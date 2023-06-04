https://sputniknews.com.tr/20230604/cumhurbaskani-erdogan-nato-genel-sekreteri-stoltenbergi-kabul-edecek-1071994842.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek
Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek. 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T11:29+0300
2023-06-04T11:29+0300
2023-06-04T11:29+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
jens stoltenberg
nato genel sekreteri jens stoltenberg
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.00'te gerçekleşecek.Stoltenberg, Türkiye'deki seçimler sonrasında İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili diyaloğu yeniden başlatmak istediğini belirtmiş, konuyu görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret edeceğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230603/cumhurbaskani-erdogan-kabineyi-aciklayacak-1071983862.html
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recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg
recep tayyip erdoğan, jens stoltenberg, nato genel sekreteri jens stoltenberg
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul edecek
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Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, saat 14.00'te gerçekleşecek.
Stoltenberg, Türkiye'deki seçimler sonrasında İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili diyaloğu yeniden başlatmak istediğini belirtmiş, konuyu görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret edeceğini bildirmişti.