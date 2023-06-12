https://sputniknews.com.tr/20230612/finlandiyanin-natonun-askeri-kanadina-resmi-entegrasyon-sureci-tamamlandi-1072345712.html

Finlandiya'nın NATO'nun askeri kanadına resmi entegrasyon süreci tamamlandı

Finlandiya'nın NATO'nun askeri kanadına resmi entegrasyon süreci tamamlandı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'nun askeri kanadına resmi entegrasyon sürecinin tamamlandığını bildirdi. 12.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-12T19:15+0300

2023-06-12T19:15+0300

2023-06-12T19:15+0300

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sauli niinistö

finlandiya

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Niinistö, Finlandiya'nın NATO'nun askeri kanadına katılımı sürecinin tamamlanmasına ilişkin ortak bildirinin imza töreninde konuştu.Bugün düzenlenen törenin Finlandiya Savunma Kuvvetleri ile NATO askeri yapıları arasındaki entegrasyon sürecinin resmi olarak tamamlanmasına işaret ettiğini belirten Niinistö, "Süreç çok hızlı ilerledi. NATO ile yaklaşık 30 yıldır sürdürdüğümüz yakın işbirliği ve askeri birlikte çalışabilirliğimiz bu hızı mümkün kılmıştır" ifadesini kullandı.Niinistö, Finlandiya'nın NATO yapılanmasına tam entegrasyonunun zaman alacağını vurgulayarak, "Müttefik Finlandiya olarak, ilgili hak ve yükümlülüklere sahip bir ittifak üyesi olarak süreci devam ettiriyoruz. NATO, Finlandiya ile, yükümlülüklerini ve taahhütlerini ciddiye alan bir müttefik kazanmıştır" diye konuştu.'İsveç'in üyeliği olmadan bizim üyeliğimiz tamamlanmış sayılmaz'İsveç'in NATO üyeliğinin kendileri için son derece önemli olduğuna işaret eden Niinistö, "Birçok kez söyledim ama bir kez daha tekrar ediyorum ki İsveç'in üyeliği olmadan bizim üyeliğimiz tamamlanmış sayılmaz. Finlandiya için İsveç'in üyeliği sadece siyasi açıdan değil askeri açıdan da büyük önem taşımaktadır" değerlendirmesinde bulundu.Finlandiya ile komşusu İsveç, 18 Mayıs 2022'de, onlarca yıllık askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO üyeliği için başvuru yapmıştı.Finlandiya 4 Nisan'da NATO'nun 31. üyesi olurken, İsveç'in üyeliği için Türkiye ve Macaristan'dan henüz onay çıkmadı.

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