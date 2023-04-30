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Küba'nın ikonik 1 Mayıs yürüyüşü bu yıl akaryakıt krizi yüzünden iptal
Küba'nın ikonik 1 Mayıs yürüyüşü bu yıl akaryakıt krizi yüzünden iptal
ABD'nin ağır yaptırım ve ablukası altındaki Küba'da 1959'daki devrimden beri her yıl milyonlarca kişinin katıldığı 1 Mayıs İşçi Bayramı yürüyüşü bu yıl... 30.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-30T14:12+0300
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Küba'nın başkenti Havana'nın her 1 Mayıs'ta milyonlarca kişinin toplandığı Devrim Meydanı yarın boş kalacak. İktidardaki Küba Komünist Partisi, adanın ekonomisini felç eden benzin kıtlığı nedeniyle bu yılki kutlamaları iptal etti.Haftalardır benzin istasyonlarının önünde kilometrelerce uzanan ve günlerce süren kuyruklar oluşturan araçlarla içlerinde uyuyan sürücüler, Küba'nın olağan manzarası haline geldi.2020 ve 2021'deki Kovid-19 pandemisi dönemi hariç, 1959'daki devrimden beri her yıl düzenlenen 1 Mayıs yürüyüşünde ucu bucağı gözükmeyen kortejlerin toplanması, ülkenin farklı noktalarından Havana'ya çok sayıda otobüs seferi düzenlenmesiyle sağlanıyordu. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, krizin, adanın ihtiyaç duyduğu petrolün yalnızca üçte ikisini alması ve tedarikçi ülkelerin sözleşme anlaşmalarını yerine getirmemesinin açık yaratmasından kaynaklandığını söyledi.Daha önce Venezüella'dan gelen petrolün azalması ve uluslararası düzeyde artan ham petrol fiyatlarının sonucu enerjide tasarruf önlemleri açıklanmıştı. İki sosyalist ülke Küba ile Venezüella arasında 2000 yılından beri yürürlükte olan takas anlaşmasına göre Venezüella'dan ham petrol sevkiyatı karşılığında Küba da doktorlarını, öğretmenlerini ve bazı iddialara göre karşı istihbarat ajanlarını gönderiyordu. Ancak artık bu anlaşma suya düşmüş gözüküyor.Teksas Üniversitesi Latin Amerika ve Karayipler Enerji ve Çevre Programı Direktörü Jorge Piñon, "Venezüella son 20 yıldır Küba'ya verdiği petrolü uluslararası pazarda satmayarak gelir kaybına uğruyor. Bence artık Kübalılara nakit ödeme olmadan petrol sağlamaya devam edemeyecekleri bir noktaya geldiler" değerlendirmesini yaptı. ABD'nin Venezüella'ya yönelik yaptırımlarının da etkisiyle genel petrol üretimi düşen Caracas'ın Havana'ya petrol ihracatı son 10 yılda yaklaşık yüzde 50 düştü.ABD ile Batılı müttefiklerinin Rusya petrolü ve doğalgazına yaptırımları nedeniyle enerji ihtiyaçları artarken, Washington, kasım ayında Chevron'a yıllardır ilk kez Venezüella petrolünü ABD'ye ihraç etmesi için ruhsat verdi. Küba'nın bol miktarda ham petrolü var, ancak kalitesi düşük olduğundan adanın rafinerileri işleyemiyor. Venezüella'nın daha kaliteli ham petrolü ise artık ABD'ye gidiyor gibi görünüyor.Parlamento Sanayi Komisyonu Başkanı Santiago Lajes, geçen yılki açıklamasında petrol ve gaz üretiminin arttırılmasına rağmen enerji krizinin çözülemediğini belirtmişti. Lajes, Küba'da çıkarılan ham petrolün yüksek kükürt içeriğine sahip olduğunu , 2021'de 582 bin 500 ton ham petrolün bu sebeple işlenemediğini söylemişti.ABD ablukası yüzünden nakit sıkıntısı çeken Küba, uluslararası piyasadan yakıt ve hatta yüksek kükürtlü ham petrolü benzine dönüştürmek için kullanılabilecek seyrelticiler satın almakta zorlanıyor.Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2015'te Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıp Havana ile ilişkileri normalleştirmeye başlamıştı. Halefi Donald Trump ise 2021'de Küba'yı tekrar listeye alırken 'azami baskı' yaptırımları açıklamıştı. Obama döneminin başkan yardımcısı olan halihazırdaki Başkan Joe Biden, Trump'ın pek çok politikasını iptal ederken Küba'da selefinin izinden gitti. Bu da Küba devletinin döviz kazancından yılda milyarlarca dolar kayba, kredi hatlarının kesilmesine ve adaya yanaşan petrol tankerlerinin cezalandırılmasına yol açıyor.Ekonomistler, durum devam ederse gıda fiyatlarının daha artacağı ve verimliliğin daha düşeceği konusunda uyarıyor. Nitekim dizel kıtlığı şeker kamışları rafine edilemediğinden, bu yılki şeker hasadı, bir yüzyıldan uzun bir sürenin en kötüsü olacak. Bu arada 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları vesilesiyle tüm dünyadan çok sayıda sendika temsilcisi ABD'ye karşı Küba ile dayanışmak için Havana'ya giderken, Küba İşçilerinin Merkez Sendikası Başkanı Ulises Guilarte de Nacimiento, etkinliklerin tümden iptal edilmeyeceğini söyledi. Başkentteki büyük gösteriler yerine belediyelerin küçük çaplı yürüyüşler düzenleyeceğini, Havana'daki ünlü Malecon kordonunun yürüyüşe sahne olacağını aktaran Nacimiento, yerel topluluklar, okullar ve işyerlerindeki kutlamaların da 'maksimum tasarruf' koşulları altında devam edeceğini belirtti.Washington DC'deki Amerikan Üniversitesi'nde kamu yönetimi profesörü olan ve Küba siyaseti hakkında kapsamlı yazılar yazan William LeoGrande, “Devrimci ruh dağıldı. Ve dürüst olmak gerekirse, Küba'da hayat o kadar zor ki, kutlanacak pek bir şey yok" yorumunu yaptı.Kübalıların çoğunun bu 1 Mayıs'ı yakıt kuyruğunda bekleyerek geçirmesi kuvvetle muhtemel.
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latin amerika, küba, venezüella
latin amerika, küba, venezüella

Küba'nın ikonik 1 Mayıs yürüyüşü bu yıl akaryakıt krizi yüzünden iptal

14:12 30.04.2023
© AAKüba'da bir benzin istasyonu
Küba'da bir benzin istasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.04.2023
© AA
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ABD'nin ağır yaptırım ve ablukası altındaki Küba'da 1959'daki devrimden beri her yıl milyonlarca kişinin katıldığı 1 Mayıs İşçi Bayramı yürüyüşü bu yıl akaryakıt krizi gerekçesiyle iptal edildi.
Küba'nın başkenti Havana'nın her 1 Mayıs'ta milyonlarca kişinin toplandığı Devrim Meydanı yarın boş kalacak. İktidardaki Küba Komünist Partisi, adanın ekonomisini felç eden benzin kıtlığı nedeniyle bu yılki kutlamaları iptal etti.
Haftalardır benzin istasyonlarının önünde kilometrelerce uzanan ve günlerce süren kuyruklar oluşturan araçlarla içlerinde uyuyan sürücüler, Küba'nın olağan manzarası haline geldi.
2020 ve 2021'deki Kovid-19 pandemisi dönemi hariç, 1959'daki devrimden beri her yıl düzenlenen 1 Mayıs yürüyüşünde ucu bucağı gözükmeyen kortejlerin toplanması, ülkenin farklı noktalarından Havana'ya çok sayıda otobüs seferi düzenlenmesiyle sağlanıyordu.
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, krizin, adanın ihtiyaç duyduğu petrolün yalnızca üçte ikisini alması ve tedarikçi ülkelerin sözleşme anlaşmalarını yerine getirmemesinin açık yaratmasından kaynaklandığını söyledi.
Daha önce Venezüella'dan gelen petrolün azalması ve uluslararası düzeyde artan ham petrol fiyatlarının sonucu enerjide tasarruf önlemleri açıklanmıştı.
İki sosyalist ülke Küba ile Venezüella arasında 2000 yılından beri yürürlükte olan takas anlaşmasına göre Venezüella'dan ham petrol sevkiyatı karşılığında Küba da doktorlarını, öğretmenlerini ve bazı iddialara göre karşı istihbarat ajanlarını gönderiyordu. Ancak artık bu anlaşma suya düşmüş gözüküyor.
