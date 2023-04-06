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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230406/si-macron-leyen-gorusmesine-masa-damga-vurdu-putin-masasinin-cin-modeliyle-abye-bahce-dersi--1069300080.html
Şi-Macron-Leyen görüşmesine masa damga vurdu: Putin masasının Çin modeliyle AB'ye 'bahçe' dersi
Şi-Macron-Leyen görüşmesine masa damga vurdu: Putin masasının Çin modeliyle AB'ye 'bahçe' dersi
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya ana temalı görüşmeler için Pekin'e çıkarma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von... 06.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-06T22:25+0300
2023-04-06T23:22+0300
ukrayna krizi
şi cinping
emmanuel macron
ursula von der leyen
vladimir putin
masa
bahçe
ab
avrupalı
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le üçlü görüşmesinin ortasına, mobilya tasarımcılarını kıskandıran uluslararası siyaset uzmanlarını anlambilimsel yorumlara sevk eden bir masa kondurdu. Rengi Fransa ve AB bayraklarının mavi tonuyla örtüşen ve ortasına boş bırakılmak yerine çimenli çiçekli bahçe kurulan devasa yuvarlak masanın duvara dönük kısmına geçen Şi, iki yanına Macron ve von der Leyen'i oturtarak kameralara poz verdi.Fransa lideri ve AB Komisyonu Başkanı'na görüşmelerde ve basın toplantısında Ukrayna'da barışın şartlarının Batı'nın tavır değişikliğinden geçtiğini anlatmaya çalışan Çin lideri, Avrupalılara masayla da bir mesaj verdi. Ancak masalı tweetinde Washington'ın tek kutuplu dünya kodu 'kurallara dayalı uluslararası düzen' terimini dayatıp Şi'nin 'BM Şartı ve tüm tarafların meşru güvenlik çıkarları' vurgusunu görmezden gelen von der Leyen, mesajı almadığını belli etti: "Çin ile AB, kurallara dayalı uluslararası düzeni desteklemek ve geliştirmekle görevlidir. Rus işgalinin sona ermesi ve birliklerinin geri çekilmesinden başlayarak."İlk etapta haber ajanslarının değinmediği ortası bahçeli dev yuvarlak masa, sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı. Ve espriyle karşılık siyasi yorumlarla karşılandı. İlk akla gelenlerden biri, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözleri oldu. Ekimde “Dünyanın geri kalanının çoğu bir cangıldır ve cangıl bahçeyi istila edebilir. Bahçıvanlar bu meseleye ilgilenmeli, ama duvar örerek bahçeyi koruyamazlar. Bahçıvanlar cangıla gitmek zorunda… Aksi takdirde dünyanın geri kalanı farklı yol ve araçlarla bizi istila edecek" diye konuşan Borrell, sömürgeci zihniyetle suçlanmasına rağmen uzun süre sözlerinin arkasında durup büyük tepki karşısında nihayet özür dilemişti. Dolayısıyla bir kullanıcı "Yaramaz Şi Cinping!!!! Dünyanın geri kalanı cangılda yaşarken, bahçede yaşadıklarını iddia eden kibirli Avrupalıları bir Çin bahçesinin önüne koydu" diye yazdı.Bir diğeri, "Başkan Şi Cinping, Avrupalı liderlerle toplantıyı ortasında küçük güzel bahçesi olan bir masada düzenleyerek onlara AB balonunun dışında pek çok bahçe bulunduğunu gösterdi" yorumunu yaptı. Elbette Avrupalılarla görüştüğü masayla meşhur bir diğer lider de akıllara geldi. Şubat 2022'de Rusya Ukrayna özel harekatını başlatmadan önce Moskova'ya ayrı ayrı giden Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la devasa uzunlukta dikdörtgen masasının iki ucunda görüşme yürüten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in o mesafeden nasıl iletişim kurabildiği merak konusu olmuştu. Putin'in masa tercihi, Kovid önlemi olmaktan ziyade Batı'ya soğuk tavır, kapatılamaz mesafe ve güç oyunu olarak yorumlanmıştı. Dolayısıyla sosyal medya kullanıcıları Putin'in masasıyla Şi'nin masasını kıyasladı. "Putin masasının Şi versiyonu" görüşü ağır bastı."Başkan Şi, Macron ve von der Leyen'e karşı Putin'in büyük masa diplomasisini uyguluyor" izlenimi paylaşıldı. "Putin'den sonra şimdi de Şi, Macron'u von der Leyen ile birlikte dev bir masada ağırlıyor" saptamasını yapan bir diğeri, Putin'i Ukrayna konusunda ikna edemeyen Fransa liderinin bugünü de "Size güvenebileceğimi biliyorum" diyerek Çin liderini 'Rusya'nın aklını başına toplamasını sağlamaya ve müzakere masasına oturtmaya' çağırdığına dikkat çekti.Bir başkası "Şi Cinping, Macron'u masanın etrafında mümkün olan en uzak mesafede tutmayı kimin başaracağına dair Putin'le iddiaya girdiğinde!" diye dalga geçti. 'Macron ülkemize yaşattığı aşağılanmanın farkında mı?'Ancak Fransızlardan "Putin'in devasa masasından sonra ŞI Cinping'in geniş yuvarlağı. Macron, maruz kaldığı ve ülkemize yaşattığı aşağılanmanın farkında mı? Dünyanın her yerinde bizimle alay ediyorlar. Bu kadar yeter" tepkisi de geldi.
https://sputniknews.com.tr/20221016/borrell-ab-bahceyse-cevresi-cangil-onlar-bizi-istila-etmeden-bizim-onlara-mudahale-etmemiz-lazim-1062375496.html
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şi cinping, emmanuel macron, ursula von der leyen, vladimir putin, masa, bahçe, ab, avrupalı
şi cinping, emmanuel macron, ursula von der leyen, vladimir putin, masa, bahçe, ab, avrupalı

