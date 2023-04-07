https://sputniknews.com.tr/20230407/emeklilik-reformuna-karsi-cikan-fransizlar-sokaklara-indi-111-gozalti-1069308211.html
Emeklilik reformuna karşı çıkan Fransızlar sokaklara indi: 111 gözaltı
Emeklilik reformuna karşı çıkan Fransızlar sokaklara indi: 111 gözaltı
Paris ve Marsilya başta olmak üzere Fransa'da 370 noktada emeklilik karşıtı gösteriler düzenlendi. Fransa İçişleri Bakanı 111 kişinin gözaltına alındığı... 07.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-07T00:36+0300
2023-04-07T00:36+0300
2023-04-07T00:37+0300
fransa
emeklilik
protesto
gösteri
dünya
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Fransa genelinde hükümetin emeklilik reformuna karşı eğitim, enerji, ulaşım sektörleri çalışanları greve gitti.Başkent Paris ve Marsilya başta olmak üzere ülkede 370 noktada emeklilik karşıtı gösteri düzenlendi.Paris'teki gösteride polis ve göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.Kortej Montparnasse Bulvarı üzerindeki Macron'la özdeşleştirilen "La Rotonde' isimli restoranın önüne geldiğinde, polis ve göstericiler arasında tansiyon yükseldi. Macron, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimi galibiyetini bu restoranda kutlamıştıGöstericiler, ellerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kafasının bir geri dönüşüm çöp bidonunun içinde olduğu maketi taşıdı.Kortej Montparnasse Bulvarı üzerindeki Macron'la özdeşleştirilen 'La Rotonde' isimli restoranın önüne geldiğinde, polis ve göstericiler arasında tansiyon yükseldi. Macron, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimi galibiyetini bu restoranda kutlamıştıParis'te bazı göstericiler polise kaldırım taşı ve paintball boya topu fırlatırken polis protestoculara göz yaşartıcı biber ve plastik mermiyle müdahale etti.Paris'teki gösteride yaralanan protestocular oldu.Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada, ülke genelindeki gösterilerde şimdiye kadar 154 güvenlik gücünün yaralandığını ve 111 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.Sendikalar, ülke genelindeki gösterilere yaklaşık 2 milyon kişinin katıldığını açıklarken, Fransızları 13 Nisan'da tekrar sokağa inmeye ve greve gitmeye çağırdı.Yerel basının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı verilere göre Fransa genelinde gösterilere 570 bin kişi katıldı.Emeklilik reformu kriziFransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.
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fransa, emeklilik, protesto, gösteri
fransa, emeklilik, protesto, gösteri
Emeklilik reformuna karşı çıkan Fransızlar sokaklara indi: 111 gözaltı
00:36 07.04.2023 (güncellendi: 00:37 07.04.2023) Abone ol
Paris ve Marsilya başta olmak üzere Fransa'da 370 noktada emeklilik karşıtı gösteriler düzenlendi. Fransa İçişleri Bakanı 111 kişinin gözaltına alındığı gösterilerde 154 güvenlik gücü yaralandığı bilgisini verdi.
Fransa genelinde hükümetin emeklilik reformuna karşı eğitim, enerji, ulaşım sektörleri çalışanları greve gitti.
Başkent Paris ve Marsilya başta olmak üzere ülkede 370 noktada emeklilik karşıtı gösteri düzenlendi.
Paris'teki gösteride polis ve göstericiler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Kortej Montparnasse Bulvarı üzerindeki Macron'la özdeşleştirilen "La Rotonde' isimli restoranın önüne geldiğinde, polis ve göstericiler arasında tansiyon yükseldi. Macron, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimi galibiyetini bu restoranda kutlamıştı
Göstericiler, ellerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kafasının bir geri dönüşüm çöp bidonunun içinde olduğu maketi taşıdı.
Kortej Montparnasse Bulvarı üzerindeki Macron'la özdeşleştirilen 'La Rotonde' isimli restoranın önüne geldiğinde, polis ve göstericiler arasında tansiyon yükseldi. Macron, 2017'deki cumhurbaşkanlığı seçimi galibiyetini bu restoranda kutlamıştı
Paris'te bazı göstericiler polise kaldırım taşı ve paintball boya topu fırlatırken polis protestoculara göz yaşartıcı biber ve plastik mermiyle müdahale etti.
Paris'teki gösteride yaralanan protestocular oldu.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter'da yaptığı açıklamada, ülke genelindeki gösterilerde şimdiye kadar 154 güvenlik gücünün yaralandığını ve 111 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.
Sendikalar, ülke genelindeki gösterilere yaklaşık 2 milyon kişinin katıldığını açıklarken, Fransızları 13 Nisan'da tekrar sokağa inmeye ve greve gitmeye çağırdı.
Yerel basının İçişleri Bakanlığına dayandırdığı verilere göre Fransa genelinde gösterilere 570 bin kişi katıldı.
Emeklilik reformu krizi
Fransa'da hükümetin emeklilik yaşını 2 yıl yükselterek 62'den 64'e çıkarmayı içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta patlak veren gösteriler devam ediyor.
Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.
Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.