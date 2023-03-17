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Fransa'daki gösterilerde 310 gözaltı: 'Muhalefet etmek meşru, serserilik değil'
Fransa'daki gösterilerde 310 gözaltı: 'Muhalefet etmek meşru, serserilik değil'
Fransa'da, hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısını Meclis'te oylamaya sunmadan kabul etmesiyle... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
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фото, fransa, emeklilik, protesto, grev, fotoğraf
фото, fransa, emeklilik, protesto, grev, fotoğraf

Fransa'daki gösterilerde 310 gözaltı: 'Muhalefet etmek meşru, serserilik değil'

14:47 17.03.2023
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Fransa'da, hükümetin emeklilik yaşını kademeli olarak 64'e çıkarmayı hedefleyen reforma ilişkin yasa tasarısını Meclis'te oylamaya sunmadan kabul etmesiyle ülke çapında başlayan gösterilerde 310 kişi gözaltına alındı.
© AFP 2023 / LOIC VENANCE

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un, bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye sokması sonrası ülke genelinde binlerce kişi sokağa çıktı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne&#x27;un, bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa&#x27;nın 49. maddesinin 3. fıkrasını emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye sokması sonrası ülke genelinde binlerce kişi sokağa çıktı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2023 / LOIC VENANCE

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'un, bir yasa tasarısının Meclisten oylama yapılmadan geçmesini sağlayan Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrasını emeklilik reformuna ilişkin tasarı için devreye sokması sonrası ülke genelinde binlerce kişi sokağa çıktı.

© AFP 2023 / THOMAS SAMSON

Paris, Marsilya, Bordo, Nantes ve Amiens başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen protestolarda göstericilerle polis arasında sert arbede yaşandı. Dijon kentinde de göstericiler beraberinde getirdikleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Elisabeth Borne, Hükümet Sözcüsü Olivier Veran ve Çalışma Bakanı Olivier Dussopt'un maketini ateşe verdi.

Paris, Marsilya, Bordo, Nantes ve Amiens başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen protestolarda göstericilerle polis arasında sert arbede yaşandı. Dijon kentinde de göstericiler beraberinde getirdikleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Elisabeth Borne, Hükümet Sözcüsü Olivier Veran ve Çalışma Bakanı Olivier Dussopt&#x27;un maketini ateşe verdi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2023 / THOMAS SAMSON

Paris, Marsilya, Bordo, Nantes ve Amiens başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen protestolarda göstericilerle polis arasında sert arbede yaşandı. Dijon kentinde de göstericiler beraberinde getirdikleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Elisabeth Borne, Hükümet Sözcüsü Olivier Veran ve Çalışma Bakanı Olivier Dussopt'un maketini ateşe verdi.

© AFP 2023 / SAMEER AL-DOUMY

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransız Radyosu RTL'de, dünkü gösteriler nedeniyle 258'i başkent Paris'te olmak üzere 310 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. "Muhalefet etmek meşru, gösteriler meşru ama serserilik ve şiddete yol açan serserilik değil" diyen Darmanin, kentteki önemli kurumlara yönelik güvenliği artıracaklarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransız Radyosu RTL&#x27;de, dünkü gösteriler nedeniyle 258&#x27;i başkent Paris&#x27;te olmak üzere 310 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. &quot;Muhalefet etmek meşru, gösteriler meşru ama serserilik ve şiddete yol açan serserilik değil&quot; diyen Darmanin, kentteki önemli kurumlara yönelik güvenliği artıracaklarını açıkladı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2023 / SAMEER AL-DOUMY

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Fransız Radyosu RTL'de, dünkü gösteriler nedeniyle 258'i başkent Paris'te olmak üzere 310 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. "Muhalefet etmek meşru, gösteriler meşru ama serserilik ve şiddete yol açan serserilik değil" diyen Darmanin, kentteki önemli kurumlara yönelik güvenliği artıracaklarını açıkladı.

© AFP 2023 / OLIVIER CHASSIGNOLE

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi sunmasına olanak sağlıyor.

Anayasa&#x27;nın 49. maddesinin 3. fıkrası, yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi sunmasına olanak sağlıyor. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2023 / OLIVIER CHASSIGNOLE

Anayasa'nın 49. maddesinin 3. fıkrası, yasa tasarısının oylanmadan Ulusal Meclisten geçirilmesi için hükümete yetki veriyor ve buna karşı muhalefetin gensoru önergesi sunmasına olanak sağlıyor.

© AFP 2023 / LOIC VENANCE

Gensoru önergesi, Meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor. Önerge, Mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı, Mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.

Gensoru önergesi, Meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor. Önerge, Mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı, Mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2023 / LOIC VENANCE

Gensoru önergesi, Meclisteki milletvekillerinin çoğunluğunun desteğini alırsa hükümet düşüyor. Önerge, Mecliste çoğunluk tarafından desteklenmediğinde ise yasa tasarısı, Mecliste oylanmadan geçilmiş sayılıyor ve Senatonun önüne geliyor.

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