Şi-Macron-Leyen görüşmesine masa damga vurdu: Putin masasının Çin modeliyle AB'ye 'bahçe' dersi

22:25 06.04.2023 (güncellendi: 23:22 06.04.2023)
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINÇin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de ağırladığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von de Leyen ile üçlü görüşme için alışılmadık tasarımı olan bir yuvarlak masayı tercih etti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Pekin'de ağırladığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von de Leyen ile üçlü görüşme için alışılmadık tasarımı olan bir yuvarlak masayı tercih etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya ana temalı görüşmeler için Pekin'e çıkarma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le üçlü görüşmesine, masa tercihi damga vurdu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'le üçlü görüşmesinin ortasına, mobilya tasarımcılarını kıskandıran uluslararası siyaset uzmanlarını anlambilimsel yorumlara sevk eden bir masa kondurdu.
Rengi Fransa ve AB bayraklarının mavi tonuyla örtüşen ve ortasına boş bırakılmak yerine çimenli çiçekli bahçe kurulan devasa yuvarlak masanın duvara dönük kısmına geçen Şi, iki yanına Macron ve von der Leyen'i oturtarak kameralara poz verdi.
Fransa lideri ve AB Komisyonu Başkanı'na görüşmelerde ve basın toplantısında Ukrayna'da barışın şartlarının Batı'nın tavır değişikliğinden geçtiğini anlatmaya çalışan Çin lideri, Avrupalılara masayla da bir mesaj verdi.
Ancak masalı tweetinde Washington'ın tek kutuplu dünya kodu 'kurallara dayalı uluslararası düzen' terimini dayatıp Şi'nin 'BM Şartı ve tüm tarafların meşru güvenlik çıkarları' vurgusunu görmezden gelen von der Leyen, mesajı almadığını belli etti:
"Çin ile AB, kurallara dayalı uluslararası düzeni desteklemek ve geliştirmekle görevlidir. Rus işgalinin sona ermesi ve birliklerinin geri çekilmesinden başlayarak."
İlk etapta haber ajanslarının değinmediği ortası bahçeli dev yuvarlak masa, sosyal medyanın dikkatinden kaçmadı. Ve espriyle karşılık siyasi yorumlarla karşılandı.
İlk akla gelenlerden biri, AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in sözleri oldu. Ekimde “Dünyanın geri kalanının çoğu bir cangıldır ve cangıl bahçeyi istila edebilir. Bahçıvanlar bu meseleye ilgilenmeli, ama duvar örerek bahçeyi koruyamazlar. Bahçıvanlar cangıla gitmek zorunda… Aksi takdirde dünyanın geri kalanı farklı yol ve araçlarla bizi istila edecek" diye konuşan Borrell, sömürgeci zihniyetle suçlanmasına rağmen uzun süre sözlerinin arkasında durup büyük tepki karşısında nihayet özür dilemişti.
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2022
DÜNYA
Borrell: AB bahçeyse çevresi cangıl, onlar bizi istila etmeden bizim onlara müdahale etmemiz lazım
16 Ekim 2022, 13:19
Dolayısıyla bir kullanıcı "Yaramaz Şi Cinping!!!! Dünyanın geri kalanı cangılda yaşarken, bahçede yaşadıklarını iddia eden kibirli Avrupalıları bir Çin bahçesinin önüne koydu" diye yazdı.
Bir diğeri, "Başkan Şi Cinping, Avrupalı liderlerle toplantıyı ortasında küçük güzel bahçesi olan bir masada düzenleyerek onlara AB balonunun dışında pek çok bahçe bulunduğunu gösterdi" yorumunu yaptı.
Elbette Avrupalılarla görüştüğü masayla meşhur bir diğer lider de akıllara geldi. Şubat 2022'de Rusya Ukrayna özel harekatını başlatmadan önce Moskova'ya ayrı ayrı giden Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la devasa uzunlukta dikdörtgen masasının iki ucunda görüşme yürüten Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in o mesafeden nasıl iletişim kurabildiği merak konusu olmuştu. Putin'in masa tercihi, Kovid önlemi olmaktan ziyade Batı'ya soğuk tavır, kapatılamaz mesafe ve güç oyunu olarak yorumlanmıştı.
Dolayısıyla sosyal medya kullanıcıları Putin'in masasıyla Şi'nin masasını kıyasladı.
"Putin masasının Şi versiyonu" görüşü ağır bastı.
"Başkan Şi, Macron ve von der Leyen'e karşı Putin'in büyük masa diplomasisini uyguluyor" izlenimi paylaşıldı.
"Putin'den sonra şimdi de Şi, Macron'u von der Leyen ile birlikte dev bir masada ağırlıyor" saptamasını yapan bir diğeri, Putin'i Ukrayna konusunda ikna edemeyen Fransa liderinin bugünü de "Size güvenebileceğimi biliyorum" diyerek Çin liderini 'Rusya'nın aklını başına toplamasını sağlamaya ve müzakere masasına oturtmaya' çağırdığına dikkat çekti.
Bir başkası "Şi Cinping, Macron'u masanın etrafında mümkün olan en uzak mesafede tutmayı kimin başaracağına dair Putin'le iddiaya girdiğinde!" diye dalga geçti.

'Macron ülkemize yaşattığı aşağılanmanın farkında mı?'

Ancak Fransızlardan "Putin'in devasa masasından sonra ŞI Cinping'in geniş yuvarlağı. Macron, maruz kaldığı ve ülkemize yaşattığı aşağılanmanın farkında mı? Dünyanın her yerinde bizimle alay ediyorlar. Bu kadar yeter" tepkisi de geldi.
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