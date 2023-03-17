Fransa'daki gösterilerde 310 gözaltı: 'Muhalefet etmek meşru, serserilik değil'

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Paris, Marsilya, Bordo, Nantes ve Amiens başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen protestolarda göstericilerle polis arasında sert arbede yaşandı. Dijon kentinde de göstericiler beraberinde getirdikleri Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Başbakan Elisabeth Borne, Hükümet Sözcüsü Olivier Veran ve Çalışma Bakanı Olivier Dussopt'un maketini ateşe verdi.