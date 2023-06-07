https://sputniknews.com.tr/20230607/disisleri-bakani-fidan-isvecli-mevkidasi-ile-gorustu-1072151508.html

Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonda görüştü. 07.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-07T21:55+0300

2023-06-07T21:55+0300

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türkiye

hakan fidan

isveç

isveç dışişleri bakanlığı

nato

brezilya

umman

ermenistan

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Billström, yeni görevinden dolayı Fidan'ı tebrik etti. Fidan, İsveç’in NATO üyeliği için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Fidan ile Billström, Daimi Ortak Mekanizma toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı.Ermenistan, Brezilya ve Umman dışişleri bakanları Fidan'ı tebrik ettiÖte yandan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad Bin Hamoud Al-Busaidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ve Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile ayrı ayrı telefonda görüştü.Mirzoyan, Vieira ve Busaidi, yeni görevi dolayısıyla Fidan'ı tebrik etti.

türkiye

isveç

brezilya

umman

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hakan fidan, isveç, isveç dışişleri bakanlığı, nato, brezilya, umman, ermenistan