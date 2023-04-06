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https://sputniknews.com.tr/20230406/pariste-grevdeki-kanalizasyon-calisanlari-belediyenin-onune-fare-oluleri-yigdi-1069266205.html
Paris'te grevdeki kanalizasyon çalışanları belediyenin önüne fare ölüleri yığdı
Paris'te grevdeki kanalizasyon çalışanları belediyenin önüne fare ölüleri yığdı
Fransa'nın başkenti Paris'te grevdeki kanalizasyon işçileri, çalışma şartlarının zorluğuna ve maaşlarının azlığına dikkati çekmek için beraberinde getirdikleri... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T12:38+0300
2023-04-06T12:38+0300
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Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Belediyesinin farelerle mücadele eden kanalizasyon çalışanları, mesleklerinin daha iyi bir statüye konumlandırılması talebiyle greve gitti.Çalışma şartların zorluğu ve maaşların yetersizliğine dikkati çekmek için çalışanlar beraberlerinde getirdikleri ölü fareleri kent belediyesinin önüne attı."Daha fazla personel ve finansal kaynak istiyoruz. 10 yılda 60 arkadaşımızı kaybeden bir sektördeyiz" diyen çalışanlar, belediye yetkililerine seslerini duyurmak istedi.Kalabalık, protestolarda ısrar edince belediye yetkilisi Anne Souyris tarafından kabul edildi.Fransız kanalı BFMTV'ye açıklama yapan Souyris, çöp toplayıcıları ve kanalizasyon çalışanlarının onları daha iyi koruyan bir yönetmeliğe ihtiyaç duyduklarının farkında olduklarını söyledi.Souyris, grev hakkında önceden bilgisinin olmadığını, aksi takdirde işin bu raddeye gelmeden çözülmesi için çalışacağını ifade etti.- Paris'te "cirit atan fareler"Emeklilik karşıtı reforma tepkiler nedeniyle temizlik çalışanlarının mart ortasında greve gitmesiyle Paris'te binlerce ton çöp yığını oluşmuştu.Başkentte, birçok semtte cadde ve sokaklarda çöplerin uzun süre toplanmaması nedeniyle fareler "cirit atmaya" başlamıştı.Grevlerine kısa süreliğine ara veren çöp toplayıcıları 13 Nisan'dan itibaren Paris'te süresiz grev başlatacaklarını duyurmuştu.
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paris, fransa, eylem, fare

Paris'te grevdeki kanalizasyon çalışanları belediyenin önüne fare ölüleri yığdı

12:38 06.04.2023
© AAFransa'da hayat pahalılığına karşı maaşlarda artış talebiyle grev
Fransa'da hayat pahalılığına karşı maaşlarda artış talebiyle grev - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AA
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Fransa'nın başkenti Paris'te grevdeki kanalizasyon işçileri, çalışma şartlarının zorluğuna ve maaşlarının azlığına dikkati çekmek için beraberinde getirdikleri ölü fareleri Büyükşehir Belediyesinin önüne yığdı.
Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Belediyesinin farelerle mücadele eden kanalizasyon çalışanları, mesleklerinin daha iyi bir statüye konumlandırılması talebiyle greve gitti.
Çalışma şartların zorluğu ve maaşların yetersizliğine dikkati çekmek için çalışanlar beraberlerinde getirdikleri ölü fareleri kent belediyesinin önüne attı.
"Daha fazla personel ve finansal kaynak istiyoruz. 10 yılda 60 arkadaşımızı kaybeden bir sektördeyiz" diyen çalışanlar, belediye yetkililerine seslerini duyurmak istedi.
Kalabalık, protestolarda ısrar edince belediye yetkilisi Anne Souyris tarafından kabul edildi.
Fransız kanalı BFMTV'ye açıklama yapan Souyris, çöp toplayıcıları ve kanalizasyon çalışanlarının onları daha iyi koruyan bir yönetmeliğe ihtiyaç duyduklarının farkında olduklarını söyledi.
Souyris, grev hakkında önceden bilgisinin olmadığını, aksi takdirde işin bu raddeye gelmeden çözülmesi için çalışacağını ifade etti.
- Paris'te "cirit atan fareler"
Emeklilik karşıtı reforma tepkiler nedeniyle temizlik çalışanlarının mart ortasında greve gitmesiyle Paris'te binlerce ton çöp yığını oluşmuştu.
Başkentte, birçok semtte cadde ve sokaklarda çöplerin uzun süre toplanmaması nedeniyle fareler "cirit atmaya" başlamıştı.
Grevlerine kısa süreliğine ara veren çöp toplayıcıları 13 Nisan'dan itibaren Paris'te süresiz grev başlatacaklarını duyurmuştu.
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