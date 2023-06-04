Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek

Kiev tahıl koridorlarını Rusya’ya yönelik saldırılar için kullanıyor

Avrupa Birliği’nde Rusya yaptırımına iki devletten veto

Prof. Barış Doster: Kemal Derviş ile Nureddin Nebati arasında aman aman bir fark yok

Bir boks efsanesi: Muhammed Ali

ABD, Şam’la mücadele için Rakka’da ordu kuruyor

İran ve Taliban arasındaki çatışmanın arka planında Sputnik’e anlattı

ABD, Ukrayna'ya toplam 38.3 milyar dolar askeri yardım yaptı

ÖZEL HABER

Medvedev: İngiltere’de savaşa yardım eden sivil olsun meşru bir askeri hedef