https://sputniknews.com.tr/20221127/venezuella-devlet-baskani-maduro-muhalefet-ile-yeni-bir-sayfa-actiklarini-duyurdu-1063878315.html

Venezüella Devlet Başkanı Maduro muhalefet ile yeni bir sayfa açtıklarını duyurdu

Venezüella Devlet Başkanı Maduro muhalefet ile yeni bir sayfa açtıklarını duyurdu

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, muhalefet ile Meksika'da yeniden başlayan diyalog görüşmelerinin ülkesi adına "yeni bir sayfa açtığını" duyurdu. 27.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-27T05:39+0300

2022-11-27T05:39+0300

2022-11-27T05:40+0300

dünya

venezüella

nicolas maduro

venezüella devlet başkanı nicolas maduro

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Twitter hesabından muhalefetle imzalanan kısmi anlaşmayı paylaşan Maduro, "Başkanlığını yaptığım Bolivarcı Hükümet ile muhalefetin oluşturduğu Üniter Platform arasındaki müzakere sürecinin yeniden başlaması, AB'ye doğru ilerlemek için yeni bir sayfa açtı. Bu anlaşma, Venezüellalıların barış ve esenliği içindir" ifadesini kullandı.Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Sofitel Oteli'nde, iktidar ile muhalefet temsilcileri, Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ve Norveç'in arabulucu temsilcisi Dag Nylander önünde kısmi anlaşma imzalamıştı.Anlaşma ile tarafların, yoksullar için sağlık, gıda ve eğitim programlarını finanse etmek için BM tarafından yönetilen bir fon oluşturma konusunda uzlaştıkları kaydedilmişti.Anlaşmaya Maduro, muhalefet lideri Juan Guaido ve ABD tarafı temsilcilerinin imza attığı ifade edilmişti.Öte yandan, Joe Biden yönetiminin de taraflar arasında yeniden başlatılan yeni müzakereleri hızlandırmak amacıyla Venezüella’ya yönelik bazı petrol yaptırımlarını hafiflettiği açıklanmıştı.Hükumet ile muhalefet temsilcilerinin 17 Ekim 2021'de yeniden bir araya gelmesi beklenirken Venezüellalı Alex Saab'ın ABD'ye teslim edilmesi üzerine iktidar görüşmelerden çekilme kararı almıştı.

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venezüella, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro