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Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonda görüştü. 07.06.2023, Sputnik Türkiye
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Billström, yeni görevinden dolayı Fidan'ı tebrik etti. Fidan, İsveç’in NATO üyeliği için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Fidan ile Billström, Daimi Ortak Mekanizma toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı.Ermenistan, Brezilya ve Umman dışişleri bakanları Fidan'ı tebrik ettiÖte yandan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad Bin Hamoud Al-Busaidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ve Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile ayrı ayrı telefonda görüştü.Mirzoyan, Vieira ve Busaidi, yeni görevi dolayısıyla Fidan'ı tebrik etti.
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hakan fidan, isveç, isveç dışişleri bakanlığı, nato, brezilya, umman, ermenistan

Dışişleri Bakanı Fidan, İsveçli mevkidaşı ile görüştü

21:55 07.06.2023 (güncellendi: 22:00 07.06.2023)
© Fotoğraf : MURAT GOK Dışişleri Bakanlığı / Hakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2023
© Fotoğraf : MURAT GOK Dışişleri Bakanlığı /
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Billström, yeni görevinden dolayı Fidan'ı tebrik etti. Fidan, İsveç’in NATO üyeliği için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
Fidan ile Billström, Daimi Ortak Mekanizma toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı.

Ermenistan, Brezilya ve Umman dışişleri bakanları Fidan'ı tebrik etti

Öte yandan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ve Umman Dışişleri Bakanı Sayyid Badr bin Hamad Bin Hamoud Al-Busaidi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Hakan Fidan'ı kutladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, Ermenistanlı mevkidaşı Mirzoyan, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ve Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile ayrı ayrı telefonda görüştü.
Mirzoyan, Vieira ve Busaidi, yeni görevi dolayısıyla Fidan'ı tebrik etti.
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