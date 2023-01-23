https://sputniknews.com.tr/20230123/isvecte-kuran-i-kerim-yakan-siyasetci-bu-kadar-cok-insanin-beni-olumle-tehdit-etmesine-uzuluyorum-1066058415.html

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan siyasetçi: Bu kadar çok insanın beni ölümle tehdit etmesine üzülüyorum

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan siyasetçi: Bu kadar çok insanın beni ölümle tehdit etmesine üzülüyorum

Türkiye'nin İsveç'teki büyükelçiliği yakınlarında Kuran'ı Kerim yakarak büyük tepki çeken aşırı sağcı siyasetçi Paludan, İsveç medyasına konuştu. 23.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-23T09:12+0300

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isveç

dünya

rasmus paludan

kuran-ı kerim

türkiye

nato

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NATO üyeliği Ankara’nın onayına bağlı olan İsveç'te Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakan aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan kendisine dört bir yandan gelen tepkilerle ilgili ülke basınına konuştu. Sözcü'nün aktardığına göre Expressen gazetesine konuşan Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Paludan "Türkiye'ye gol attığımda 'İşte bu' diye düşündüm" deyip "İşler hayal ettiğim gibi olmadı" eklemesi yaptı. Gazetenin "Pişman mısınız?" sorusuna "Hayır" yanıtı veren Paludan şöyle devam etti: "Bunu yaptım çünkü önemli siyasi sebepler olduğunu düşünüyorum. Bu kadar çok insanın beni ölümle tehdit etmesine üzülüyorum." Daha önce de benzer eylemler gerçekleştiren Paludan, “Eskiye kıyasla şu an daha çok tehdit geliyor” yorumu yaptı. 2019’dan beri bir koruması olduğunu söyleyen Paludan, “Şu an yaşadıklarım öncekilere hiç benzemiyor. Çok daha ciddi tehditler geliyor. Sosyal medyada dakikada 20 mesaj geliyor ve bunlardan 5’i tehdit oluyor” yorumunu yaptı.Paludan gazetenin "Korkuyor musunuz?" sorusuna ise "Evet, birileri beni öldüreceğini söylediği için korkuyorum. Bana ne yapacaklarını anlatıyorlar" yanıtı verdi.Paludan ayrıca “Bu eylem ile İsveç’in NATO üyeliği arasında bir bağlantı yok” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230122/kuran-i-kerim-yakilmasin-sonrasi-isvec-basbakanindan-ilk-aciklama-saygisiz-bir-davranis-1066041638.html

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