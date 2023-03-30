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Macaristan: İsveç büyüklük tasladığı için NATO’ya katılım oylamasını erteledik
Macaristan: İsveç büyüklük tasladığı için NATO’ya katılım oylamasını erteledik
Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovács, İsveç’in ikili ilişkileri sürekli bozduğu ve üstünlük tasladığı için NATO’ya katılım anlaşmasıyla ilgili oylamayı... 30.03.2023, Sputnik Türkiye
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Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovács, 'About Hungary' portalı için kaleme aldığı yazısında, “Macar parlamentosunun, İsveç’i NATO’ya kabul etmekteki tereddüdünde haklı olmasının üç sebebi” açıkladı.İlk sebebin, İsveç’in Macaristan’la ilişkileri sürekli bozması olduğunu belirten Kovács, Fin politikacıların Macaristan’ı hukuk üstünlüğü ilkesini ihlal etmekle suçladığı ve Avrupa Birliği’nden Macaristan için fonlardan kesinti yapmasını talep ettiğini anımsattı.“İkinci sebep, dağılan üstünlük tahtı” diyen Hükümet Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyük Müslüman gücün de yer aldığı bir süreç olan İsveç’in NATO’ya katılım süreci doruk noktaya ulaşırken Koran’ı yakan 'yabancı düşmanı' Macaristan devleti veya 'baskıcı rejimi' olmadığını okurlara hatırlatmak isterim. Bunun “ifade özgürlüğü” olduğunu beyan ederek bariz ırkçılığı ahlaki üstünlük maskesi altında saklayıp Türkiye, NATO ve her bir makul insana karşı işlenen bu provokasyonu haklı çıkaran da, hukuk üstünlüğünü ihlal etmekle suçlanan Macaristan değildi”.Üçüncü sebep olarak İsveç’in 'ilgi ve saygı eksikliğini' gösteren Kovács, kötüleşen ilişkileri onarmanın zor olacağını belirterek, “Buna, Ankara’nın sorunları ve memnuniyetsizliği eklenirse onların manevra için fazla alanı kalmayacak, en azından İsveçliler ses tonlarını değiştirmeye başlamadığı ve eski yaraların sarılmasına yardımcı olmadığı sürece” dedi.
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macaristan, isveç, nato, finlandiya

Macaristan: İsveç büyüklük tasladığı için NATO’ya katılım oylamasını erteledik

21:49 30.03.2023
© AAMacaristan
Macaristan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.03.2023
© AA
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Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovács, İsveç’in ikili ilişkileri sürekli bozduğu ve üstünlük tasladığı için NATO’ya katılım anlaşmasıyla ilgili oylamayı ertelediklerini belirtti.
Macaristan Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovács, 'About Hungary' portalı için kaleme aldığı yazısında, “Macar parlamentosunun, İsveç’i NATO’ya kabul etmekteki tereddüdünde haklı olmasının üç sebebi” açıkladı.
İlk sebebin, İsveç’in Macaristan’la ilişkileri sürekli bozması olduğunu belirten Kovács, Fin politikacıların Macaristan’ı hukuk üstünlüğü ilkesini ihlal etmekle suçladığı ve Avrupa Birliği’nden Macaristan için fonlardan kesinti yapmasını talep ettiğini anımsattı.
“İkinci sebep, dağılan üstünlük tahtı” diyen Hükümet Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyük Müslüman gücün de yer aldığı bir süreç olan İsveç’in NATO’ya katılım süreci doruk noktaya ulaşırken Koran’ı yakan 'yabancı düşmanı' Macaristan devleti veya 'baskıcı rejimi' olmadığını okurlara hatırlatmak isterim. Bunun “ifade özgürlüğü” olduğunu beyan ederek bariz ırkçılığı ahlaki üstünlük maskesi altında saklayıp Türkiye, NATO ve her bir makul insana karşı işlenen bu provokasyonu haklı çıkaran da, hukuk üstünlüğünü ihlal etmekle suçlanan Macaristan değildi”.
Üçüncü sebep olarak İsveç’in 'ilgi ve saygı eksikliğini' gösteren Kovács, kötüleşen ilişkileri onarmanın zor olacağını belirterek, “Buna, Ankara’nın sorunları ve memnuniyetsizliği eklenirse onların manevra için fazla alanı kalmayacak, en azından İsveçliler ses tonlarını değiştirmeye başlamadığı ve eski yaraların sarılmasına yardımcı olmadığı sürece” dedi.
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