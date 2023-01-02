https://sputniknews.com.tr/20230102/maduro-abd-ile-iliskileri-normallestirmeye-haziriz-1065284635.html

Venezüella: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız

Venezüella: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız

Venezüella lideri Nicholas Maduro, ülkesinin ABD ile siyasi ve diplomatik ilişkileri normalleştirme sürecine hazır olduğunu söyledi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-02T11:15+0300

2023-01-02T11:15+0300

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dünya

venezüella

nicolas maduro

abd

normalleşme

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Venezüella lideri Nicholas Maduro, ABD yönetiminin ülkesine yönelik yaklaşımı ve muhtemel müzakere sürecini değerlendirdi.Gazeteci Ignacio Ramonet'e röportaj veren Maduro, "Venezüella, mevcut ABD yönetimi ve sonraki yöntimle diplomatik ve siyasi ilişkilerin normalleştirilmesi ve düzenlenmesi sürecine yönelik adımlar atmaya tümüyle hazır" ifadelerini kullandı.Maduro, "En üst düzeyde diyaloğa, saygılı ilişkilere hazırız ve keşke ABD'de bir ışık huzmesi gelse, sayfayı çevirip aşırıcı politikalarını bir kenara bırakıp Venezüella konusunda daha pragmatik politikalara yönelseler" dedi.Venezüella ile ABD arasındaki diplomatik ilişkiler eski Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı' ilan etmesi ve Washington tarafından tanınmasının ardından askıya alınmıştı.Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 2017'de Venezüella'ya ABD mali piyasasında Venezüella Hazine tahvillerinin ticaretini ve Venezüella petrol ve doğalgaz şirketi PDVSA ile iş yapılmasını yasaklayan yaptırımlar uygulamıştı.Venezüellalı bazı yetkililer de yaptırım listesine alınmıştı.Biden yönetimi, Maduro hükümeti ve Washington destekli muhalefet arasında Ekim 2021'de askıya alınan müzakerelerin yeniden başlaması için bazı yaptırımları kaldırma kararı almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221130/washingtondan-venezuella-yaptirimlarinda-geri-adim-abd-maduro-hukumetini-tekrar-tanidi-1064002683.html

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