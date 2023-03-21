https://sputniknews.com.tr/20230321/paris-sokaklarindaki-cop-daglari-fransadaki-emeklilik-reformu-protestolarinin-simgesi-oldu-1068576830.html

Paris sokaklarındaki çöp dağları, Fransa'daki emeklilik reformu protestolarının simgesi oldu

Paris sokaklarındaki çöp dağları, Fransa'daki emeklilik reformu protestolarının simgesi oldu

Associated Press, Fransa'daki emeklilik reformu protestolarının simgesi haline gelen çöp dağlarından geçilmeyen Paris'te halkın nabzını tuttu. Feci görüntü ve... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T18:47+0300

2023-03-21T18:47+0300

2023-03-21T19:26+0300

dünya

fransa

paris

çöp

emeklilik reformu

emmanuel macron

çöp toplama

grev

protesto

yurttaş

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Fransa başkentinde önce yığın, sonra tepe, artık dağlar oluşturan toplanmamış çöpler, her geçen gün daha da büyüyerek bazı yerlerde insan boyunu aştı. Bugün 16. günü tamamlayan Paris çöp toplayıcılarının grevi, Işık Şehri'nin şöhretine darbe, sakinlerine tahammül sınavı oluştursa da, halkın tam desteğine sahip.'Sonuna kadar arkalarındayım'Paris'in sol yakasındaki Lüksemburg Bahçeleri manzaralı dairesinden çöp yığınlarına bakan sanat danışmanı Vincent Salazar (62), "Elbette Chanel'i pis kokuya tercih ederim. Etrafta fareler dolaştığını gördüm" diyerek ekledi:"Bu adamların yüzde 200 arkasındayım. Onlar bunu bütün gün kokluyor. Erken emekli olmayı hak ediyorlar."Salazar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik yaşını genelde 62'den 64'e ve çöp toplayıcıları için 57'den 59'a çıkaran reformuna anketlere göre karşı çıkan Fransız çoğunluk içinden sadece biri.'Macron sen çöp topla' posterleriİlk döneminde protestolar karşısında rafa kaldırmak zorunda kaldığı emeklilik reformunu ikinci döneminde yeniden piyasaya süren Macron, grev ve protestolarla karşılanan tasarıyı anayasal yetkisine dayanarak 16 Mart'ta meclisten oylatmadan geçirdi. Bunun üzerine muhalefetin verdiği iki gensoru önergesinden dün meclisteki oylamada kılpayı farkla kurtulmasıyla da emeklilik reformu yasalaşmış oldu. Ancak ne grev ve protestoları düzenleyen sendikalar ne de bazı vatandaşlar geri adım atmaya niyetli. Macron'un dijital olarak değiştirilmiş resimlerini bir çöp yığınının üzerinde ya da çöp toplarken gösteren posterler sosyal ağlarda viral oldu. Polis, çöp kamyonlarını işe koştu amaGrevcileri destekleyen Sosyalist Partili Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo kendini açmazda buldu. Belediye Meclisi, çöp kamyonlarının sokağa çıkarılması emrini, "Bizim işimiz" değil diyerek reddetti. Ardından Emniyet Müdürü Laurent Nunez, garajların açılmasını ve minimum hizmet sağlamak için 674 temizlik personeli ve 206 çöp kamyonunun işe geri dönmesini emretti.Gerçekten de bugün yeşil bir kamyonunun sol yakadaki bir caddedeki okulun önünden devasa çöp yığınını topladığı görüldü. Ancak kamyon, tüm çöpleri temizleyemeden dolup taştı. Yakma fırınları ablukaya alındığından, toplanan çöpler Paris dışındaki bir depolama alanına götürüldü. Belediye Meclisi, dün itibariyle sokaklarda 9300 ton çöp kaldığını duyurdu. En görünür grevUlaşımdan enerjiye birçok sektörde işçiler ocak ayından bu yana aralıklı olarak greve gidiyor. Ama Fransız başkentindeki çöp dağları, uzun