi Zirvesi'ne neden davet etmedi?
20:30
3 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
20:36
2 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’nın Batı’ya uranyum tepkisi
20:42
3 dk
Z RAPORU
Liderlerin ziyaret trafiği
20:45
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:26
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: HÜDA PAR’ın amacı Türkiye’yi bölmek
07:08
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
İYİ Partili Paçacı: Yavaş ve İmamoğlu isimleri ile Kılıçdaroğlu güç kazandı
09:01
58 dk
ÖZEL HABER
ABD, Türkiye'yi 'Demokrasi Zirvesi'ne neden davet etmedi?
10:01
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin Karadeniz’de istihbaratı sınırlandı iddiası
11:15
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Siyasette Kılıçdaroğlu - İnce görüşmesi tartışılıyor
12:46
44 dk
ÖZEL HABER
Sırbistan Sağlık Bakanı’ndan Batı’ya uranyum tepkisi
13:30
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Futbolda milli ara sonrası gözler yeniden Süper Lig'e çevrildi
14:06
48 dk
ANKARA FARKI
Son kulis bilgileri
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Fransa'da sokaklar sakinleşmiyor
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Deprem oyları nasıl etkileyecek?
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Dünden bugüne
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20230330/finlandiyanin-nato-uyeligine-hdp-muhalefet-serhi-dustu---1068968208.html
Finlandiya’nın NATO üyeliğine HDP muhalefet şerhi düştü
Finlandiya’nın NATO üyeliğine HDP muhalefet şerhi düştü
Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifi bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülecek. Dışişleri Komisyonu'nun hazırladığı rapora HDP şerhi düştü... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-30T17:47+0300
2023-03-30T17:47+0300
politika
finlandiya
nato
hdp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067730739_0:335:3045:2047_1920x0_80_0_0_46885b7b5b6023b453427dfc6c30494e.jpg
Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Finlandiya'nın katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi geçtiğimiz hafta TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşüldü. Komisyon Meclis Başkanlığına sunulmak üzere hazırladığı raporunu tamamladı. Rapora sadece HDP'nin muhalefet şerhi düştü. HDP'nin muhalefet şerhinde, "Her NATO üyesinin bütçesinin en az yüzde 3 oranında silahlanmaya ayırması beklenmektedir. Bir başka deyişle NATO silah pazarına girecek olan Finlandiya ve İsveç'in her yıl silahlanmaya yaklaşık 15 milyar dolar harcama taahhüdünde bulunacağı anlamına gelmektedir. Güneydoğu Avrupa gibi Kuzeydoğu Avrupa'nın da NATO silahlarıyla doldurulması, Rusya'yı daha da tehditkâr bir yaklaşıma sokacak ve silahlanma karşılıklı olarak artacaktır. Rusya'nın ABD ile yapmış olduğu nükleer silahların sınırlandırılması anlaşmasından çekilmesi de bu bağlamda değerlendirilebilir" ifadeleri kullanıldı.‘NATO üyeliği kirli pazarlığa dönüştü’ Türkiye’nin üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya’dan PKK ile bağlantılı isimlerle ilgili imzalanan mutabakat metnine de eleştiri yapılan muhalefet şerhinde "İktidar, muhalifleri hukuku ve insan hakları ilkelerini çiğnerken, bu yaklaşımı İsveç ve Finlandiya'ya da dayatması diplomatik bir krizdir. Bu ülkelerde mülteci veya vatandaşlık hakkı almış Kürt yazarlar, siyasetçiler ve gazetecilerin 'terörist' adı altında Türkiye'ye iade edilmeleri karşılığında NATO üyeliklerine yeşil ışık yakılması gibi bir pazarlığı, Türkiye'nin demokratik zeminden daha da koparılması ve Avrupa'da kısmen de olsa işletilen hukukun üstünlüğü ilkesinin büyük bir darbe alması anlamına gelmektedir. HDP olarak böylesi kirli bir pazarlık ilişkisi üzerinden ve stratejik açıdan bölgesel silahlanmayı arttıran hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceğiz" denildi.
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067730739_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_75d1907eef9440959e5a196cda8e0061.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
finlandiya, nato, hdp
finlandiya, nato, hdp

Finlandiya’nın NATO üyeliğine HDP muhalefet şerhi düştü

17:47 30.03.2023
© AATBMM Genel Kurulu, TBMM
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine ilişkin kanun teklifi bugün TBMM Genel Kurulunda görüşülecek. Dışişleri Komisyonu'nun hazırladığı rapora HDP şerhi düştü. Komisyonun HDP'li üyesi (Tülay Hatımoğuları Oruç) "Güneydoğu Avrupa gibi Kuzeydoğu Avrupa’da NATO silahları ile doldurulacak" ifadelerine yer verildi.
Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Finlandiya'nın katılımına ilişkin protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifi geçtiğimiz hafta TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşüldü. Komisyon Meclis Başkanlığına sunulmak üzere hazırladığı raporunu tamamladı. Rapora sadece HDP'nin muhalefet şerhi düştü.
HDP'nin muhalefet şerhinde, "Her NATO üyesinin bütçesinin en az yüzde 3 oranında silahlanmaya ayırması beklenmektedir. Bir başka deyişle NATO silah pazarına girecek olan Finlandiya ve İsveç'in her yıl silahlanmaya yaklaşık 15 milyar dolar harcama taahhüdünde bulunacağı anlamına gelmektedir. Güneydoğu Avrupa gibi Kuzeydoğu Avrupa'nın da NATO silahlarıyla doldurulması, Rusya'yı daha da tehditkâr bir yaklaşıma sokacak ve silahlanma karşılıklı olarak artacaktır. Rusya'nın ABD ile yapmış olduğu nükleer silahların sınırlandırılması anlaşmasından çekilmesi de bu bağlamda değerlendirilebilir" ifadeleri kullanıldı.

‘NATO üyeliği kirli pazarlığa dönüştü’

Türkiye’nin üyelik başvurusu yapan İsveç ve Finlandiya’dan PKK ile bağlantılı isimlerle ilgili imzalanan mutabakat metnine de eleştiri yapılan muhalefet şerhinde "İktidar, muhalifleri hukuku ve insan hakları ilkelerini çiğnerken, bu yaklaşımı İsveç ve Finlandiya'ya da dayatması diplomatik bir krizdir. Bu ülkelerde mülteci veya vatandaşlık hakkı almış Kürt yazarlar, siyasetçiler ve gazetecilerin 'terörist' adı altında Türkiye'ye iade edilmeleri karşılığında NATO üyeliklerine yeşil ışık yakılması gibi bir pazarlığı, Türkiye'nin demokratik zeminden daha da koparılması ve Avrupa'da kısmen de olsa işletilen hukukun üstünlüğü ilkesinin büyük bir darbe alması anlamına gelmektedir. HDP olarak böylesi kirli bir pazarlık ilişkisi üzerinden ve stratejik açıdan bölgesel silahlanmayı arttıran hiçbir yaklaşımı kabul etmeyeceğiz" denildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала