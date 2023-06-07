https://sputniknews.com.tr/20230607/disisleri-bakani-fidan-isvecli-mevkidasi-ile-gorustu-1072151508.html
Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonda görüştü. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-07T21:55+0300
2023-06-07T21:55+0300
2023-06-07T22:00+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Billström, yeni görevinden dolayı Fidan'ı tebrik etti. Fidan, İsveç’in NATO üyeliği için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Fidan ile Billström, Daimi Ortak Mekanizma toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı.Ermenistan, Brezilya ve Umman dışişleri bakanları Fidan'ı tebrik ettiÖte yandan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad Bin Hamoud Al-Busaidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ve Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile ayrı ayrı telefonda görüştü.Mirzoyan, Vieira ve Busaidi, yeni görevi dolayısıyla Fidan'ı tebrik etti.
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hakan fidan, isveç, isveç dışişleri bakanlığı, nato, brezilya, umman, ermenistan
hakan fidan, isveç, isveç dışişleri bakanlığı, nato, brezilya, umman, ermenistan
Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü
21:55 07.06.2023 (güncellendi: 22:00 07.06.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Billström, yeni görevinden dolayı Fidan'ı tebrik etti. Fidan, İsveç’in NATO üyeliği için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Fidan ile Billström, Daimi Ortak Mekanizma toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı.
Ermenistan, Brezilya ve Umman dışişleri bakanları Fidan'ı tebrik etti
Öte yandan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad Bin Hamoud Al-Busaidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ve Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Mirzoyan, Vieira ve Busaidi, yeni görevi dolayısıyla Fidan'ı tebrik etti.