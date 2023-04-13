https://sputniknews.com.tr/20230413/baerbock-cinde-almanya-disisleri-bakanligi-pekini-tayvanda-gerilimi-alevlendirmekle-sucladi-1069622889.html

Baerbock Çin'de: Almanya Dışişleri Bakanlığı, Pekin'i Tayvan'la 'gerilimi alevlendirmekle' suçladı

Baerbock Çin'de: Almanya Dışişleri Bakanlığı, Pekin'i Tayvan'la 'gerilimi alevlendirmekle' suçladı

Avrupa'daki Amerikan dış politikası takipçileri ve savaş çığırtkanlarının başını çeken Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un (Yeşiller) zorlu geçmesi... 13.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-13T14:56+0300

2023-04-13T14:56+0300

2023-04-13T15:26+0300

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen eşliğinde Rusya gündemiyle Çin'e çıkarma yapıp Devlet Başkanı Şi Cinping'le görüştükten sonra 'Avrupa'nın Amerikan dış politikasının takipçisi olmaması ve stratejik özerkliğini oluşturması' mesajlarını vermesinin ardından, bir Avrupalı ziyaretçi daha Pekin'in kapısını çaldı. Avrupa'daki Amerikan dış politikası takipçileri ve savaş çığırtkanlarının başını çeken Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un (Yeşiller) zorlu geçmesi beklenen ilk Çin ziyareti Tianjin şehrinden başladı. "Avrupa'nın karşı karşıya olduğu en büyük risk, bizim olmayan ve stratejik özerkliğimizi inşa etmemizi engelleyen krizlere yakalanması" diyen Macron'un 'ABD'nin peşine takılıp Tayvan krizine müdahil olmanın Avrupa'nın çıkarına olmadığı' uyarısının tersine, Berlin'de Baerbock'un Çin'e Tayvan konusunda sert çıkacağı beklentisi var. Çin-Almanya Diplomasi ve Güvenlik Stratejik Diyaloğu'nun altıncı turuna katılması vesilesiyle üst düzey Çinli dışişleri ve savunma yetkilileriyle görüşecek Baerbock'un gündeminde öncelikle insan hakları, Tayvan ve Rusya-Ukrayna var. Bakanın Çin'e varması öncesi açıklama yapan Alman Dışişleri, Çin'i, Tayvan çevresindeki son askeri tatbikatlarıyla 'gerilimi alevlendirmekle' suçladı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse, "Tehdit edici askeri jestler gibi önlemlerin... istenmeyen askeri çatışma riskini artırdığı iznemine sahibiz. Bu nedenle Tayvan Boğazı'ndaki gerginliğin azaltılması için bölgedeki tüm ortaklara çağrıda bulunuyoruz ve uluslararası ortaklarımızla katkıda bulunmaya çalışıyoruz" dedi. Hem Sasse hem de Başbakan Olaf Scholz'un Sözcüsü dünkü basın toplantılarında Macron'un tartışma yaratan sözlerine yanıt vermeleri istendiğinde yorum yapmaktan kaçındı.ABD hiyerarşisinin 3 numarasındaki Temsilciler Meclisi Başkanı konumundayken Nancy Pelosi'nin geçen yıl Tayvan'ı ziyaret etmesi, küresel çapta hissedilen 3. Dünya Savaşı rüzgarları estirmişti. Avrupalı parlamenterler de Tayvan'ı ziyaret edip lider Tsai Ing-wen ile görüştü. Pelosi'nin ziyaretinin ardından bir süre adayı ablukaya alan tatbikatlar düzenleyen Çin, Tsai'nin Orta Amerika ziyaretinden dönüşte ABD transiti adı altında Los Angeles'ta Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesine misilleme olarak, Çin, geçen haftasonu Tayvan Boğazı'nda adayı vurma simülasyonu dahil üç günlük askeri tatbikat gerçekleştirdi.Alman Dışişleri'nin Baerbock'un Çin ziyaretiyle ilgili yazılı açıklamasında, 'Avrupa'nın kapısının eşiği olan Ukrayna'daki savaşı hızlı, kalıcı ve adil şekilde bitirmenin Almanya'nın çıkarına olmasının', temasların gündem maddelerinin başında yer aldığı ifade edildi. Açıklamada "BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Çin, dünya barışı için özel bir sorumluluk taşıyor" vurgusu yapıldı. Daha önce Almanya ekonomisinde Çin'in artan etkisine ve Çin'le ticari ilişkilere dair daha dikkatli olunması çağrısında bulunan Baerbock, ziyareti sırasında Alman şirketlerinin Çin'deki temsilcilerinin yanısıra Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ve Çin'in en üst düzey diplomatı Wang Yi ile görüşecek. Cumartesi günü Güney Kore'ye geçecek ve görüşmelerin yanısıra Kuzey Kore ile askerden arındırılmış bölgeyi ziyaret edecek kadın bakan, ardından pazar günü Japonya'daki G7 dışişleri bakanları toplantısına katılacak.Brüksel'deki savaş çığırtkanlarından 'bahçe' meraklısı AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Baerbock'un Çin ziyaretine katılma planı ise Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildi. Çin'i Macron ve Berbock'tan evvel Almanya Başbakanı Olaf Scholz (Sosyal Demokrat Parti/SPD) ziyaret etmişti. Ancak Scholz hükümetindeki birçok ismin ağır eleştirileri yüzünden, Çinli şirket COSCO'nun Hamburg'daki bir konteyner terminalinin yüzde 25 hissesini satın alma planı için yeni güvenlik değerlendirmesi talimatı verildi. Anlaşmanın tehlikeye girmesi ise Pekin'in tepkisini çekti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, bugünkü basın toplantısında "Almanya'nın ticari işbirliğini siyasallaştırmaktan, bunu ideoloji veya güvenlikle ilgili bir şey haline getirmekten veya yapay olarak engeller oluşturmaktan kaçınabileceğini umuyoruz" diye çıkıştı. ABD, Tayvan yangınına ateş taşıyorPekin'in Tayvan'la yeniden birleşmeye yönelik 'Tek Çin' ilkesiyle ilgili ABD-Çin ortak bildirilerine rağmen, özellikle Biden yönetimi, Tayvan'ın bağımsızlığını tanıyabileceğine işaret eden siyasi adımlar atarak, Tayvan'ı askeri olarak savunmaya kapı açan açıklamalar yaparak ve Tayvan'a rekor düzeyde silah satarak gerilimi tırmandırıyor. Joe Biden, 2021'de başkanlık koltuğuna oturduğundan beri Tayvan'a en az 9 kez silah sattı.

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