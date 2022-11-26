https://sputniknews.com.tr/20221126/abd-venezuella-petrolune-yonelik-ambargoyu-kaldirdi-1063868652.html

ABD Venezüella petrolüne yönelik ambargoyu kaldırdı

ABD Venezüella petrolüne yönelik ambargoyu kaldırdı

ABD Hazine Bakanlığı, Washington’un kendi makamları ile Venezüella muhalefeti arasında varılan anlaşmalara yanıt olarak bu ülkeye uyguladığı petrol... 26.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-26T23:11+0300

2022-11-26T23:11+0300

2022-11-26T23:12+0300

venezüella

dünya

abd

ambargo

petrol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104211/97/1042119778_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_25e64c5738a3dc4ff5df20242c0da3cc.jpg

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD, Venezüella devlet kurumları ile muhalefet arasında varılan anlaşmalara yanıt olarak bu ülkeye uyguladığı petrol yaptırımlarını hafifletmeyi kabul etti.Bakanlık, Amerikan enerji şirketi Chevron'a Venezüella'da 6 ay boyunca petrol çıkarma ve petrol ürünleri üretme, ayrıca bu ürünleri ABD pazarına tedarik etme izni veren lisans sağladı.Açıklamada, “Bu önlem, ABD'nin Venezüella halkının zor durumunu hafifleten ve demokrasinin yeniden tesis edilmesini destekleyen somut adımlara göre yaptırımların noktasal olarak hafifletilmesine yönelik uzun vadeli politikasını yansıtıyor” ifadelerine yer verildi.Aynı zamanda Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkili, Washington’un Venezüella'ya yönelik yaptırımları hem daha da hafifletme, hem de sıkılaştırma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.Bakanlık, Venezüellalı yetkililer ile muhalefet temsilcilerinin Meksika'da müzakerelerin yeniden başladığını, eğitim, sağlık, gıda güvenliği ve sel sonuçlarını ortadan kaldırma alanında anlaşmaya varıldığını duyurduklarını hatırlattı.

venezüella

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

venezüella, abd, ambargo, petrol