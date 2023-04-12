Çin liderinden yine orduya 'gerçek muharebe' için eğitim ve hazırlık uyarısı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Günün haber başlıkları ve siyasi gündem
07:09
111 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Hikmet Çetin: Muharrem İnce bir ihtimal çekilebilir
09:02
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine 33 gün kaldı
12:47
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Fenerbahçe ve Beşiktaş zirve takibini sürdürdü
14:06
33 dk
ANKARA FARKI
Gazeteci Nuray Başaran: İYİ Parti’deki FETÖ bağlantılı isimler hakkında YSK’ya dosya verilecek
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
ABD-Çin gerilimi
16:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
AK Parti’nin seçim beyannamesinde hangi vaatler var?
17:03
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Temsiliyet mi teslimiyet mi?
18:33
87 dk
Z RAPORU
AK Parti'nin seçim beyannamesi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
Canlı
04:00
0 dk
Canlı
05:27
0 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve Borsa İstanbul'daki hareketlilik
07:09
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
AK Parti'nin seçim beyannamesi ne anlatıyor?
09:11
108 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti'nin Seçim Beyannamesi'nde neler var?
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Spor Toto Süper Lig'de 29. haftaya doğru
14:06
49 dk
ANLAT BANA
Konu: Deprem, seçim, geçim
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
İran-Suudi arabuluculuğunda önü açılan Yemen barışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230412/cin-liderinden-yine-orduya-gercek-muharebe-icin-egitim-ve-hazirlik-uyarisi-1069579138.html
Çin liderinden yine orduya 'gerçek muharebe' için eğitim ve hazırlık uyarısı
Çin liderinden yine orduya 'gerçek muharebe' için eğitim ve hazırlık uyarısı
ABD'nin Tayvan gerilimini tırmandırdığı dönemde, orduyu teftiş eden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 'gerçek muharebeye yönelik askeri eğitimi güçlendirme'... 12.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-12T15:42+0300
2023-04-12T15:57+0300
dünya
çin
çin halk cumhuriyeti
çin halk kurtuluş ordusu
şi cinping
teftiş
denetim
donanma
muharebe
gerçek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101555/78/1015557833_0:180:2200:1418_1920x0_80_0_0_efab0b62b1849fd358b018507a213c85.jpg
Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in Orta Amerika ziyaretinden dönüşte ABD transiti adı altında Los Angeles'ta Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesine misilleme olarak, Tayvan Boğazı'nda adayı vurma simülasyonu dahil üç günlük askeri tatbikatı tamamlayan Çin ordusu, Devlet Başkanı Şi Cinping'in teftişinden geçti. Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Komutanlığı Donanmasını denetleyen Şi, 'silahlı kuvvetlerin modernizasyon seviyelerini tüm cephelerde yükseltmek için eğitimi güçlendirmek, muharebeye hazır olmak ve dönüşümü hızlandırmak gerektiğini' vurguladı. Devlet yayın kuruluşu CCTV'nin haberine göre "Gerçek muharebeye yönelik askeri eğitimi güçlendirmek" vurgusunu yapan, Çin'in savaş konseptleri ve yöntemlerinde yenilikçi olması gerektiğini' belirten Şi, "Ordu, Çin'in toprak egemenliğini ve denizdeki çıkarlarını kararlı şekilde savunmalı ve genel periferik istikrarı korumaya çalışmalıdır" dedi.Kasımda 'Çin'in savaşa hazırlanmaya odaklanacağını', 'Pekin'in askeri eğitim ve herhangi bir savaşa hazırlıklı olma halini kapsamlı şekilde güçlendireceğini' açıklayan