https://sputniknews.com.tr/20230102/maduro-abd-ile-iliskileri-normallestirmeye-haziriz-1065284635.html
Venezüella: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız
Venezüella: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız
Venezüella lideri Nicholas Maduro, ülkesinin ABD ile siyasi ve diplomatik ilişkileri normalleştirme sürecine hazır olduğunu söyledi. 02.01.2023, Sputnik Türkiye
2023-01-02T11:15+0300
2023-01-02T11:15+0300
2023-01-02T11:17+0300
dünya
venezüella
nicolas maduro
abd
normalleşme
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Venezüella lideri Nicholas Maduro, ABD yönetiminin ülkesine yönelik yaklaşımı ve muhtemel müzakere sürecini değerlendirdi.Gazeteci Ignacio Ramonet'e röportaj veren Maduro, "Venezüella, mevcut ABD yönetimi ve sonraki yöntimle diplomatik ve siyasi ilişkilerin normalleştirilmesi ve düzenlenmesi sürecine yönelik adımlar atmaya tümüyle hazır" ifadelerini kullandı.Maduro, "En üst düzeyde diyaloğa, saygılı ilişkilere hazırız ve keşke ABD'de bir ışık huzmesi gelse, sayfayı çevirip aşırıcı politikalarını bir kenara bırakıp Venezüella konusunda daha pragmatik politikalara yönelseler" dedi.Venezüella ile ABD arasındaki diplomatik ilişkiler eski Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı' ilan etmesi ve Washington tarafından tanınmasının ardından askıya alınmıştı.Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 2017'de Venezüella'ya ABD mali piyasasında Venezüella Hazine tahvillerinin ticaretini ve Venezüella petrol ve doğalgaz şirketi PDVSA ile iş yapılmasını yasaklayan yaptırımlar uygulamıştı.Venezüellalı bazı yetkililer de yaptırım listesine alınmıştı.Biden yönetimi, Maduro hükümeti ve Washington destekli muhalefet arasında Ekim 2021'de askıya alınan müzakerelerin yeniden başlaması için bazı yaptırımları kaldırma kararı almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221130/washingtondan-venezuella-yaptirimlarinda-geri-adim-abd-maduro-hukumetini-tekrar-tanidi-1064002683.html
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venezüella, nicolas maduro, abd, normalleşme
venezüella, nicolas maduro, abd, normalleşme
Venezüella: ABD ile ilişkileri normalleştirmeye hazırız
11:15 02.01.2023 (güncellendi: 11:17 02.01.2023) Abone ol
Venezüella lideri Nicholas Maduro, ülkesinin ABD ile siyasi ve diplomatik ilişkileri normalleştirme sürecine hazır olduğunu söyledi.
Venezüella lideri Nicholas Maduro, ABD yönetiminin ülkesine yönelik yaklaşımı ve muhtemel müzakere sürecini değerlendirdi.
Gazeteci Ignacio Ramonet'e röportaj veren Maduro, "Venezüella, mevcut ABD yönetimi ve sonraki yöntimle diplomatik ve siyasi ilişkilerin normalleştirilmesi ve düzenlenmesi sürecine yönelik adımlar atmaya tümüyle hazır" ifadelerini kullandı.
Maduro, "En üst düzeyde diyaloğa, saygılı ilişkilere hazırız ve keşke ABD'de bir ışık huzmesi gelse, sayfayı çevirip aşırıcı politikalarını bir kenara bırakıp Venezüella konusunda daha pragmatik politikalara yönelseler" dedi.
Venezüella ile ABD arasındaki diplomatik ilişkiler eski Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'nun kendini geçici devlet başkanı' ilan etmesi ve Washington tarafından tanınmasının ardından askıya alınmıştı.
Öte yandan eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, 2017'de Venezüella'ya ABD mali piyasasında Venezüella Hazine tahvillerinin ticaretini ve Venezüella petrol ve doğalgaz şirketi PDVSA ile iş yapılmasını yasaklayan yaptırımlar uygulamıştı.
Venezüellalı bazı yetkililer de yaptırım listesine alınmıştı.
Biden yönetimi, Maduro hükümeti ve Washington destekli muhalefet arasında Ekim 2021'de askıya alınan müzakerelerin yeniden başlaması için bazı yaptırımları kaldırma kararı almıştı.