https://sputniknews.com.tr/20221130/washingtondan-venezuella-yaptirimlarinda-geri-adim-abd-maduro-hukumetini-tekrar-tanidi-1064002683.html

Washington’dan Venezüella yaptırımlarında geri adım: ‘ABD, Maduro hükümetini tekrar tanıdı’

Washington’dan Venezüella yaptırımlarında geri adım: ‘ABD, Maduro hükümetini tekrar tanıdı’

Dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Venezüella, ABD’nin başarısız iktidar değişikliği girişiminin ardından uyguladığı yaptırımlar nedeniyle büyük... 30.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-30T14:14+0300

2022-11-30T14:14+0300

2022-11-30T14:14+0300

görüş

abd

venezüella

nicolas maduro

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

petrol

yaptırım

ekonomik yaptırım

rusya

türkiye

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ABD Hazine Bakanlığı'ndan 26 Kasım’da yapılan açıklamaya göre ABD, Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti ile muhalefet arasında Meksika’daki görüşmelerde varılan anlaşmalara yanıt olarak bu ülkeye uyguladığı petrol yaptırımlarını hafifletmeyi kabul ettiğini duyurdu.Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, yıllardır Venezüella’da faaliyet gösteren ancak yaptırımların ardından operasyonlarını durduran Amerikan enerji şirketi Chevron'a Venezüella'da 6 ay boyunca petrol çıkarma ve petrol ürünleri üretme, ayrıca bu ürünleri ABD pazarına tedarik etme izni veren lisans da sağladı.Venezüella’daki krizin geçmişine baktığımızda ABD’nin dünyanın birçok noktasında yaptığı gibi sözde ‘demokrasi götürme’ vaadiyle ülkedeki iktidarı darbe, işgal veya halk ayaklanması yoluyla devirme girişimleri bulunuyor. Bu noktada da hedef Nicolas Maduro oldu.Ülkenin eski lideri Hugo Chavez’in 2013 yılındaki ölümünden sonra düzenlenen seçimle iktidara gelen Nicolas Maduro, Chavez’in politikalarını devam ettirerek ülkeyi özellikle petrol üretiminde ve rafinerisinde ABD’ye bağımlılıktan kurtarmak için bir mücadelenin içine girdi.Ancak o dönemde başlayan petrol fiyatlarındaki hızlı düşüş Venezüella gibi 304 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervi ile dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ve gelirinin çok büyük bir kısmını bu kaynaktan elde eden bir ülke için bir ekonomik krizi de beraberinde getirdi.ABD destekli sağcı muhalefetin de bu dönemde el yükseltmesi ülkede hızla tırmanan enflasyonu daha da tetikledi ve kriz derinleşti.Aralık 2015’teki parlamento seçimlerinde Demokratik Birlik Masası (MUD) altında birleşen sağ muhalefet mecliste çoğunluğu kazanınca Maduro da bir karşı hamle olarak parlamentonun yasama yetkisini almak için Kurucu Meclis’i kurmak için harekete geçti ve Temmuz 2017’de yapılan seçimlerle kuruldu.Kurucu Meclis’in sağ muhalefetin kurduğu Ulusal Meclis’in yetkilerini askıya alması ise Chávez döneminden beri Venezüella’daki Bolivarcı iktidarı devirmek isteyen ve ülkedeki muhalefeti yılladır Demokrasi için Ulusal Fon (NED) vererek destekleyen ABD’nin ‘demokrasi’ adına müdahalesine yol açtı.Ağustos 2017’de Donald Trump döneminde ABD, Venezüella’daki tek meşru demokratik kurumun Juan Guaidó başkanlığındaki Ulusal Meclis olduğunu ve Maduro hükümetine yönelik ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlayacağını açıkladı. Petrol sektörünü de kapsayan ambargo ve yaptırımlarla petrol ticaretinin önemli bir kısmını ABD ile yürüten Venezüella’ya sert bir darbe oldu.Avrupa Birliği de bu dönemde yaptırımlara katılırken Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkeler ise bu süreçte Maduro’nun yanında olduğunu açıkladı.Darbe girişimi başarısız oldu2019 ise Venezüella için kritik bir yıl oldu. ABD'nin desteklediği Ulusal Meclis Başkanı Guaidó, 23 Ocak 2019'da kendini "geçici devlet başkanı" ilan etti ve 30 Nisan 2019'da Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırdı.Muhaliflerin bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmasının ardından Caracas'ta askeri birlikler yolları kesti ve ülkede şiddetli çatışmalar yaşandı.Maduro destekçilerinin etkisi ve ordunun Guaido yerine Maduro'nun yanında durması darbe girişimini başarısız kıldı.Bu süreçten sonra yaptırımlar daha da ağırlaşırken dünya petrolünün yüzde 17,7'sini elinde bulunduran Venezüella’nın küresel petrol üretimindeki payı yüzde 2,3 seviyesine kadar geriledi.Sürecin devamında yaşananları ve sonuçlarını siyaset bilimci Yunus Soner, Sputnik’e değerlendirdi.‘ABD bu siyasetinden yaklaşık bir sene önce vazgeçti’Siyaset bilimci Soner, ABD’nin Venezüella’ya karşı yaptırımları hafifletmesini “ABD’nin Venezüella hükümetini yıkma girişimi kesinlikle sona erdi” diye yorumlayarak şunları kaydetti:ABD’yi karar değişikliğine iten etkenlerABD’nin karar değişikliğinin nedenlerini birkaç madde halinde sıralanabileceğini ifade eden Soner, bunları şöyle anlattı:‘ABD kendi yaptırımlarını deldi’“Maduro hükümeti temsilcisi Jorge Rodriguez, komisyonun en önemli çalışma alanlarından birinin, Venezuela’nın ‘uluslararası sistemde el konulmuş varlıklarının tekrar Venezuela halkına devredilmesi olduğunu’ açıkladı” diye devam eden Soner, şunları ekledi:

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