Çin Devlet Başkanı, geçen ay ulusal savunmanın her cephede geliştirilmesinin önemini vurgularken, "Çin silahlı kuvvetlerini ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını etkin şekilde korumaya muktedir bir 'Demir Çin Seddi' haline getirmeliyiz" manzarası çizdi. Şi'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından beri Mao Zedung'dan sonra görev süresi üçüncü döneme uzatılan ilk Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri ve dolayısıyla Devlet Başkanı olmasına karar verilen ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nde, 1949'da içsavaşı kazanan anakaradaki komünist yönetimden ayrılan Tayvan'la yeniden birleşme sözü verilmişti. Çin lideri, Kongre'deki konuşmasında, "İçtenlikle ve en üst düzeyde çabayla Tayvan’la barışçı birleşme için çabalamaya devam edeceğiz. Ama, güç kullanımından vazgeçme sözü vermeyeceğiz. Tarihin çarkları Çin’in yeniden birleşmesine doğru ilerliyor. Ülkemizin tam olarak yeniden birleşmesi mutlaka gerçekleşmelidir ve bu gerçekleşebilir" demişti. Washington'ın Pekin'in Tayvan'la ilgili 'Tek Çin' ilkesine dair ortak bildiriler kabul etmiş olmasına rağmen, özellikle Biden yönetimi, Tayvan'ın bağımsızlığını tanıyabileceğine işaret eden siyasi adımlar atıyor, Tayvan'ı askeri olarak savunmaya kapı açan açıklamalar yapıyor ve Tayvan'a rekor düzeyde silah satıyor. ABD'nin Çin'le gerilimi tırmandırdığı bir diğer saha ise Güney Çin Denizi. Bu yüzden Çin'in her yıl trilyonlarca dolarlık ticaretin geçtiği stratejik su yolunun neredeyse tamamı üzerinde egemenlik iddiasında bulunması, Filipinler, Vietnam, Malezya ve Brunei'yi kendi hak iddialarıyla ilgili endişelendiriyor.Bu vesileyle 'uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünü savunmak' gerekçesiyle ABD donanma gemilerini Güney Çin Denizi'ne gönderen Biden yönetiminin Tayvan yakınındaki bir üs dahil olmak üzere Filipinler'in daha fazla üssünü kullanma planı da Pekin'i kızdırdı. Bu hafta ABD ile Filipinler aralarındaki en büyük ortak askeri tatbikatı düzenlerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Güney Çin Denizi'nde de olmak üzere her türlü gözdağı ve baskıya karşı Filipinler'in yanında yer alma' taahhüdünde bulundu.
çin
çin halk cumhuriyeti
tayvan
filipinler
güney çin denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101555/78/1015557833_285:0:2200:1436_1920x0_80_0_0_fd8fa3f320afe8efbb8a9176f8a48b84.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, çin halk cumhuriyeti, çin halk kurtuluş ordusu, şi cinping, teftiş, denetim, donanma, muharebe, gerçek, hazırlık, abd, tayvan, filipinler, güney çin denizi, asya-pasifik
çin, çin halk cumhuriyeti, çin halk kurtuluş ordusu, şi cinping, teftiş, denetim, donanma, muharebe, gerçek, hazırlık, abd, tayvan, filipinler, güney çin denizi, asya-pasifik

Çin liderinden yine orduya 'gerçek muharebe' için eğitim ve hazırlık uyarısı

15:42 12.04.2023 (güncellendi: 15:57 12.04.2023)
© Sputnik / The press service of the Ministry of defense of the Russian Federation Rusya ve Çin'in Akdeniz'de gerçekleştirdiği 'Deniz İşbirliği 2015' adı verilen ortak tatbikata katılan Rus ve Çin savaş gemileri
 Rusya ve Çin'in Akdeniz'de gerçekleştirdiği 'Deniz İşbirliği 2015' adı verilen ortak tatbikata katılan Rus ve Çin savaş gemileri - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
© Sputnik / The press service of the Ministry of defense of the Russian Federation
Abone olTelegram
ABD'nin Tayvan gerilimini tırmandırdığı dönemde, orduyu teftiş eden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 'gerçek muharebeye yönelik askeri eğitimi güçlendirme' çağrısında bulundu.
Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in Orta Amerika ziyaretinden dönüşte ABD transiti adı altında Los Angeles'ta Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesine misilleme olarak, Tayvan Boğazı'nda adayı vurma simülasyonu dahil üç günlük askeri tatbikatı tamamlayan Çin ordusu, Devlet Başkanı Şi Cinping'in teftişinden geçti.
Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Komutanlığı Donanmasını denetleyen Şi, 'silahlı kuvvetlerin modernizasyon seviyelerini tüm cephelerde yükseltmek için eğitimi güçlendirmek, muharebeye hazır olmak ve dönüşümü hızlandırmak gerektiğini' vurguladı.
Devlet yayın kuruluşu CCTV'nin haberine göre "Gerçek muharebeye yönelik askeri eğitimi güçlendirmek" vurgusunu yapan, Çin'in savaş konseptleri ve yöntemlerinde yenilikçi olması gerektiğini' belirten Şi, "Ordu, Çin'in toprak egemenliğini ve denizdeki çıkarlarını kararlı şekilde savunmalı ve genel periferik istikrarı korumaya çalışmalıdır" dedi.
Kasımda 'Çin'in savaşa hazırlanmaya odaklanacağını', 'Pekin'in askeri eğitim ve herhangi bir savaşa hazırlıklı olma halini kapsamlı şekilde güçlendireceğini' açıklayan Çin Devlet Başkanı, geçen ay ulusal savunmanın her cephede geliştirilmesinin önemini vurgularken, "Çin silahlı kuvvetlerini ülkenin egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını etkin şekilde korumaya muktedir bir 'Demir Çin Seddi' haline getirmeliyiz" manzarası çizdi.
Şi'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından beri Mao Zedung'dan sonra görev süresi üçüncü döneme uzatılan ilk Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri ve dolayısıyla Devlet Başkanı olmasına karar verilen ÇKP'nin 20. Ulusal Kongresi'nde, 1949'da içsavaşı kazanan anakaradaki komünist yönetimden ayrılan Tayvan'la yeniden birleşme sözü verilmişti. Çin lideri, Kongre'deki konuşmasında, "İçtenlikle ve en üst düzeyde çabayla Tayvan’la barışçı birleşme için çabalamaya devam edeceğiz. Ama, güç kullanımından vazgeçme sözü vermeyeceğiz. Tarihin çarkları Çin’in yeniden birleşmesine doğru ilerliyor. Ülkemizin tam olarak yeniden birleşmesi mutlaka gerçekleşmelidir ve bu gerçekleşebilir" demişti.
Washington'ın Pekin'in Tayvan'la ilgili 'Tek Çin' ilkesine dair ortak bildiriler kabul etmiş olmasına rağmen, özellikle Biden yönetimi, Tayvan'ın bağımsızlığını tanıyabileceğine işaret eden siyasi adımlar atıyor, Tayvan'ı askeri olarak savunmaya kapı açan açıklamalar yapıyor ve Tayvan'a rekor düzeyde silah satıyor.
ABD'nin Çin'le gerilimi tırmandırdığı bir diğer saha ise Güney Çin Denizi. Bu yüzden Çin'in her yıl trilyonlarca dolarlık ticaretin geçtiği stratejik su yolunun neredeyse tamamı üzerinde egemenlik iddiasında bulunması, Filipinler, Vietnam, Malezya ve Brunei'yi kendi hak iddialarıyla ilgili endişelendiriyor.
Bu vesileyle 'uluslararası sularda seyrüsefer özgürlüğünü savunmak' gerekçesiyle ABD donanma gemilerini Güney Çin Denizi'ne gönderen Biden yönetiminin Tayvan yakınındaki bir üs dahil olmak üzere Filipinler'in daha fazla üssünü kullanma planı da Pekin'i kızdırdı.
Bu hafta ABD ile Filipinler aralarındaki en büyük ortak askeri tatbikatı düzenlerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 'Güney Çin Denizi'nde de olmak üzere her türlü gözdağı ve baskıya karşı Filipinler'in yanında yer alma' taahhüdünde bulundu.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала