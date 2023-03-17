https://sputniknews.com.tr/20230317/fransada-emeklilik-reformu-krizi-muhalefet-hukumeti-dusurmek-icin-gensoru-onergesi-verdi-1068402660.html
Fransa'da emeklilik reformu krizi: Muhalefet, hükümeti düşürmek için gensoru önergesi verdi
Fransa'da emeklilik reformu krizi: Muhalefet, hükümeti düşürmek için gensoru önergesi verdi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformunu meclisi baypas ederek halka zorla dayatmak için anayasal yetkisini kullanmasının ardından, önce... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T16:36+0300
2023-03-17T16:36+0300
2023-03-17T17:21+0300
dünya
fransa
emmanuel macron
emeklilik reformu
gensoru
önerge
güven oylaması
hükümet
muhalefet
elisabeth borne
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Fransa'da muhalefet milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un anayasal yetkisini kullanarak tartışmalı emeklilik reformunu meclisten oylatmadan geçirmesinin ardından, hükümeti düşürmek için güven oylaması mekanizmasını işletti. Geniş sol koalisyon Nupes'in desteklediği gensoru önergesini veren bağımsız grup Liot'un lideri Bertrand Pancher "Güven oylaması, derin bir siyasi krizin üstesinden gelmemize izin verecek" dedi. Mecliste güven oylamasının haftabaşı yapılması bekleniyor. Macron'un işlettiği Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, yasa tasarısının oylanmadan parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi sunmasına olanak sağlıyor. Gensoru önergesi, meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.Dün akşam Başbakan Elisabeth Borne'un 'mezarda emeklilik' diye nitelenen tasarının yasalaşmasında meclisin baypas edildiğini açıklamasının milletvekillerinin yuhalamalarıyla karşılanmasının ardından, ülke genelinde on binlerce kişi sokağa döküldü. Paris, Marsilya, Bordo, Nantes ve Amiens başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen protestolarda polisle şiddetli çatışmalar yaşandı ve 258'i Paris'te olmak üzere 310 kişi gözaltına alındı. Bugün etkili sendika CGT, öğrencilerle çalışanları okullar, fabrikalar, rafineriler ve diğer işyerlerini terk edip sokağa inmeye çağırdı. Macron'un ilk döneminin ekonomi politikalarına karşı çok etkili protestolar yapan Sarı Yelek aktivistleri dahil çeşitli gruplar, muhalifleri yerel saatle 18'de parlamento önünde toplanma çağrısı yaptı.
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fransa, emmanuel macron, emeklilik reformu, gensoru, önerge, güven oylaması, hükümet, muhalefet, elisabeth borne
fransa, emmanuel macron, emeklilik reformu, gensoru, önerge, güven oylaması, hükümet, muhalefet, elisabeth borne
Fransa'da emeklilik reformu krizi: Muhalefet, hükümeti düşürmek için gensoru önergesi verdi
16:36 17.03.2023 (güncellendi: 17:21 17.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformunu meclisi baypas ederek halka zorla dayatmak için anayasal yetkisini kullanmasının ardından, önce sokaklar karıştı. Ardından muhalefet milletvekilleri, hükümeti düşürmek için meclise gensoru önergesi sundu.
Fransa'da muhalefet milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un anayasal yetkisini kullanarak tartışmalı emeklilik reformunu meclisten oylatmadan geçirmesinin ardından, hükümeti düşürmek için güven oylaması mekanizmasını işletti.
Geniş sol koalisyon Nupes'in desteklediği gensoru önergesini veren bağımsız grup Liot'un lideri Bertrand Pancher "Güven oylaması, derin bir siyasi krizin üstesinden gelmemize izin verecek" dedi.
Mecliste güven oylamasının haftabaşı yapılması bekleniyor.
Macron'un işlettiği Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, yasa tasarısının oylanmadan parlamentonun alt kanadı Ulusal Meclis'ten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi sunmasına olanak sağlıyor. Gensoru önergesi, meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor.
Dün akşam Başbakan Elisabeth Borne'un 'mezarda emeklilik' diye nitelenen tasarının yasalaşmasında meclisin baypas edildiğini açıklamasının milletvekillerinin yuhalamalarıyla karşılanmasının ardından, ülke genelinde on binlerce kişi sokağa döküldü. Paris, Marsilya, Bordo, Nantes ve Amiens başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen protestolarda polisle şiddetli çatışmalar yaşandı ve 258'i Paris'te olmak üzere 310 kişi gözaltına alındı.
Bugün etkili sendika CGT, öğrencilerle çalışanları okullar, fabrikalar, rafineriler ve diğer işyerlerini terk edip sokağa inmeye çağırdı. Macron'un ilk döneminin ekonomi politikalarına karşı çok etkili protestolar yapan Sarı Yelek aktivistleri dahil çeşitli gruplar, muhalifleri yerel saatle 18'de parlamento önünde toplanma çağrısı yaptı.