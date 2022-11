https://sputniknews.com.tr/20221122/moskovada-castro-heykelini-acan-putin-20-yuzyilin-en-karizmatik-liderlerinden-biriydi-1063723754.html

Moskova'da Castro Heykeli'ni açan Putin: 20. yüzyılın en karizmatik liderlerinden biriydi

Moskova'da Castro Heykeli'ni açan Putin: 20. yüzyılın en karizmatik liderlerinden biriydi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Kübalı mevkidaşı Miguel Diaz-Canel, Moskova'nın Sokol semtinde Küba'nın unutulmaz lideri Fidel Castro'nun bronz... 22.11.2022, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin Moskova'da Castro Heykeli'nin açılışını gerçekleştirdi.Fidel Castro Meydanı'nda yer alan 3 metrelik heykelin açılış töreninde konuşan Putin, "Fidel Castro tüm hayatını iyilik, barış ve adalet fikirlerinin zaferi, ezilen halkların özgürlüğü, sıradan insanların hak ettikleri yaşamı elde etmesi ve toplumsal eşitlik için için yürüttüğü fedakar mücadeleye adadı. O, haklı olarak, dramatik 20. yüzyılın en parlak ve karizmatik liderlerinden biri sayılıyor. Gerçekten efsanevi bir kişilik" dedi.Castro'yla yaptıkları saatler süren görüşmelerin ve özellikle de Temmuz 2014'te gerçekleştirdikleri son buluşmanın hafızasındaki yerini koruduğunu anlatan Putin, "Tüm halkların özgürce gelişme, kendi yolunu seçme hakkına sahip olduğunu ve gerçekten adil bir dünyada diktatörlüğe, soyguna ve neo-koloniciliğe yer olamayacağını söylüyordu" ifadelerini kullandı.Liderler, Rusya ve Küba'ya yaptırımları kınadıAçılış töreninden sonra Kremlin Sarayı'nda bir görüşme yapan Putin ve Diaz-Canel, Batı'nın Rusya ve Küba'ya uyguladığı yaptırımları kınadı."Sovyetler Birliği ve Rusya, Küba halkının bağımsızlık, egemenlik mücadelesinde her zaman yanında olmuş ve olmaya devam etmektedir, çeşitli kısıtlamalara, ambargolara, ablukalara her zaman karşı çıkmış, Küba'yı uluslararası platformlarda her zaman desteklemiştir" diyen Putin, Havana'nın da aynı tutumu Rusya karşıtı yaptırımlarda sergilediğinin altını çizdi.Rusya lideri, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını kaydetti.Diaz-Canel de, Moskova ve Havana'ya uygulanan yaptırımların adaletsiz ve tek taraflı olduğunu vurguladı.Rusya'nın çok kutuplu dünya kurulması yönündeki çabalarını değerli bulduklarını belirten Diaz-Canel, ikili ilişkilerin pekişmeye devam etmesi için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.

