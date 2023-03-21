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https://sputniknews.com.tr/20230321/fransada-emeklilik-reformu-kabul-edildi-protestolarda-113-kisi-gozaltina-alindi-1068536366.html
Fransa'da emeklilik reformu kabul edildi: Protestolarda 113 kişi gözaltına alındı
Fransa'da emeklilik reformu kabul edildi: Protestolarda 113 kişi gözaltına alındı
Fransa'da emeklilik reformunun nihai kabulüyle Paris'in farklı noktalarında gösteriler meydana gelirken, 113 kişi gözaltına alındı. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T02:34+0300
2023-03-21T02:34+0300
dünya
paris
emeklilik
reform
fransa
protesto
gözaltı
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Fransa'da hükümetin emeklilik reformunun nihai kabulüyle reforma karşı çıkanlar başkent Paris yanı sıra ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inerken, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanıyor.Paris'teki göstericiler Saint-Lazare garı, Cumhuriyet ve Bastille meydanları gibi farklı noktalarda toplanıyor. Göstericilerin ekseriyetini gençler oluşturuyor.Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle yaklaşık 2 haftadır başkentin sokaklarına yığılan çöp bidonlarını deviren göstericiler çöpleri ateşe verdi.Fransız basınındaki habere göre, Paris'te şimdiye kadar 113 gösterici gözaltına alındı.Muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı meclise sunduğu 2 gensoru önergesinin de reddedilmesiyle, reform nihai olarak kabul edilmişti.
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paris, emeklilik, reform, fransa, protesto, gözaltı
paris, emeklilik, reform, fransa, protesto, gözaltı

Fransa'da emeklilik reformu kabul edildi: Protestolarda 113 kişi gözaltına alındı

02:34 21.03.2023
© AAFransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı. Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti. Protestolar sırasında polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda, bazı göstericiler gözaltına alındı.
Fransa'da hükümetin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talebi üzerine parlamentoda oylanmadan tartışmalı emeklilik reformunu kabul etmesine tepki gösteren binlerce kişi, Paris'te yeniden toplandı. Başbakan Elisabeth Borne'un reformu mecliste oylamaya sunmadan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını devreye alarak kabul ettiklerini açıklamasına tepki olarak Paris'teki Concorde Meydanı'nda toplanan göstericiler, hükümetin reformu geri çekmesini talep etti. Protestolar sırasında polis ve göstericiler arasında yaşanan çatışmalarda, bazı göstericiler gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AA
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Fransa'da emeklilik reformunun nihai kabulüyle Paris'in farklı noktalarında gösteriler meydana gelirken, 113 kişi gözaltına alındı.
Fransa'da hükümetin emeklilik reformunun nihai kabulüyle reforma karşı çıkanlar başkent Paris yanı sıra ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inerken, zaman zaman polis ve göstericiler arasında gergin anlar yaşanıyor.
Paris'teki göstericiler Saint-Lazare garı, Cumhuriyet ve Bastille meydanları gibi farklı noktalarda toplanıyor. Göstericilerin ekseriyetini gençler oluşturuyor.
Temizlik işçilerinin grevi nedeniyle yaklaşık 2 haftadır başkentin sokaklarına yığılan çöp bidonlarını deviren göstericiler çöpleri ateşe verdi.
Fransız basınındaki habere göre, Paris'te şimdiye kadar 113 gösterici gözaltına alındı.
Muhalefetin emeklilik reformuna ilişkin hükümete karşı meclise sunduğu 2 gensoru önergesinin de reddedilmesiyle, reform nihai olarak kabul edilmişti.
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