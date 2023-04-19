https://sputniknews.com.tr/20230419/lavrov-venezuellada-herkes-abdnin-her-an-aldatabileceginin-farkinda-1069908719.html

Lavrov, Venezüella'da: Herkes ABD'nin her an aldatabileceğinin farkında

Lavrov, Venezüella'da: Herkes ABD'nin her an aldatabileceğinin farkında

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuelalı mevkidaşı İvan Gil Pinto ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, herkesin ABD'nin her... 19.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-19T16:04+0300

2023-04-19T16:04+0300

2023-04-19T16:07+0300

dünya

sergey lavrov

rusya

venezüella

nicolas maduro

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Gazetecilerin ‘ABD'nin Venezüella'ya yönelik yaptırımları kaldırma olasılığını ima ettiği, ancak ardından Caracas'ın muhalefetle müzakerelere başlamaması halinde daha da fazla baskı uygulamakla tehdit ettiği’ sorusunu Lavrov, “ABD'nin her an aldatabileceğini herkesin çok iyi bildiğini ve verdiği sözleri yerine getirmekten, kendi önerilerini yerine getirmekten çok daha fazla aldattıklarını herkesin iyi bildiğini vurgulamak isterim” şeklinde yanıtladı.Lavrov, “Bu onların ülkesi, bu onların hidrokarbonları, en ağır yasadışı yaptırımlara maruz kalan onların ekonomileri. Çalışmaya nasıl devam edeceklerine, devletlerini nasıl geliştirmeye devam edeceklerine kendileri karar vermeliler” diye ekledi.Lavrov, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yaptığı görüşmede ise Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'yı ziyaret davetini iletti.Görüşmenin başında Lavrov, "Size Başkan Putin'den bir mesaj iletmek istiyorum. Benden size en içten dileklerini ve selamlarını sözlü olarak iletmemi istedi. Uygun bir zamanda Rusya'yı ziyaret etme davetiniz var" dedi.

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sergey lavrov, rusya, venezüella, nicolas maduro