https://sputniknews.com.tr/20230321/fransada-emeklilik-reformu-kabul-edildi-protestolarda-113-kisi-gozaltina-alindi-1068536366.html

Fransa'da emeklilik reformu kabul edildi: Protestolarda 113 kişi gözaltına alındı

Fransa'da emeklilik reformu kabul edildi: Protestolarda 113 kişi gözaltına alındı

Fransa'da emeklilik reformunun nihai kabulüyle Paris'in farklı noktalarında gösteriler meydana gelirken, 113 kişi gözaltına alındı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T02:34+0300

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2023-03-21T02:34+0300

dünya

paris

emeklilik

reform

fransa

protesto

gözaltı

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Fransa'da hükümetin emeklilik reformunun nihai kabulüyle reforma karşı çıkanlar başkent Paris yanı sıra ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inerken, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanıyor.Paris'teki göstericiler Saint-Lazare garı, Cumhuriyet ve Bastille meydanları gibi farklı noktalarda toplanıyor. Göstericilerin ekseriyetini gençler oluşturuyor.Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle yaklaşık 2 haftadır başkentin sokaklarına yığılan çöp bidonlarını deviren göstericiler çöpleri ateşe verdi.Fransız basınındaki habere göre, Paris'te şimdiye kadar 113 gösterici gözaltına alındı.Muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı meclise sunduğu 2 gensoru önergesinin de reddedilmesiyle, reform nihai olarak kabul edilmişti.

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paris, emeklilik, reform, fransa, protesto, gözaltı