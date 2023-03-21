https://sputniknews.com.tr/20230321/pariste-emeklilik-reformu-karsiti-gosterilerde-gozaltina-alinanlarin-sayisi-243e-ulasti-1068547045.html

Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 243'e ulaştı

Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 243'e ulaştı

Fransa'da dün kabul edilen tartışmalı emeklilik reformuna karşı başkent Paris'te yapılan gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 243'e çıktı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T11:12+0300

2023-03-21T11:12+0300

2023-03-21T11:12+0300

dünya

fransa

protesto

emmanuel macron

emeklilik reformu

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Fransız basınındaki haberlere göre, başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte emeklilik reformunun hükümet tarafından mecliste oylamaya sunulmadan kabulü protesto edildi.Paris'te gece yarısına kadar devam eden gösterilere polis sert müdahale ederken gözaltına alınanların sayısı 113'ten 243'e yükseldi.Polis kaynakları, bunlardan 240'ının kundaklama yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade etti.Akaryakıt krizi başladıÖte yandan reforma karşı akaryakıt rafinelerinde yapılan grevler nedeniyle ülkede akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi.Birçok bölgede akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken bazı rafinerilerde greve gidenlerin bir kısmı için valilik 'zorla çalıştırma' prosedürünü uygulamaya koydu.Macron açıklama yapacakÜlkede protestolar devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün televizyonda açıklama yapacağı öğrenildi.Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un yerel saatle 13.00'te TF1 ve France 2 yayın kuruluşlarından gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere canlı yayına çıkacağı belirtildi.Açıklamada ayrıca Macron'un akşam saatlerinde milletvekilleriyle bir araya geleceği kaydedildi.Emeklilik reformu kitlesel protestolara rağmen kabul edildiFransa'da muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı meclise sunduğu 2 gensoru önergesinin de reddedilmesiyle, reform dün nihai olarak kabul edilmişti.Emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaracak reformla bir kişinin 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmesi için 43 yıl boyunca prim ödemiş olması gerekecek.Reforma karşı çıkanlar, emeklilik yaşının 2 yıl daha uzatılmasına karşı çıkıyor.Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan ilgili anayasa maddesini, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.Başbakan'ın açıklamasının akabinde ülkede yapılan protesto ve gösteriler şiddet olaylarına sahne olmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230321/fransada-emeklilik-reformu-kabul-edildi-protestolarda-113-kisi-gozaltina-alindi-1068536366.html

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fransa, protesto, emmanuel macron, emeklilik reformu