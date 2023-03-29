https://sputniknews.com.tr/20230329/fransada-macrona-pislik-dedigi-iddia-edilen-kadin-gozaltina-alindi-1068911222.html

Fransa'da Macron'a 'pislik' dediği iddia edilen kadın gözaltına alındı

Fransa'da Macron'a 'pislik' dediği iddia edilen kadın gözaltına alındı

Fransa'nın Saint-Omer bölgesinde, 'Sarı Yelekliler' hareketinin temsilcilerinden bir kadının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u kastederek "pislik" ifadesini... 29.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-29T16:17+0300

2023-03-29T16:17+0300

2023-03-29T16:17+0300

dünya

emmanuel macron

gözaltı

fransa

emeklilik reformu

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Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, söz konusu kadın, Vali'nin şikayeti üzerine evine gelen polislerce gözaltına alındı. Kadının, Macron'un tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin Fransız televizyonlarına konuştuğu 22 Mart'tan bir gün önce Facebook üzerinden onu kastederek "Pislik yarın 13'te sizlere, hiçbir kıymet verilmeyenlere seslenecek. Pisliği sadece televizyonlarda görebiliyoruz" yazdığı belirtiliyor. 20 Haziran'da "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla mahkemede ifade verecek olan kadın, Facebook'ta paylaştığı ifadelerden suçlu bulunduğu takdirde 6 yıl hapis ve 22 bin 500 bin euro'ya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Öte yandan kadın, ifadesinde başka bir kelime yazmak istediğini ama 'klavyenin azizliğine' uğradığını iddia etti.

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emmanuel macron, gözaltı, fransa, emeklilik reformu