Teksas Üniversitesi Latin Amerika ve Karayipler Enerji ve Çevre Programı Direktörü Jorge Piñon, "Venezüella son 20 yıldır Küba'ya verdiği petrolü uluslararası pazarda satmayarak gelir kaybına uğruyor. Bence artık Kübalılara nakit ödeme olmadan petrol sağlamaya devam edemeyecekleri bir noktaya geldiler" değerlendirmesini yaptı.
ABD'nin Venezüella'ya yönelik yaptırımlarının da etkisiyle genel petrol üretimi düşen Caracas'ın Havana'ya petrol ihracatı son 10 yılda yaklaşık yüzde 50 düştü.
ABD ile Batılı müttefiklerinin Rusya petrolü ve doğalgazına yaptırımları nedeniyle enerji ihtiyaçları artarken, Washington, kasım ayında Chevron'a yıllardır ilk kez Venezüella petrolünü ABD'ye ihraç etmesi için ruhsat verdi.
Küba'nın bol miktarda ham petrolü var, ancak kalitesi düşük olduğundan adanın rafinerileri işleyemiyor. Venezüella'nın daha kaliteli ham petrolü ise artık ABD'ye gidiyor gibi görünüyor.
Parlamento Sanayi Komisyonu Başkanı Santiago Lajes, geçen yılki açıklamasında petrol ve gaz üretiminin arttırılmasına rağmen enerji krizinin çözülemediğini belirtmişti. Lajes, Küba'da çıkarılan ham petrolün yüksek kükürt içeriğine sahip olduğunu , 2021'de 582 bin 500 ton ham petrolün bu sebeple işlenemediğini söylemişti.
ABD ablukası yüzünden nakit sıkıntısı çeken Küba, uluslararası piyasadan yakıt ve hatta yüksek kükürtlü ham petrolü benzine dönüştürmek için kullanılabilecek seyrelticiler satın almakta zorlanıyor.
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2015'te Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıp Havana ile ilişkileri normalleştirmeye başlamıştı. Halefi Donald Trump ise 2021'de Küba'yı tekrar listeye alırken 'azami baskı' yaptırımları açıklamıştı. Obama döneminin başkan yardımcısı olan halihazırdaki Başkan Joe Biden, Trump'ın pek çok politikasını iptal ederken Küba'da selefinin izinden gitti.
Bu da Küba devletinin döviz kazancından yılda milyarlarca dolar kayba, kredi hatlarının kesilmesine ve adaya yanaşan petrol tankerlerinin cezalandırılmasına yol açıyor.
Ekonomistler, durum devam ederse gıda fiyatlarının daha artacağı ve verimliliğin daha düşeceği konusunda uyarıyor. Nitekim dizel kıtlığı şeker kamışları rafine edilemediğinden, bu yılki şeker hasadı, bir yüzyıldan uzun bir sürenin en kötüsü olacak.
Bu arada 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları vesilesiyle tüm dünyadan çok sayıda sendika temsilcisi ABD'ye karşı Küba ile dayanışmak için Havana'ya giderken, Küba İşçilerinin Merkez Sendikası Başkanı Ulises Guilarte de Nacimiento, etkinliklerin tümden iptal edilmeyeceğini söyledi.
Başkentteki büyük gösteriler yerine belediyelerin küçük çaplı yürüyüşler düzenleyeceğini, Havana'daki ünlü Malecon kordonunun yürüyüşe sahne olacağını aktaran Nacimiento, yerel topluluklar, okullar ve işyerlerindeki kutlamaların da 'maksimum tasarruf' koşulları altında devam edeceğini belirtti.
Washington DC'deki Amerikan Üniversitesi'nde kamu yönetimi profesörü olan ve Küba siyaseti hakkında kapsamlı yazılar yazan William LeoGrande, “Devrimci ruh dağıldı. Ve dürüst olmak gerekirse, Küba'da hayat o kadar zor ki, kutlanacak pek bir şey yok" yorumunu yaptı.
Kübalıların çoğunun bu 1 Mayıs'ı yakıt kuyruğunda bekleyerek geçirmesi kuvvetle muhtemel.
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