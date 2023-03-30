https://sputniknews.com.tr/20230330/rusya-isvecin-natoya-katilim-sureci-ukraynadaki-harekattan-cok-once-basladi-1068927992.html

Rusya: İsveç’in NATO’ya katılım süreci Ukrayna’daki harekattan çok önce başladı

Rusya: İsveç’in NATO’ya katılım süreci Ukrayna’daki harekattan çok önce başladı

Rusya’nın Stockholm Büyükelçiliği, İsveç’in NATO’ya katılım sürecinin Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatından çok önce başladığını belirtti. 30.03.2023, Sputnik Türkiye

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Rusya’nın Stockholm Büyükelçiliği’nin 'İsveç’in uçuruma attığı adım' başlıklı yazısında, İsveç parlamentosunun, NATO üyesi tüm ülkelerin katılım anlaşmasına onay vermesini beklemeden, 23 Mart’ta ittifaka katılımı onayladığını kaydetti. İsveç’in adım adım dış politika bağımsızlığından yoksun bırakılarak “itaatkar bir şekilde ABD’nin yeni sömürgesine dönüştürülmeye hazır hale getirildiği” ifade edildi.Yazıda, “Ülkeyi Kuzey Atlantik ittifakının içine çekme sürecinin Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri harekatından çok önce başladığı iyi biliniyor. Resmi bahane ortaya çıkınca da ülkemiz karşısındaki korku uyandırılarak teşvik edildi. Bunun mantıklı sonucu Washington’dan gelen ‘bağımsızlık oynamayı bırakın, tüm Kuzey Avrupa’nın, NATO’nun Rusya’ya karşı yeni cephesi haline gelmesine ihtiyacımız var’ emri oldu” ifadeleri yer aldı.İsveç’in Svenska Dagbladet gazetesindeki 'Şimdi daha güvenli İsveç’e doğru adım atıyoruz' başlıkla yazıyı eleştiren Rus Büyükelçilik, 'Şimdi İsveç uçuruma doğru adım atıyor' şeklinde kendi başlığını önerdi.Rusya’nın masaya oturarak güvenlik garantilerini müzakere etmeyi teklif ettiğini, lakin NATO ve Avrupa Birliği’nin bunu istemediği anımsatılan yazıda, “Bilmeyenlere not: Stockholm, Rus tarafının önerisine yanıt verme zahmetine bile girmedi ve AB Brüksel’inin arkasında beklemeyi yeğlemişti. Bir yıl önce de şimdi de bu mesele gündemde değil. Gerilimin tırmanmaya devam etmesini isteyen ittifaktır” ifadesine yer verildi.İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılmasıyla Rusya-NATO sınırının iki kata çıkacağının altını çizen Rus Büyükelçilik, “Hala bunun bir şekilde Avrupa’nın güvenliğini artıracağını düşünenler varsa, hasım bloğun yeni üyelerinin, Rusya’nın askeri dahil misilleme önlemlerinin meşru birer hedefi haline geleceğinden emin olmalılar” diye yazdı.NATO’nun 'son Ukraynalıya kadar' Rusya’ya karşı savaşma isteğinin, savaşacak durumda Ukraynalılar kalmayınca ittifak komutanlığının doğrudan çatışmaya dahil olma kararı alabileceği tahmininde bulunan Rus büyükelçilik, “Bu durumda, hiç şüphesiz, İsveçliler de çatışmaya çekilecek ve başkalarının çıkarları için ölüme gönderilecekler” diye ekledi.

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