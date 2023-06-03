https://sputniknews.com.tr/20230603/cumhurbaskani-erdogan-kabineyi-aciklayacak-1071983862.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'yi açıklıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'yi açıklıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıklıyor. 03.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-03T21:18+0300
2023-06-03T21:18+0300
2023-06-03T22:10+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
kabine
kabine
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıklıyor.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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recep tayyip erdoğan, kabine, kabine
recep tayyip erdoğan, kabine, kabine
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine'yi açıklıyor
21:18 03.06.2023 (güncellendi: 22:10 03.06.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıklıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni açıklıyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Türkiye, bugün dünden daha güçlüdür. Demokrasimiz, her zamankinden daha kuvvetlidir. Yarınlarımız, 28 Mayıs öncesine göre daha aydınlıktır
Yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz oldu.