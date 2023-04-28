https://sputniknews.com.tr/20230428/macrona-orta-parmak-isareti-yapan-uc-protestocu-icin-hapis-cezasi-istenildi-1070310189.html

Macron'a orta parmak işareti yapan üç protestocu için hapis cezası istenildi

Macron'a orta parmak işareti yapan üç protestocu için hapis cezası istenildi

Fransızların 'mezarda emeklilik' dediği reformu yasalaştırmasının ardından çıktığı taşra turunda nereye gitse protesto edilen Macron'a orta parmak işareti... 28.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-28T15:33+0300

2023-04-28T15:33+0300

2023-04-28T15:49+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

protesto

orta parmak işareti

emeklilik reformu

yasa

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Fransa'nın neoliberal Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, meclisi baypas ederek yasalaştırdığı emeklilik reformuna karşı aylardır devam eden protestolara karşı demir yumruğunu daha da sıkıyor. Emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkaran reformun 14 Nisan'da yasalaşması sonrası turladığı kırsal bölgelerde sorgu sual, küfür ve yuhalamalarla karşılanan Macron'a Almanya sınırındaki Alsas bölgesinde 19 Nisan'da orta parmak işareti yapan üç protestocu hapis cezasıyla karşı karşıya.Bölge Savcısı Catherine Sorita-Minard'ın açıklamasına göre Alsas'ın doğusundaki Selestat kasabasından üç kişi, 'kamu yetkisine sahip kişiyi aşağılama' suçu işlediklerini kabul etti. Fransa Cumhurbaşkanı'na yaptıkları orta parmak işareti nedeniyle bir yıla kadar hapis ve 15.000 euro para cezasıyla karşı karşıya kalan üç protestocunun hiçbirinin sabıka geçmişi yok. Gözaltına alınan dördüncü kişi hakkındaki suçlamalar daha sonra düşürüldü.Kitlesel grev ve protestoları dikkate almadan emeklilik reformunu yasalaştırmaya karar vermesinden bu yana anketlerde halk desteği hızla düşen Macron, Selestat'a vardığında, istifasını talep eden bir yuhalama korosu tarafından karşılanmıştı.Bu manzara karşısında protesto hakkına inandığını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, gazetecilere "Naif değilim, kısa süre önce popüler olmayan zorlu bir yasa çıkardım, ancak halkla iletişim halinde olmaya can atıyorum. İnsanlar kendilerini özgürce ifade edebilmeli ama ülke ilerlemeli”" demişti. Selestat'ta yaptığı konuşmalarda "İnsanları 64 yaşında emekliliğe zorlamaktan zevk almıyorum. Cumhurbaşkanının işi sevilmek ya da sevilmemek değil. Ülke için en iyisini yapmaya çalışmak ve bunun için eylemde bulunmaktır" mesajını veren Macron'u Alsas bölgesinde takip eden protestolarda konuşmalarını kesmek için halk tencere ve tava çaldı.Bunun üzerine cumhurbaşkanının Ganges kasabasına varması öncesi hükümet alelacele 'taşınabilir ses çıkaran aletlere yasak' getirdi.Bu arada sendikaların elektriği kesmesi nedeniyle ziyaretleri sekteye uğrayan Fransa Cumhurbaşkanı'nın 'gittiği her yere beraberinde jeneratör taşıma' taktiğine başvurduğu basına yansıdı. Gelinen noktada, sendikalar Macron ve hükümetiyle daha fazla diyalog çabasına girmeyi reddetme pozisyonunu benimsedi.Basına konuşan bir sendika temsilcisi, tavırlarını "Çığlıklarımıza kulak tıkayan bir cumhurbaşkanımız varsa, biz de onu duymak istemiyoruz. Macron halkın çoğunluğuna muhalefet etmeye devam ettiği sürece biz de greve devam edeceğiz" diye açıkladı.Protestocular, Cannes Film Festivali ve Monaco Grand Prix'si dahil popüler etkinlikleri elektriği keserek engelleme yemini de etti. Anketlere göre Fransız halkının üçte ikisi emeklilik reformuna karşı. BVA anketine göre Macron'a halk desteği yüzde 26'ya düşmüş durumda. L'Opinion en direct anketine göre aşırı sağdan merkez sağa kayan Ulusal Birlik partisinin tam bir yıl önceki cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, seçim bugün yapılsa oyların yüzde 55'ini alarak Macron'u kolayca yenebilecek konumda.

https://sputniknews.com.tr/20230329/fransada-macrona-pislik-dedigi-iddia-edilen-kadin-gozaltina-alindi-1068911222.html

https://sputniknews.com.tr/20230407/emeklilik-reformuna-karsi-cikan-fransizlar-sokaklara-indi-111-gozalti-1069308211.html

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fransa, emmanuel macron, protesto, orta parmak işareti, emeklilik reformu, yasa