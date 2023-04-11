https://sputniknews.com.tr/20230411/kuba-hukumeti-iki-yil-once-acikladigi-abd-dolari-cinsinden-mevduat-yasagini-kaldirdi-1069523692.html
Küba hükümeti, iki yıl önce açıkladığı ABD doları cinsinden mevduat yasağını kaldırdı
Küba hükümeti, iki yıl önce açıkladığı ABD doları cinsinden mevduat yasağını kaldırdı
Küba hükümeti, ABD'nin yaptırımları tırmandırması karşısında Haziran 2021'de devreye sokmak zorunda kaldığı ABD doları cinsinden nakit mevduatların geçici... 11.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-11T15:48+0300
2023-04-11T15:48+0300
2023-04-11T16:46+0300
dünya
abd
abd
küba
peso
dolar
banka
banka hesabı
mevduat
latin amerika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069523908_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_b3a91ebfc92a8245f2ff0344fe67159b.jpg
Karayipler'in komünist ada ülkesinin resmi gazetesinde yayımlanan Merkez Bankası kararında "Bundan böyle finans ve bankacılık kurumları, banka hesaplarında ABD doları cinsinden nakit mevduat kabul edecek" denildi. Küba hükümeti, iki yıl önce yasağı açıklarken, 'devam eden Amerikan ablukası ve ambargosunun neden olduğu zorluklardan kaynaklandığını' söylemişti.30 yılın en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıyaYasaktan geri dönüş, Küba'nın son haftalarda gıda, ilaç ve yakıt kıtlığının artmasının eşliğinde 30 yılın en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya kaldığı dönemde geldi.Turizm sektörü toplarlanıyorBununla birlikte, Küba ekonomisi için hayati önemdeki turizm sektörü, pandemideki çöküşünün ardından toparlanmaya girdi. Hükümet, dolar cinsinden mevduat izninin nedenlerinden biri olarak bunu da gösterdi.ABD, 1962'den beri dayattığı abluka ve ambargoyla nefes aldırmıyor1959'da Che Guevera ile Fidel Castro'nun başını çektiği devrimle ABD destekli Batista diktatörlüğünün devrildiği ada ülkesinin dolar cinsinden işlem yapma kabiliyeti, 2443 kilometre uzaktaki ABD'nin 1962'den beri dayattığı abluka ve ambargo yüzünden sekteye uğruyor. Trump, Obama politikalarını ters yüz ettiABD'nin Barack Obama'nın başkanlığında Küba ile yakınlaşma ve yaptırımları gevşetme dönemini, ardından gelen Donald Trump'ın Havana'ya yaptırımları artırması ve Ocak 2021'de görevdeki son günlerinde Küba'yı 'terörü destekleyen devletler' listesine tekrar eklemesi izledi.CUP dip yaptıAynı dönemde paralel para birimlerine son vermek için harekete geçen Küba hükümetinin dolara sabitlenmiş konvertibl Küba pesosunu (CUC) aşamalı olarak ortadan kaldırmasıyla geriye yalnızca zayıflamış haldeki resmi para birimi Küba Pesosu (CUP) kaldı. O zamandan beri CUP'un değeri doların 24'te birinden 120'de birine düştü. Karaborsada bu oran 185'i bulmuş durumda. Biden'ın bağlı kaldığı tek Trump politikasıObama'nın Yardımcısı olan halihazırdaki ABD Başkanı Joe Biden, Trump yönetiminin Havana'ya yönelik kısıtlamalarını sürdürürken, geçen ay Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Küba'yı 'terörizmin devlet sponsorları' listesinden çıkarma planları olmadığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230108/kuba-hesabina-calisip-abdye-en-cok-zarari-veren-casus-20-yil-sonra-serbest-1065525028.html
https://sputniknews.com.tr/20230123/brezilya-ile-arjantin-liderleri-latin-amerika-ortak-para-birimi-planlarini-acikladi-1066067673.html
https://sputniknews.com.tr/20230203/lula-iktidara-doner-donmez-bricsteki-oncu-rolu-yeniden-benimsedi-1067774515.html
abd
küba
latin amerika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069523908_0:0:649:486_1920x0_80_0_0_a402f75b6a23d495baaf0407e20a2d8c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, abd, küba, peso, dolar, banka, banka hesabı, mevduat, latin amerika, ekonomi, ekonomik kriz
abd, abd, küba, peso, dolar, banka, banka hesabı, mevduat, latin amerika, ekonomi, ekonomik kriz
Küba hükümeti, iki yıl önce açıkladığı ABD doları cinsinden mevduat yasağını kaldırdı
15:48 11.04.2023 (güncellendi: 16:46 11.04.2023) Abone ol
Küba hükümeti, ABD'nin yaptırımları tırmandırması karşısında Haziran 2021'de devreye sokmak zorunda kaldığı ABD doları cinsinden nakit mevduatların geçici olarak durdurulması kararını sürpriz şekilde iptal etti.
Karayipler'in komünist ada ülkesinin resmi gazetesinde yayımlanan Merkez Bankası kararında "Bundan böyle finans ve bankacılık kurumları, banka hesaplarında ABD doları cinsinden nakit mevduat kabul edecek" denildi.
Küba hükümeti, iki yıl önce yasağı açıklarken, 'devam eden Amerikan ablukası ve ambargosunun neden olduğu zorluklardan kaynaklandığını' söylemişti.
30 yılın en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya
Yasaktan geri dönüş, Küba'nın son haftalarda gıda, ilaç ve yakıt kıtlığının artmasının eşliğinde 30 yılın en kötü ekonomik kriziyle karşı karşıya kaldığı dönemde geldi.
Turizm sektörü toplarlanıyor
Bununla birlikte, Küba ekonomisi için hayati önemdeki turizm sektörü, pandemideki çöküşünün ardından toparlanmaya girdi. Hükümet, dolar cinsinden mevduat izninin nedenlerinden biri olarak bunu da gösterdi.
ABD, 1962'den beri dayattığı abluka ve ambargoyla nefes aldırmıyor
1959'da Che Guevera ile Fidel Castro'nun başını çektiği devrimle ABD destekli Batista diktatörlüğünün devrildiği ada ülkesinin dolar cinsinden işlem yapma kabiliyeti, 2443 kilometre uzaktaki ABD'nin 1962'den beri dayattığı abluka ve ambargo yüzünden sekteye uğruyor.
Trump, Obama politikalarını ters yüz etti
ABD'nin Barack Obama'nın başkanlığında Küba ile yakınlaşma ve yaptırımları gevşetme dönemini, ardından gelen Donald Trump'ın Havana'ya yaptırımları artırması ve Ocak 2021'de görevdeki son günlerinde Küba'yı 'terörü destekleyen devletler' listesine tekrar eklemesi izledi.
CUP dip yaptı
Aynı dönemde paralel para birimlerine son vermek için harekete geçen Küba hükümetinin dolara sabitlenmiş konvertibl Küba pesosunu (CUC) aşamalı olarak ortadan kaldırmasıyla geriye yalnızca zayıflamış haldeki resmi para birimi Küba Pesosu (CUP) kaldı. O zamandan beri CUP'un değeri doların 24'te birinden 120'de birine düştü. Karaborsada bu oran 185'i bulmuş durumda.
Biden'ın bağlı kaldığı tek Trump politikası
Obama'nın Yardımcısı olan halihazırdaki ABD Başkanı Joe Biden, Trump yönetiminin Havana'ya yönelik kısıtlamalarını sürdürürken, geçen ay Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Küba'yı 'terörizmin devlet sponsorları' listesinden çıkarma planları olmadığını söyledi.