zamandır kanıksanan çöp toplayıcılarını görünür ve onların öfkelerini aleni hale getirdi. Ve Paris'in yaşam dolu açık hava kültürü üzerinde etkilerini hissettirdi. Paris'in efsanevi dar sokaklarından bazıları her zamankinden daha tıkalı olduğundan, insanlar çöp yığınlarının yanından tek sıra yürümek zorunda kaldı. Bahar geldiği ve havalar ılımanlaştığından, çürüyen çöp kokusu havada giderek daha fazla yayıldı. Çöp yığınlarının yakınında bulunan bazı kaldırım kafelerinde sandalyeler boş kaldı. Kafelerle restoranlar sinek avlıyorÜnlü restoran Le Dome'un bitişiğinde bulunan, balık konusunda uzman Le Bistro du Dome'da 26 yıldır hizmet veren Guillaume isimli garson, son 10 günde müşterilerin yüzde 50'sini kaybettiklerini belirtti. Guillaume, diğer restoranların da aynı kaderi paylaştığına dikkat çekti.İşlettiği küçük barın önünde duran Franck Jacquot (51), çöp yığınlarına bakarak "İyi bir amaç için olduğu için beni rahatsız etmiyor. Bu yoldan gitmek zorundaysak - işte buradayız" dedi. Protestoculara yakıt da olduDiğer yandan çöp torbaları ve çöp kutuları, protestoları radikal eylemlere dönüştürenlerin de işine yaradı. Geçen hafta Ulusal Meclis'e bakan Place de la Concorde'da polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla binlerce protestocuyu tahliye etmeye giriştiğinde, radikal eylemciler yolları üzerindeki çöp yığınlarını ateşe vermeye başladı.Aynı manzara dün gece Napolyon'un mezarının bulunduğu altın kubbeli Invalides anıtının yakınında yüzlerce gencin protesto yaptığı sırada tekrarlandı. Gece çöktüğünde, küçük gezici gruplar, şehri tarayarak çöp torbalarını, lamba direklerini ve diğer nesneleri yaktı. Nunez'in dün gece 234 kişinin gözaltına alındığını açıklamasıyla Macron'un 'meclis darbesinden' beri gözaltına alınanların sayısı 1000'e yaklaştı.Perşembe günü ülke çapında yürüyüşler ve grevler yapılacakDahası da yolda. Sendikalar, hükümete emeklilik yasasını geri çekmesi için baskı yapmak üzere perşembe günü ülke çapında yürüyüşler ve grevler planlıyor.Paris'in güneyinde halihazırda çöplerle dolu bir sokakta restoran açan Tony Gibierge (36), “Çöp, protesto etmenin iyi bir yolu. Etkisi büyük" dedi. 'Bu daha başlangıç'Son haftalarda Paris ve diğer şehirlerde şarkı ve dansla barış gösteri yapanlardan biri olan Gibierge, "Şimdi dansı bırakıp ateşi yaymalıyız" vurgusunu yaptı.Kıssadan hisse: Hiçbir şey bitmedi, her şey yeni başlıyor ve çöpler daha uzun süre kalkmayacak.

https://sputniknews.com.tr/20230316/afp-macron-protestolarla-karsilanan-emeklilik-reformunu-mecliste-oylatmadan-uygulamaya-koyacak-1068355022.html

https://sputniknews.com.tr/20230317/fransada-emeklilik-reformu-krizi-muhalefet-hukumeti-dusurmek-icin-gensoru-onergesi-verdi-1068402660.html

https://sputniknews.com.tr/20230320/fransada-hukumete-karsi-sunulan-gensoru-onergesi-reddedildi-1068530255.html

https://sputniknews.com.tr/20230226/almanlar-ve-fransizlar-hukumetlerinin-ukraynaya-silah-yardimi-yapmasini-protesto-etti-1067523743.html

https://sputniknews.com.tr/20230227/fransada-nato-karsiti-protestolar-1067552785.html

https://sputniknews.com.tr/20230321/pariste-emeklilik-reformu-karsiti-gosterilerde-gozaltina-alinanlarin-sayisi-243e-ulasti-1068547045.html

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fransa, paris, çöp, emeklilik reformu, emmanuel macron, çöp toplama, grev, protesto, yurttaş, halk, destek