Türkiye
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Özer: 4 ilde eğitim kademeli olarak başlıyor
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230321/pariste-emeklilik-reformu-karsiti-gosterilerde-gozaltina-alinanlarin-sayisi-243e-ulasti-1068547045.html
Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 243'e ulaştı
Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 243'e ulaştı
Fransa'da dün kabul edilen tartışmalı emeklilik reformuna karşı başkent Paris'te yapılan gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 243'e çıktı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T11:12+0300
2023-03-21T11:12+0300
dünya
fransa
protesto
emmanuel macron
emeklilik reformu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068546807_0:14:1200:689_1920x0_80_0_0_ae4ba76c1955ba20838293eb91123c77.jpg
Fransız basınındaki haberlere göre, başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte emeklilik reformunun hükümet tarafından mecliste oylamaya sunulmadan kabulü protesto edildi.Paris'te gece yarısına kadar devam eden gösterilere polis sert müdahale ederken gözaltına alınanların sayısı 113'ten 243'e yükseldi.Polis kaynakları, bunlardan 240'ının kundaklama yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade etti.Akaryakıt krizi başladıÖte yandan reforma karşı akaryakıt rafinelerinde yapılan grevler nedeniyle ülkede akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi.Birçok bölgede akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken bazı rafinerilerde greve gidenlerin bir kısmı için valilik 'zorla çalıştırma' prosedürünü uygulamaya koydu.Macron açıklama yapacakÜlkede protestolar devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün televizyonda açıklama yapacağı öğrenildi.Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un yerel saatle 13.00'te TF1 ve France 2 yayın kuruluşlarından gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere canlı yayına çıkacağı belirtildi.Açıklamada ayrıca Macron'un akşam saatlerinde milletvekilleriyle bir araya geleceği kaydedildi.Emeklilik reformu kitlesel protestolara rağmen kabul edildiFransa'da muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı meclise sunduğu 2 gensoru önergesinin de reddedilmesiyle, reform dün nihai olarak kabul edilmişti.Emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaracak reformla bir kişinin 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmesi için 43 yıl boyunca prim ödemiş olması gerekecek.Reforma karşı çıkanlar, emeklilik yaşının 2 yıl daha uzatılmasına karşı çıkıyor.Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan ilgili anayasa maddesini, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.Başbakan'ın açıklamasının akabinde ülkede yapılan protesto ve gösteriler şiddet olaylarına sahne olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230321/fransada-emeklilik-reformu-kabul-edildi-protestolarda-113-kisi-gozaltina-alindi-1068536366.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/15/1068546807_84:0:1155:803_1920x0_80_0_0_2a8a1ffb2d86d47092135ee9c7a15f57.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, protesto, emmanuel macron, emeklilik reformu
fransa, protesto, emmanuel macron, emeklilik reformu

Paris'te emeklilik reformu karşıtı gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 243'e ulaştı

11:12 21.03.2023
© AFP 2023Fransa - protesto
Fransa - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023
Abone olTelegram
Fransa'da dün kabul edilen tartışmalı emeklilik reformuna karşı başkent Paris'te yapılan gösterilerde gözaltına alınanların sayısı 243'e çıktı.
Fransız basınındaki haberlere göre, başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte emeklilik reformunun hükümet tarafından mecliste oylamaya sunulmadan kabulü protesto edildi.
Paris'te gece yarısına kadar devam eden gösterilere polis sert müdahale ederken gözaltına alınanların sayısı 113'ten 243'e yükseldi.
Polis kaynakları, bunlardan 240'ının kundaklama yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındığını ifade etti.

Akaryakıt krizi başladı

Öte yandan reforma karşı akaryakıt rafinelerinde yapılan grevler nedeniyle ülkede akaryakıt sıkıntısı baş gösterdi.
Birçok bölgede akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken bazı rafinerilerde greve gidenlerin bir kısmı için valilik 'zorla çalıştırma' prosedürünü uygulamaya koydu.

Macron açıklama yapacak

Ülkede protestolar devam ederken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un bugün televizyonda açıklama yapacağı öğrenildi.
Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un yerel saatle 13.00'te TF1 ve France 2 yayın kuruluşlarından gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere canlı yayına çıkacağı belirtildi.
Açıklamada ayrıca Macron'un akşam saatlerinde milletvekilleriyle bir araya geleceği kaydedildi.

Emeklilik reformu kitlesel protestolara rağmen kabul edildi

Fransa'da muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı meclise sunduğu 2 gensoru önergesinin de reddedilmesiyle, reform dün nihai olarak kabul edilmişti.
Emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkaracak reformla bir kişinin 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmesi için 43 yıl boyunca prim ödemiş olması gerekecek.
Reforma karşı çıkanlar, emeklilik yaşının 2 yıl daha uzatılmasına karşı çıkıyor.
Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, 16 Mart'ta bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan ilgili anayasa maddesini, emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye koyduğunu açıklamıştı.
Başbakan'ın açıklamasının akabinde ülkede yapılan protesto ve gösteriler şiddet olaylarına sahne olmuştu.
Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı. Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti. Protestolar sırasında polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda, bazı göstericiler gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
DÜNYA
Fransa'da emeklilik reformu kabul edildi: Protestolarda 113 kişi gözaltına alındı
02:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала