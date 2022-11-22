Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221122/moskovada-castro-heykelini-acan-putin-20-yuzyilin-en-karizmatik-liderlerinden-biriydi-1063723754.html
Moskova'da Castro Heykeli'ni açan Putin: 20. yüzyılın en karizmatik liderlerinden biriydi
Moskova'da Castro Heykeli'ni açan Putin: 20. yüzyılın en karizmatik liderlerinden biriydi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kübalı mevkidaşı Miguel Diaz-Canel, Moskova'nın Sokol semtinde Küba'nın unutulmaz lideri Fidel Castro'nun bronz... 22.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-22T17:54+0300
2022-11-22T18:24+0300
vladimir putin
dünya
fidel castro
moskova
heykel
miguel diaz-canel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1063723890_0:89:1025:665_1920x0_80_0_0_83173b6f91a07eedc1d25621fab567da.jpg
Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da Castro Heykeli'nin açılışını gerçekleştirdi.Fidel Castro Meydanı'nda yer alan 3 metrelik heykelin açılış töreninde konuşan Putin, "Fidel Castro tüm hayatını iyilik, barış ve adalet fikirlerinin zaferi, ezilen halkların özgürlüğü, sıradan insanların hak ettikleri yaşamı elde etmesi ve toplumsal eşitlik için için yürüttüğü fedakar mücadeleye adadı. O, haklı olarak, dramatik 20. yüzyılın en parlak ve karizmatik liderlerinden biri sayılıyor. Gerçekten efsanevi bir kişilik" dedi.Castro'yla yaptıkları saatler süren görüşmelerin ve özellikle de Temmuz 2014'te gerçekleştirdikleri son buluşmanın hafızasındaki yerini koruduğunu anlatan Putin, "Tüm halkların özgürce gelişme, kendi yolunu seçme hakkına sahip olduğunu ve gerçekten adil bir dünyada diktatörlüğe, soyguna ve neo-koloniciliğe yer olamayacağını söylüyordu" ifadelerini kullandı.Liderler, Rusya ve Küba'ya yaptırımları kınadıAçılış töreninden sonra Kremlin Sarayı'nda bir görüşme yapan Putin ve Diaz-Canel, Batı'nın Rusya ve Küba'ya uyguladığı yaptırımları kınadı."Sovyetler Birliği ve Rusya, Küba halkının bağımsızlık, egemenlik mücadelesinde her zaman yanında olmuş ve olmaya devam etmektedir, çeşitli kısıtlamalara, ambargolara, ablukalara her zaman karşı çıkmış, Küba'yı uluslararası platformlarda her zaman desteklemiştir" diyen Putin, Havana'nın da aynı tutumu Rusya karşıtı yaptırımlarda sergilediğinin altını çizdi.Rusya lideri, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını kaydetti.Diaz-Canel de, Moskova ve Havana'ya uygulanan yaptırımların adaletsiz ve tek taraflı olduğunu vurguladı.Rusya'nın çok kutuplu dünya kurulması yönündeki çabalarını değerli bulduklarını belirten Diaz-Canel, ikili ilişkilerin pekişmeye devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/16/1063723890_28:0:995:725_1920x0_80_0_0_fe14e32be2bfac01f133bea20d6d5e60.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir putin, fidel castro, moskova, heykel, miguel diaz-canel
vladimir putin, fidel castro, moskova, heykel, miguel diaz-canel

Moskova'da Castro Heykeli'ni açan Putin: 20. yüzyılın en karizmatik liderlerinden biriydi

17:54 22.11.2022 (güncellendi: 18:24 22.11.2022)
© SputnikPutin Moskova'da Castro Heykeli'ni açılışını yaptı
Putin Moskova'da Castro Heykeli'ni açılışını yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kübalı mevkidaşı Miguel Diaz-Canel, Moskova'nın Sokol semtinde Küba'nın unutulmaz lideri Fidel Castro'nun bronz heykelinin açılışını yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da Castro Heykeli'nin açılışını gerçekleştirdi.
Fidel Castro Meydanı'nda yer alan 3 metrelik heykelin açılış töreninde konuşan Putin, "Fidel Castro tüm hayatını iyilik, barış ve adalet fikirlerinin zaferi, ezilen halkların özgürlüğü, sıradan insanların hak ettikleri yaşamı elde etmesi ve toplumsal eşitlik için için yürüttüğü fedakar mücadeleye adadı. O, haklı olarak, dramatik 20. yüzyılın en parlak ve karizmatik liderlerinden biri sayılıyor. Gerçekten efsanevi bir kişilik" dedi.

Castro'yla yaptıkları saatler süren görüşmelerin ve özellikle de Temmuz 2014'te gerçekleştirdikleri son buluşmanın hafızasındaki yerini koruduğunu anlatan Putin, "Tüm halkların özgürce gelişme, kendi yolunu seçme hakkına sahip olduğunu ve gerçekten adil bir dünyada diktatörlüğe, soyguna ve neo-koloniciliğe yer olamayacağını söylüyordu" ifadelerini kullandı.

Liderler, Rusya ve Küba'ya yaptırımları kınadı

Açılış töreninden sonra Kremlin Sarayı'nda bir görüşme yapan Putin ve Diaz-Canel, Batı'nın Rusya ve Küba'ya uyguladığı yaptırımları kınadı.

"Sovyetler Birliği ve Rusya, Küba halkının bağımsızlık, egemenlik mücadelesinde her zaman yanında olmuş ve olmaya devam etmektedir, çeşitli kısıtlamalara, ambargolara, ablukalara her zaman karşı çıkmış, Küba'yı uluslararası platformlarda her zaman desteklemiştir" diyen Putin, Havana'nın da aynı tutumu Rusya karşıtı yaptırımlarda sergilediğinin altını çizdi.

Rusya lideri, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını kaydetti.

Diaz-Canel de, Moskova ve Havana'ya uygulanan yaptırımların adaletsiz ve tek taraflı olduğunu vurguladı.

Rusya'nın çok kutuplu dünya kurulması yönündeki çabalarını değerli bulduklarını belirten Diaz-Canel, ikili ilişkilerin pekişmeye devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала